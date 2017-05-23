Владимир Путин может пойти на президентские выборы 2018 года самовыдвиженцем, без поддержки партии «Единая Россия». Как сообщает интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники, в администрации президента в настоящее время рассматривается такая возможность.

Ожидается, что решение на этот счет будет принято после региональных выборов, которые позволят оценить рейтинг партии, – и, возможно, после социологических опросов, которые могут провести уже по завершении региональных выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос об этом президентом еще не решался. «Пока до этого не дошли», – приводит издание пояснение официального представителя Кремля.

Источники издания считают, что появления такой идеи можно было ожидать: они подчеркивают, что с приходом на пост первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко внутриполитический блок администрации стал не столь плотно взаимодействовать с партией на региональных выборах, зоны ответственности оказались разделены. Кроме того, представители администрации президента теперь практически не участвуют в непосредственном управлении партией, подчеркивают источники.

Подобный вариант развития событий многим политологам представляется достаточно вероятным. Тем более, что социологи отмечают: рейтинг президента Путина в настоящее время заметно превышает рейтинг «Единой России», а следовательно, и электорат у Путина значительно больше – ряд граждан, поддерживающих другие партии мог бы проголосовать за президента. К тому же Путин уже ходил на выборы в качестве самовыдвиженца в 2000 и 2004 годах и был избран, то есть, в этой ситуации для него не будет ничего принципиально нового.

В аэропорту "Внуково" / Февраль 2016 Фото Москвы / Moscow-Live

Глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский заявил изданию, что, по его мнению, главная проблема состоит не в том, как юридически оформить выдвижение – от партии или нет, а в том, чтобы создать «широкую коалицию» вокруг кандидата и его программы.

«Вопрос в том, что в любом случае содержательно должна быть обеспечена модель «широкой коалиции» вокруг кандидата и его программы, включая и задачи поддержки со стороны целого ряда партий, общественных движений, институтов и групп, а также, возможно, механизмы дополнительной консолидации и расширения коалиции вокруг основного кандидата в ходе кампании, имея в виду в том числе снятие ряда иных кандидатур в его пользу», – высказал он мнение.

Некоторые эксперты говорят о том, что выдвижение от партии не скажется существенно на рейтинге Путина как кандидата в президенты и не это обстоятельство будет являться определяющим при принятии решения насчет выдвижения тем или иным способом.

Прокомментировать ситуацию и возможность такого развития событий для «Полит.ру» согласился политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. По его словам, если Путин и в этот раз пойдет на выборы самовыдвиженцем, это ничего не изменит в его отношениях с «Единой Россией», поскольку с самого начала эта партия создавалась в качестве инструмента законодательной власти, и впредь так будет использоваться таким же образом.

«Это ничего будет не значить для его дальнейших отношений с партией: «Единая Россия» создавалась прежде всего как инструмент законодательной власти, и в этом качестве она будет продолжать использоваться. А на президентских выборах она всегда играла скромную роль, и даже если Путин выдвигался от «Единой России», то в ходе его кампании это обстоятельство акцентировалось очень мало.

Я думаю, что основная задача самовыдвижения состоит как раз в том, чтобы создать для Путина искусственную дополнительную трудность, которая позволит мобилизовать больше усилий в ходе предвыборной кампании. Дело в том, что самовыдвижение сопряжено со сбором подписей, и это само по себе можно сделать политической кампанией, которая мобилизует поддержку на местах – я имею в виду организационную поддержку – и позволит провести своего рода тренинг для актива.

И это важно в контексте будущей президентской кампании – поскольку, как известно, в качестве главной проблемы выборов в президентской администрации рассматривают возможную низкую явку. С этой точки зрения любые мобилизационные усилия будут полезны, и сбор подписей – это очень хороший повод для них», – сказал Григорий Голосов.

Он пояснил, что хотя в сборе подписей будут участвовать немного людей, тем не менее, сам этот процесс даст множество информационных поводов для СМИ говорить о происходящем, тем самом привлекая внимание общественности.

«Процентная доля людей, которые отдадут подписи, от электората ничтожна. Но сама кампания привлечет внимание гораздо большего количества людей. В ходе этой кампании по сбору подписей можно будет постоянно информировать телезрителей о том, что собрано уже столько-то и столько-то подписей – это хороший информационный повод. В общем, это всесторонне полезно.

А тому, что у «Единой России» рейтинг ниже президентского я бы не придавал большого значения. Для Путина действительно аффилляция с «Единой Россией» не очень полезна, но и не сказать, чтобы особенно вредна: для любого избирателя понятно, что когда он голосует за Путина, он голосует не за «Единую Россию». Скорее, гораздо более важна все же мобилизация», – подчеркнул эксперт.

В то же время формально пока еще неизвестно, намерен ли Путин участвовать в выборах вообще. Напомним, тема неучастия российского президента в выборах обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Однако некоторое время назад, в мае 2017 года, в СМИ вновь появились публикации, посвященные теме возможного преемника Путина, если действующий глава государства примет решение не участвовать более в выборах. На этот счет высказывались разные мнения, однако большинство политологов сходились в том, что если Путин все же примет решение не выдвигаться, маловероятно, чтобы в качестве его возможного преемника выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, как это уже происходило однажды.