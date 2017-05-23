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23 мая 2017, 15:46
Владимир Путин выборы «Единая Россия»
Григорий Голосов

Самовыдвижение ради больших трудностей

Соло на рояле
Соло на рояле
kremlin.ru

Владимир Путин может пойти на президентские выборы 2018 года самовыдвиженцем, без поддержки партии «Единая Россия». Как сообщает интернет-издание «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники, в администрации президента в настоящее время рассматривается такая возможность. 

Ожидается, что решение на этот счет будет принято после региональных выборов, которые позволят оценить рейтинг партии, – и, возможно, после социологических опросов, которые могут провести уже по завершении региональных выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что вопрос об этом президентом еще не решался. «Пока до этого не дошли», – приводит издание пояснение официального представителя Кремля.

 
Дмитрий Песков
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Источники издания считают, что появления такой идеи можно было ожидать: они подчеркивают, что с приходом на пост первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко внутриполитический блок администрации стал не столь плотно взаимодействовать с партией на региональных выборах, зоны ответственности оказались разделены. Кроме того, представители администрации президента теперь практически не участвуют в непосредственном управлении партией, подчеркивают источники.

Подобный вариант развития событий многим политологам представляется достаточно вероятным. Тем более, что социологи отмечают: рейтинг президента Путина в настоящее время заметно превышает рейтинг «Единой России», а следовательно, и электорат у Путина значительно больше – ряд граждан, поддерживающих другие партии мог бы проголосовать за президента. К тому же Путин уже ходил на выборы в качестве самовыдвиженца в 2000 и 2004 годах и был избран, то есть, в этой ситуации для него не будет ничего принципиально нового.

 
В аэропорту "Внуково" / Февраль 2016
Фото Москвы / Moscow-Live

Глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский заявил изданию, что, по его мнению, главная проблема состоит не в том, как юридически оформить выдвижение – от партии или нет, а в том, чтобы создать «широкую коалицию» вокруг кандидата и его программы.

«Вопрос в том, что в любом случае содержательно должна быть обеспечена модель «широкой коалиции» вокруг кандидата и его программы, включая и задачи поддержки со стороны целого ряда партий, общественных движений, институтов и групп, а также, возможно, механизмы дополнительной консолидации и расширения коалиции вокруг основного кандидата в ходе кампании, имея в виду в том числе снятие ряда иных кандидатур в его пользу», – высказал он мнение.

Некоторые эксперты говорят о том, что выдвижение от партии не скажется существенно на рейтинге Путина как кандидата в президенты и не это обстоятельство будет являться определяющим при принятии решения насчет выдвижения тем или иным способом.

Прокомментировать ситуацию и возможность такого развития событий для «Полит.ру» согласился политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. По его словам, если Путин и в этот раз пойдет на выборы самовыдвиженцем, это ничего не изменит в его отношениях с «Единой Россией», поскольку с самого начала эта партия создавалась в качестве инструмента законодательной власти, и впредь так будет использоваться таким же образом.

 
Фото: ЕР

«Это ничего будет не значить для его дальнейших отношений с партией: «Единая Россия» создавалась прежде всего как инструмент законодательной власти, и в этом качестве она будет продолжать использоваться. А на президентских выборах она всегда играла скромную роль, и даже если Путин выдвигался от «Единой России», то в ходе его кампании это обстоятельство акцентировалось очень мало.

Я думаю, что основная задача самовыдвижения состоит как раз в том, чтобы создать для Путина искусственную дополнительную трудность, которая позволит мобилизовать больше усилий в ходе предвыборной кампании. Дело в том, что самовыдвижение сопряжено со сбором подписей, и это само по себе можно сделать политической кампанией, которая мобилизует поддержку на местах – я имею в виду организационную поддержку – и позволит провести своего рода тренинг для актива.

И это важно в контексте будущей президентской кампании – поскольку, как известно, в качестве главной проблемы выборов в президентской администрации рассматривают возможную низкую явку. С этой точки зрения любые мобилизационные усилия будут полезны, и сбор подписей – это очень хороший повод для них», – сказал Григорий Голосов.

Он пояснил, что хотя в сборе подписей будут участвовать немного людей, тем не менее, сам этот процесс даст множество информационных поводов для СМИ говорить о происходящем, тем самом привлекая внимание общественности.

«Процентная доля людей, которые отдадут подписи, от электората ничтожна. Но сама кампания привлечет внимание гораздо большего количества людей. В ходе этой кампании по сбору подписей можно будет постоянно информировать телезрителей о том, что собрано уже столько-то и столько-то подписей – это хороший информационный повод. В общем, это всесторонне полезно.

А тому, что у «Единой России» рейтинг ниже президентского я бы не придавал большого значения. Для Путина действительно аффилляция с «Единой Россией» не очень полезна, но и не сказать, чтобы особенно вредна: для любого избирателя понятно, что когда он голосует за Путина, он голосует не за «Единую Россию». Скорее, гораздо более важна все же мобилизация», – подчеркнул эксперт.

В то же время формально пока еще неизвестно, намерен ли Путин участвовать в выборах вообще. Напомним, тема неучастия российского президента в выборах обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Однако некоторое время назад, в мае 2017 года, в СМИ вновь появились публикации, посвященные теме возможного преемника Путина, если действующий глава государства примет решение не участвовать более в выборах. На этот счет высказывались разные мнения, однако большинство политологов сходились в том, что если Путин все же примет решение не выдвигаться, маловероятно, чтобы в качестве его возможного преемника выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, как это уже происходило однажды. 

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