Заголовки утра. 23 мая

"Версальские смотрины: зачем Путин едет к новому президенту Франции". Как эксперты комментируют предстоящий незапланированный визит Владимира Путина в Версаль.

"Путин справится сам". Владимир Путин может пойти на президентские выборы в качестве самовыдвиженца. По информации «Газеты.Ru», такой вариант сценария президентской кампании обсуждается во внутриполитическом блоке администрации президента.

"Активов «Газпрома» Украине не хватит". Украина готовится конфисковать активы «Газпрома» на своей территории.

"Известия" оценивают среднюю стоимость аренды жилья по итогам первого квартала. В материале "Аренда жилья бьет рекорды по доступности" говорится о том, что снять однокомнатную квартиру в среднем по России можно дешевле 14 тыс. рублей.

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