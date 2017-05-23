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23 мая 2017, 10:00
Алексей Навальный Алишер Усманов Дмитрий Медведев Левада-Центр Наталья Тимакова
Ольга Зайцева

Дмитрий Медведев и незримое

Дмитрий Медведев с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Дмитрий Медведев с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Пресс-служба президента Турции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества, который открывается в Стамбуле 22 мая. Медведев возглавляет российскую делегацию.

По данным информационного агентства РИА Новости, одной из главных тем саммита будет отбор проектов для их последующей реализации в областях возобновляемой энергии, энергоэффективности, «зеленых» технологий, развития малого и среднего предпринимательства, улучшения региональной и муниципальной инфраструктуры, наращивания экспортного потенциала государств региона. В рамках своего визита Медведнев на полях саммита также встретится с Эрдоганом, президентом Молдавии Игорем Додоном и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Дмитрий Медведев, будучи премьером, по-прежнему является одной из ключевых фигур российской политики. Между тем в России он в последнее время стал героем многих скандальных или привлекающих внимание публикаций. Большинство из этих публикаций комментировала Наталья Тимакова, пресс-секретарь председателя правительства Российской Федерации, являвшаяся  пресс-секретарем президента России в 2008-2012 годах, когда этот пост занимал Дмитрий Медведев. Сам премьер редко реагировал на них.

 
Наталья Тимакова
Александр Миридонов/Коммерсантъ

Дача близ города Плёс

В сентябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией рассказал о загородной резиденции стоимостью 30 млрд рублей рядом с городом Плёс (Ивановская область). Согласно сообщению Фонда, резиденция в Плесе реконструировалась на деньги совладельца НОВАТЭКа и «Сибура» Леонида Михельсона и депутата-мультимиллионера Леонида Симановского. Эта резиденция якобы была построена для Медведева. Выводы о том, что она принадлежит Медведеву, ФБК сделал в том числе по геотэгу фотографии премьера в Instagram. На этом фото запечатлено лукошко с грибами.

Премьер-министр Медведев не является владельцем дома в Плёсе, но останавливался в нем, заявила пресс-секретарь главы кабмина. По словам Тимаковой, все объекты, где премьер-министр «размещается на временное или постоянное проживание, находятся под охраной ФСО, будь то гостиницы или резиденции, находящиеся в государственной или иной собственности, и обеспечиваются средствами спецсвязи».

«Названные вами объекты, как и другие объекты временного проживания, не находятся в собственности Дмитрия Анатольевича Медведева и не используются им и членами его семьи на другом правовом основании», – приводило слова Тимаковой информационное агентство РБК. Правда, СМИ и социальные сети продолжали писать, что жители Иваново, Плёса и поселка Миловка, где находится резиденция, постоянно видят там Медведева и его семью.

 
Дача в Миловке
bandicam.com

Добавим: о том, что резиденция Медведева, вероятно, находится именно в Миловке, под Плёсом, «Новая газета» писала еще в 2011 году.

Фильм-расследование о «тайной империи» Медведева

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, заявившего о намерении выдвигаться на выборах президента в 2018 году, представил расследование, героем которого стал Медведев. В видеосюжете говорилось, что Медведев якобы «владеет недвижимостью по всей стране, ему принадлежат огромные участки земли в самых элитных районах, он распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». Утверждалось также, что все это имущество было приобретено на взятки олигархов и кредиты государственных банков.

Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила тогда, что расследование носит «ярко выраженный предвыборный характер» и потому давать содержательные комментарии нет смысла. «Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», –  приводило информационное агентство РИА Новости слова Тимаковой.

Первоначально фильм привлек к себе большое внимание. В Госдуму даже был внесен проект решения о парламентском расследовании после фильма ФБК о Медведеве. Однако это решение не было принято. Кроме того, сторонники Навального подали заявки в 54 городах на проведение митингов в поддержку требований расследовать факты коррупции среди высших должностных лиц. Во многих городах митинги так и не согласовали, однако в некоторых прошли. Информации о них в официальных СМИ было немного.

Добавим: в фильме также утверждалось, что российский олигарх Алишер Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком. Представитель Усманова сообщал, что миллиардер подаст на Навального в суд и напишет заявление в правоохранительные органы. Как говорится в заявлении Усманова, Навальный «вводит людей в заблуждение, и его утверждения – клевета». На это в ФБК заявили, что готовы встретиться с представителями Усманова в суде.

18 мая, в день начала судебного разбирательства с Навальным о защите чести и достоинства, Усманов опубликовал видеообращение к Навальному на своем канале в социальной сети «ВКонтакте». Миллиардер назвал ложью обвинения в свой адрес о завуалированном подкупе премьер-министра, незаконном обогащении, неуплате налогов и якобы полученном во времена СССР тюремном сроке за изнасилование (Усманов заявил, что отсидел шесть лет по сфабрикованному делу о хищении социалистической собственности и впоследствии был реабилитирован).

 
Алишер Усманов обращается к Алексею Навальному
YouTube

Навальный в ответ пообещал по пунктам ответить на заявления. В ролике на своем канале в YouTube Навальный разместил и видеообращение Усманова, сопроводив его минутной аннотацией, в которой подтвердил свои обвинения в адрес бизнесмена и призвал «ждать нашего ответа». «Конечно же, Бурханычу я отвечу по пунктам, и, чтобы не было вопросов в том, что аудитория нашего канала увидит мой ответ и не увидит обращение Усманова, я ставлю его видео целиком на наш канал», – цитирует РИА Новости слова оппозиционера.

Опрос «Левада-центра» об отставке премьера

В середине апреля 2017 года «Левада-центр» опубликовал результаты социологического опроса, проводившегося с 7 по 10 апреля среди жителей 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. В опросе, показавшем снижение рейтинга премьера, приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Согласно данным опроса, за отставку Медведева выступают 18% респондентов, «скорее за» нее – 27%. Таким образом, подчеркнуло РБК, опубликовавшее результаты исследования, почти 45% россиян в той или иной степени поддерживают уход с поста председателя правительства.

 
Антикоррупционный митинг в Череповце 26 марта 2017
Фото из социальной сети ВКонтакте

Дмитрий Медведев не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных по «вполне определенному политическому заказу» – таким образом Тимакова прокомментировала эти публикации. В ответ руководитель «Левада-центра» Лев Гудков заявил, что за это «лживое утверждение» о заказном характере опроса Тимаковой «лучше извиниться». Он подчеркнул, что опрос проводился по инициативе и за счет центра, передает газета «Коммерсантъ».

После этого пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила телеканалу «Дождь», журналисты которого сообщили ей о заявлении Гудкова, что не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством «Левада-центра».

Политологи и политтехнологи связывают отсутствие зримых последствий  у шумихи вокруг Медведева отнюдь не с деятельностью его пресс-секретаря, а с тем обстоятельством, что власти шум вокруг столь значимой политически фигуры не нужен.

По мнению политолога Павла Салина, директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, с точки зрения связей с общественностью «команда Медведева» допустила массу ошибок. Так что затухание интереса СМИ и общественности к этим темам связано именно с нежеланием власти этот интерес поддерживать.

«Думаю, шум стихает прежде всего потому, что власти он ни в коем случае не нужен. В рамках данной кампании, как в свое время сказал один «Метили в коммунистов, а попали в Россию». Вот они метили в Медведева, а попали в политическую систему в целом и Путина. Это стало ясно после митингов 26 марта. После этого власть была очень недовольна любыми упоминаниями об этом конфликте, и постепенно эти упоминания стали сходить на нет. Плюс была запущена контркампания, центральным сюжетом которой пока является иск Усманова и тому подобное. Впрочем, она была запущена позже, чем было необходимо, потому что вначале с точки зрения пиара команда представителей Медведева допустила все возможные ошибки.

Так что да, интерес к этой теме действительно уменьшается и может почти исчезнуть, если не будет новых попыток эту тему оживить (я, правда, думаю, что они как раз будут, эти попытки). Но это объясняется отчасти объективными причинами, а отчасти причинами пиаровскими, выведением на первый план других тем, таких, как тема реновации и иск Усманова. Но все это на деле запоздало – потому что уже сейчас ясно, что видимых последствий для Медведева все это не имело.

Это действительно так:  видимых последствий не было, отставка в ближайшее время ему не грозит. Но невидимые последствия все-таки есть: Медведев выбыл из гонки негласных преемников Путина, тех, кто мог бы стать его преемником в случае, если президент не будет выставлять свою кандидатуру на новый срок. То есть, последствия есть, они серьезны, но действительно невидимы», – сказал в беседе с «Полит.ру» Павел Салин.

Политтехнолог Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России, считает, что отсутствие заметных последствий определяется только личными отношениями между главой государства и главой правительства.

«Шумиха вокруг фигуры Медведева нужна лишь тем группировкам во власти, которые хотят его ослабить. Это те, кто хочет занять пост премьера; те, кто хочет вынудить его принять какие-то правительственные решения. Понятно, что сейчас, когда количество денег в стране уменьшается, конкуренция за них возрастает. Активизируются лоббисты, усиливается и давление на правительство, ведь именно оно является главным распорядителем бюджетных средств.

То, что у этой шумихи нет зримых последствий, связано исключительно с личными отношениями Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Путин никогда не давал поводов заподозрить себя в том, что он принимает решения под давлением общественного мнения. Он считает это проявлением слабости, а выглядеть слабым – это последнее, что он хочет. Поэтому если он и сделает что-то с Медведевым, случится это только тогда, когда это будет выглядеть исключительно как его собственное решение, а не решение, принятое под давлением. Скорее всего это произойдёт уже после президентских выборов», – объяснил «Полит.ру» Аббас Галлямов.

 
Дмитрий Медведев и Владимир Путин
kremlin.ru

По оценке политолога Евгения Негрова, нельзя даже утверждать, что интерес к темам, связанным с обвинениями в адрес премьера, затухает. Он пояснил, что в этой ситуации можно скорее говорить о тактике игнорирования определенных информационных поводов официальными средствами массовой коммуникации, тактике замалчивания ряда информационных поводов, чем о каких-то причинах снижение интереса населения к теме.

«Отвечать на этот вопрос нужно, исходя из нескольких посылок. Первое, на мой взгляд, – это то, что власть, любая власть, ориентируется на электорально значимое большинство, те две трети населения, которые в любой общественной системе обеспечивают ее стабильное существование. В силу особенностей политической культуры, исторического развития, менталитета российского общества наше электоральное большинство очень «завязано» на официальные средства массовой коммуникации. И если в такого рода средствах массовой коммуникации какой-либо информации нет или она представлена крайне дозированно, то социально значимое большинство практически не реагирует на какое-либо событие. Именно поэтому тактика замалчивания, игнорирования какого-либо информационного повода и является с политтехнологической точки зрения достаточно эффективной.

А второй момент, о котором следует сказать, – это пояснения, что значит «нет информационного шума». Я все-таки не склонен ставить знак равенства между общественными настроениями и теми, кто так или иначе создает информационный шум, информационные поводы, то есть самими средствами массовой информации или же альтернативными им площадками. Это несовпадающие величины, и тот сегмент российского общества (немногочисленный количественно, но достаточно пассионарный и в достаточной мере владеющим различными информационными площадками в интернете, например, или средствами массовой информации, в первую очередь – электронными) так или иначе делает всю ситуацию вокруг расследования ФБК и вокруг каких-то других скандальных информационных поводов, связанных с фигурой Дмитрия Анатольевича Медведева достаточно перманентной.

Так что нельзя сказать, что все это ушло из такого рода картины публичного пространства. Просто оно не связано с официальным, массовым политическим дискурсом, а связано, скорее, с маргинализированным, но достаточно плотным и важным по своему звучанию дискурсом», – сказал Евгений Негров «Полит.ру».

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