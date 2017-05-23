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23 мая 2017, 18:38
акции протеста Валентина Матвиенко дети законотворчество Совет Федерации социальные сети
Мария Мстиславская

«Запрет детям участвовать в протестах может иметь негативные последствия»

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
ГД РФ

Несовершеннолетним россиянам могут законодательно запретить участвовать в протестных акциях. Такое предложение выдвинула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете «Известия». По мнению председателя верхней палаты российского парламента, несовершеннолетние вообще не должны участвовать в протестных акциях.

«Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки – не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить», – сказала Матвиенко журналистам. Она подчеркнула, что считает недопустимым вовлечение в незаконные массовые мероприятия несовершеннолетних.

«Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность», – пояснила спикер. – Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм.»

Матвиенко не упомянула о том, что участие в несанкционированных акциях в России в настоящее время запрещено для всех. Она лишь отметила, что считает неприемлемым организовывать для участия в таких акциях детей и подростков, и добавила, что не исключает соответствующего изменения законодательства: «Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции. <…> Полагаю, такая практика должна законодательно пресекаться».

 
ОМОН на улице Тверской / Rob Lee/ some rights reserved

Говоря о протестных акциях в целом, Матвиенко напомнила, что право граждан на выражение своего мнения закреплено в Конституции. Однако, по ее словам, «нужно отделять зерна от плевел».

«Одно дело, когда люди выходят на акции, выражая свое мнение, недовольство той или иной ситуацией. И это правильно: чем активнее будет общество, тем эффективнее будет деятельность государства <...> Другое дело, что некоторые протестные акции проводятся с нарушением закона. В этом случае органы правопорядка обязаны следить за соблюдением законодательства, требовать его строгого исполнения», – подчеркнула Матвиенко.

Сенатор убеждена, что многие протестные акции являются «результатом того, что у нас еще недостаточно налажен диалог власти и общества».

Прокомментировать идею Валентины Матвиенко для «Полит.ру» согласился председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Отвечая на вопросы редакции, он отметил, что подобный законопроект, если он появится и будет касаться лишь не санкционированных властями акций, не будет содержать противоречия с основным законом страны. В то же время он подчеркнул, что запрет несовершеннолетним участвовать в любых акциях, в том числе согласованных, нарушил бы их права и свободы.

«Противоречить Конституции такой закон не будет, если речь в нем будет идти только о запрете привлечения детей к участию в несанкционированных акциях. Это даже вполне логично – поскольку такие акции выходят за рамки правового поля, участие несовершеннолетних в подобных мероприятиях должно быть исключено. Запрещать участвовать во всех акциях несовершеннолетним, конечно, нельзя, поскольку это будет прямым нарушением их прав и свобод», – сказал он.

В то же время юрист обратил внимание на то, что подобный закон, будучи принят, может привести и к негативным последствиям и оказаться просто еще одним инструментом борьбы с протестами.

 
Активисты на Красной площади / Alan Trotter / some rights reserved

«Однако особого смысла в принятии такого закона нет, наоборот, он может привести к негативным последствиям. Выходящие на несогласованные акции школьники в основном приходят на них сами, так как они имеют доступ ко всей информации об их проведении. Принятие же закона просто даст еще один инструмент борьбы с протестной активностью. Причем, как показывает практика применения подобных запретов, привлекаться за участие несовершеннолетних в акциях организаторы будут, скорее всего, по факту их наличия на акции», – объяснил Евгений Корчаго.

Напомним, вопрос об участии молодежи в несанкционированных выступлениях возник в связи с тем, что много студентов и некоторое количество школьников приняли участие в акциях протеста, организованных сторонниками оппозиционера Алексея Навального в конце марта 2017 года. После этих митингов молодежной политикой заинтересовались парламентарии: в начале апреля депутаты Госдумы от нескольких фракций подготовили законопроект «О патриотическом воспитании». В документе говорилось, что основным элементом патриотического воспитания должны стать почитание национальных традиций, увековечение памяти воинов и уважение к военной службе.

Политологи и политтехнологи также высказывали мнение о происшедшем. Многие пыталисься включить «молодежные» митинги в контекст президентской капании 2018 года. Именно тогда фонд «Петербургская политика» представил доклад «Поколение Y и Поколение Z в поиске собственных мест под солнцем», где условно было определено, что представители поколения Y родились в 1980-1990-е годы, а поколения Z – в 2000-е.

В докладе, в частности, отмечалось, что развитие отношений протестной российской молодежи с властью может пойти по трем разным сценариям. Первый из них предполагает, что молодежь ищет контактов со старшими и может с ними договориться. В этом случае, по мнению авторов доклада, власти придется отказаться от идеологических курсов в школах и вузах, от ограничений в соцсетях и поощрить самовыражение молодежи – «сделать акции на улицах, чтобы по креативу и энергетике неполитические акции были сопоставимы с политическими».

По словам главы «Петербургской политики» Михаила Виноградова, второй сценарий предусматривал, что при соответствующих усилиях властей молодежь легко отвлечется от заявленной Навальным антикоррупционной повестки. «Идеологи власти постараются разделить молодежь. Всегда есть масса точек, при давлении на которые можно заставить эту целостность распасться. Например, попытаться спровоцировать конфликт поколений между Y и Z», – считает Виноградов.

Наконец, третий сценарий предусматривает, что молодежь может стать поколением, не преуспевшим ни в социализации, ни в поисках работы. «В этом смысле российская молодежь может быть тем самым поколением, которое зайдет в тупик, и тогда власть, понимая ее слабость, не будет тратить усилия для того, чтобы с ней договориться», – объяснял Виноградов.

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