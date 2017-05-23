Онлайн-кассы. Кто и почему против

1 июля вступят в силу поправки в Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники». С этого момента все торговые операции начнут осуществляться с применением касс, оснащенных фискальными накопителями. Таким образом, информация о расчетах будет поступать в налоговые органы в онлайн-режиме. Нововведение призвано повысить прозрачность торговой отрасли и обеспечить рост налоговых поступлений.

Закон разрабатывался на протяжении более чем двух лет в сотрудничестве с предпринимательским сообществом, пожелания которого учтены в финальном варианте документа. Для того чтобы у торговых предприятий не возникло проблем с закупками оборудования, был расширен реестр производителей фискальных накопителей и кассовой техники. Поставщики заверяют, что с предстоящими большими объемами справятся. «Дефицита фискальных накопителей для онлайн-касс нет, – сообщил глава Российской ассоциации производителей контрольно-кассовой техники (РАПКаТ) Анатолий Востриков. – Они производятся в достаточном объеме, и поставка постоянно увеличивается». По данным Вострикова, потребители уже получили 700 тыс. устройств, еще около 300 тыс. готовы к отгрузке. За оставшееся время до внедрения новой системы будет поставлено свыше 1,5 млн накопителей.

По мнению экспертов, вступление в силу нового закона позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также лучше защитить права потребителей. «Скорейшее внедрение онлайн-касс – в интересах всех граждан, – говорит председатель Исполнительного комитета «Российского союза налогоплательщиков» Артем Кирьянов. – Это позволит вывести одну из важнейших отраслей экономики страны на самый современный, цивилизованный уровень». По мнению Кирьянова, необходимость изменения правил учета платежей в торговом секторе назрела давно. «В рознице сосредоточены основные наличные средства, а значит, высоки риски налоговых правонарушений – теперь выдавать одни сделки за другие, чтобы не платить налоги, уже не получится», – уверен эксперт.

«Пугалки» из офшоров

Несмотря на то что необходимость и полезность новой системы учета очевидна всем незаинтересованным наблюдателям, нашлись и недовольные. В частности, с резкой критикой и апокалиптическими предсказаниями о будущем коллапсе в торговой сфере выступила Национальная ассоциация участников сетевой торговли (НАСТ). «Комсомольская правда» (12.05.17) приводит пугающие слова исполнительного директора ассоциации Лии Левинбук: «Серьезный дефицит» фискальных накопителей «может привести к сбоям продаж». Ей вторит гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, который считает, что «уже образовался дефицит», и, по сути, предлагает отложить вступление закона в силу.

Впрочем, желание спикеров НАСТ раскритиковать закон и затянуть масштабную структурную реформу может стать более понятным, если обратиться к данным СПАРК: все пять учредителей ассоциации – ООО «Адамас-Ювелирторг», ЗАО «Леклерк», ООО «Тами и Ко», ООО «Эсперанс», ООО «Рестор» – 100-процентные «дочки» офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. Эти структуры представляют пять российских брендов – «Адамас», торгующий ювелирными изделиями, магазины детской одежды и игрушек Hamleys, дом моды Henderson, группу «Новард», занимающуюся продажей женской обуви, и розничную сеть монобрендовых специализированных магазинов re: Store. Последняя является дочерней структурой группы IT-компаний «ЛАНИТ».

При этом, напомним, в 2015 году был принят закон о деофшоризации, призванный в том числе бороться с оптимизацией налогообложения и выводом прибыли из страны.

Золотая порука

Офшорная система владения активами, возможно, была не случайно выбрана учредителями НАСТ. Такой подход позволяет многим представителям бизнеса не сильно беспокоиться о соблюдении налоговой дисциплины. Так, например, компания «Леклерк», владелец сети магазинов Hamleys, на протяжении последних четырех лет декларирует значительные убытки от своей деятельности. Это означает, что Hamleys еще не скоро начнет уплачивать налог на прибыль.

У другого соучредителя НАСТ – «Адамас-Ювелирторга» – цифры пооптимистичней. Но декларируя в течение последних пяти лет значительные обороты, составляющие в разные периоды десятки миллиардов рублей, компания уплачивала налог на прибыль в минимальных размерах, а сама группа регулярно попадала в фокус внимания правоохранительных органов. Хотя в последнее время само существование сети под большим вопросом. По данным РБК (11.05.17), в начале мая банкротом было признано оптовое подразделение группы «Адамас-Ювелир», задолжавшее кредиторам почти 27,5 млрд руб. Из них свыше 3,5 млрд руб. потребовал вернуть «Адамас-Ювелирторг», а более 19 млрд руб. – долг также входящему в холдинг «Столичному ювелирному заводу», чей руководитель, как сообщал «Коммерсант» (23.12.16), был заподозрен в неуплате налогов на сумму 5 млрд руб. Уголовное дело по этому факту возбуждено в декабре 2016 года, сразу после того, как арбитражный суд признал справедливыми претензии налогового органа к предприятию. Судя по постановлению Девятого арбитражного суда (09.03.17), «Столичный ювелирный завод» для оптимизации налогообложения использовал в торговой цепочке контрагентов, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, – фактически перегонял деньги через фирмы-однодневки. Также суд установил аффилированность завода, «Адамас-Ювелира» и «Адамас-Ювелирторга» между собой и с контрагентами. Как можно понять из документа, они участвовали в схеме по получению необоснованной налоговой выгоды – завышению налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль при закупке полуфабрикатов ювелирных изделий. «Столичный ювелирный завод» перечислял деньги поставщику «Адамас-Ювелирторгу», которые через ряд компаний-однодневок попадали к «Адамас-Ювелиру», а от него возвращались опять предприятию. По данным «Коммерсанта», в результате такого кругового движения денег бюджет в 2012–2013 годах недополучил почти 5 млрд руб. По данным, содержащимся в постановлении суда, вместе со штрафами и пенями сумма доначисления налогов составила свыше 9,65 млрд руб. Как также сообщал «Коммерсант» (14.10.15), в 2015 году похожее уголовное дело было возбуждено и в отношении главы «Адамас-Ювелирторга». По версии следствия, руководитель компании в 2013 году вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность, в результате чего российский бюджет недополучил налог на добавленную стоимость в размере свыше 400 млн руб.

«ЛАНИТ» с молдавским акцентом

Судя по публикациям СМИ, недоразумения с законом есть и у «ЛАНИТа». Головная компания соучредителя НАСТ – ООО «Рестор», президентом и основным владельцем которой является Георгий Генс, как сообщали «Ведомости» (13.04.12), еще в 2012 году обвинялась в создании схемы ухода от уплаты НДС. Как тогда полагали налоговики, чтобы снизить налогооблагаемую базу, «ЛАНИТ» торговал через цепочку однодневок и мог укрыть таким образом от государства почти 2 млрд руб. Общая же сумма налоговых претензий составляла около 2,9 млрд руб. Через два года «Ведомости» (07.11.14) сообщали о том, что суд признал законным доначисление компании 347 млн руб. невыплаченных налогов. «ЛАНИТ» пользовался налоговыми вычетами по НДС, перекладывая свои расходы на подрядчиков, сообщало издание.

А совсем недавно СМИ, главным из которых была «Новая газета» (20.03.17), назвали Георгия Генса одним из бенефициаров системы вывода из России колоссальных финансовых средств. Эта крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег в промышленных масштабах получила название «молдавская схема». Система по выводу 700 млрд руб. на Запад действовала на протяжении трех лет и в 2014 году была вскрыта правоохранительными органами России и Молдавии. И вот журналисты обнародовали имена конечных выгодополучателей, среди которых Генс назван одним из трех самых крупных. Как выяснило издание, c 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долл. Отправителями были те самые фиктивные компании из «молдавской схемы». Как сообщает «Новая газета», в скандальной переписке панамского регистратора Mossack Fonseca значилось, что владельцем офшора был президент Георгий Генс, компании которого за несколько лет получили государственные контракты на как минимум 51 млрд руб. Нужно отметить, что Генс дал ответ «Новой газете» через три дня после публикации, заявив, что не имеет отношения к «молдавской схеме», а также сообщил, что в статье «не совсем корректно расставлены акценты».

В тени и вне закона

С внедрением онлайн-касс фактически исчезнет возможность вывода из налогооблагаемой базы доходов от прямых продаж. Устраивает ли это учредителей НАСТ? Стоит отметить, что эта ассоциация была основана только в 2015 году – как будто специально для противодействия принятию ФЗ-54, который начал разрабатываться примерно в то же время. Примечательно, что другие объединения ретейлеров – Союз независимых сетей России, Российская ассоциация экспертов рынка ретейла, Ассоциация компаний розничной торговли – настроены по отношению к нововведениям позитивно.

Так же, как и крупные торговые сети – «Магнит», «X5», «Ашан», «О'Кей», «Лента», «М-Видео», «Детский мир» и другие. Они давно включились в процесс постепенного внедрения онлайн-касс, который идет с сентября 2016 года, и утверждают, что на сегодняшний день полностью готовы к работе по новым правилам. Никаких трудностей, связанных с приобретением, подключением и техническим обслуживанием оборудования, участники рынка не заметили. Опыт накоплен положительный, и, по словам исполнительного директора Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, к июлю текущего года на онлайн-кассы перейдут все члены этой организации. «Мы привыкли жить в режиме онлайн, поэтому новый формат работы нас не пугает, – говорит Соколов. – Наоборот, внедрение контрольно-кассовой техники с цифровыми накопителями сделает учет выручки прозрачным и приведет к усилению конкуренции на рынке интернет-торговли».

Вся «озабоченность» НАСТ сводится к повторению уже многократно опровергнутого тезиса о якобы недостаточном количестве на рынке необходимого оборудования. При этом спикеры этой антикампании старательно обходят стороной налоговую тему. Почему так? Лия Левинбук, согласно информации сайта НАСТ, до 2011 года поработала юристом и бухгалтером в «Газпром бурении», к которой, как пишут «Ведомости» (22.08.12), чуть позже предъявлялись налоговые претензии, а юрист Алексей Петропольский, по данным ИА Regnum (23.03.17), служил помощником скандально известного и ныне покойного депутата-беглеца Дениса Вороненкова. У убитого парламентария, несмотря на то что при жизни он выступал соавтором законопроекта о деофшоризации, позже обнаружилась масса офшорных компаний.

Может, это ключ к вопросу о том, чего боятся учредители Национальной ассоциации участников сетевой торговли и почему вступление в силу закона об онлайн-кассах вызывает с их стороны такое активное неприятие? Совершенно очевидно, что новая система положит конец привычной офшорной вольнице систематического ухода от уплаты налогов для тех, кто не привык жить по прозрачным и цивилизованным правилам и давно провозгласил своим девиз «Хотим остаться в тени».