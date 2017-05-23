Новость дня

Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года в различных регионах страны.

Непосредственно на строительство и реконструкцию тренировочных площадок из этой суммы пойдет 369 млн 190,6 тысяч рублей. Средства будут выделены Минспорта РФ и распределены между регионами, задействованными в проведении ЧМ-2018.

К моменту проведения Чемпионата мира в стране должны быть созданы 64 тренировочные базы для команд-участников турнира. Их разместят в 11 городах-хозяевах Мундиаля и еще в 20 городах европейской части страны. Процесс выбора национальными сборными тренировочных баз в России для подготовки к мировому футбольному турниру 2018 года стартует 1 сентября 2017 года.

Антиновость дня

Челябинская епархия призвала горожан отказаться от участия в мероприятиях «Всероссийского фестиваля красок», поскольку это «языческое, сатанинское действо, чуждое нашей духовной традиции».

В епархии напомнили, что этот фестиваль, ранее извстный как «Фестиваль красок Холи», посвящен памяти индийской демоницы Холики, сожженной на костре.

«Миссионерский отдел рассматривает праздник Холи как форму «мягкого», опосредованного прозелитизма, змеиного проникновения демонических практик в душу нашего народа с целью его деформации, разложения», - говорится в обращении отдела к верующим.

Праздник Холи / pixabay.com

Миссионерский отдел также обратился в органы прокуратуры и исполнительной власти с просьбой проверить «Всероссийский Фестиваль красок» и ему подобные мероприятия «на предмет соответствия российскому законодательству, в особенности "Концепции национальной безопасности РФ"».

В России фестиваль красок, в ходе которого его участники осыпают друг друга разноцветным порошком, проводится в 110 городах в разные даты и носит развлекательный характер. В Челябинске он запланирован на 27 и 28 мая.

Непонятная новость дня

Глава облизбиркома Ростовской области Сергей Юсов сегодня объявил о своей отставке. Он отвечал за выборы в регионе более 20 лет – с 1995 года.

«В работе по подготовке президентских выборов на посту главы донского избиркома вы не увидите меня», – заявил Юсов на сегодняшней пресс-конференции. Он добавил, что на его счету пять президентских выборов и шесть выборов депутатов Госдумы.

Причины отставки не называются.

Ассорти

В Казани открывается офис Фонда поддержки пострадавших клиентов ТФБ и Интехбанка. По словам одного из его основателей Булата Бакеева, первыми выплаты получат религиозные организации: 40 мечетей и 3 православные церкви.

Спонсоров, по словам Бакеева, пока «единицы», но «деньги уже начали поступать».

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Заксобрание Свердловской области вернуло Екатеринбургу два из шести градостроительных полномочий. Согласно принятому сегодня закону, мэрия будет утверждать правила землепользования и застройки, а также документацию по планировке территории, в том числе градостроительные планы земельных участков.

По мнению депутатов, это позволит обеспечить равенство между областными и городскими органами власти. При этом область сохранит полномочия по утверждению генплана Екатеринбурга и нормативов проектирования, а также по выдаче разрешений на строительство.

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На базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого ведется работа над проектом создания первого в России электромобиля на солнечных батареях.

Сегодня о поддержке проекта команды студентов и аспирантов Политеха Polytech Solar Team заявил Минпромторг России.

Машина имеет форму корпуса «катамаран», выполненный из композитных материалов российского производства. Автомобиль получает электрическую энергию от 4 кв.м. солнечных панелей, установленных на крыше, КДП панелей – 24%. Вес солнцемобиля не превышает 200 кг, максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Отечественный электромобиль на солнечных панелях Polytech Solar / minpromtorg.gov.ru

«Наша команда строит уникальный солнцемобиль для участия в двух крупнейших мировых чемпионатах: «BridgestoneWorldSolarChallenge 2017» в Австралии и «AmericanSolarChallenge 2018» в США. – сообщил руководитель проекта «Polytech Solar» Евгений Захлебаев - Мы станем первой командой, представляющей Россию в такого рода соревнованиях и фактически откроем для нашей страны новый вид легкового автомобильного транспорта».

Разработчики уверяют, что рабочий прототип солнцемобиля, который получил имя SOL, появится уже весной 2017 года.