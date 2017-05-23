СМИ обсуждают взрыв в концертном зале в Манчестере (Британия), произошедший вечером в понедельник. В результате взрыва погибли не менее двадцати человек и около шестидесяти получили ранения. Манчестерская полиция сочла этот инцидент терактом.

Financial Times пишет, что теракт в Манчестере произошел два месяца спустя после террористического инцидента возле здания парламента в Лондоне. Тогда погибло пять человек. Также манчестерский теракт произошел за две с небольшим недели до назначенного дня досрочных парламентских выборов в Британии (8 июня). Лидеры главных конкурирующих партий (Тереза Мэй и Джереми Корбин) приостановили свои предвыборные кампании. На официальном уровне в связи с терактом преобладает риторика непреклонности: терроризм – это попытка деморализовать людей и посеять между ними раздор, но злоумышленникам это не удалось.

Флаги на Даунинг-стрит, спущенные в знак траура по погибшим в результате теракта в Манчестере Chris Mason‏ @ChrisMasonBBC

CNBC приводит мнения экспертов, которые считают, что манчестерский теракт был очередным случаем одиночной работы, а не координированным заговором международной террористической сети. Эти мнения высказываются в ситуации, когда о теракте еще известно очень мало, хотя личность террориста, по заявлением британских и американских служб, удалось установить. В пользу версии одиночного теракта говорит странное (по всей видимости, самодельное) взрывное устройство.

Подростки, объявленные пропавшими после теракта в Манчестере 22 мая 2017 Фото из соцсетей

Вопрос о том, был ли теракт единоличной инициативой или результатом скоординированных усилий целой организации, объясняет CNBC, важен постольку, поскольку от ответа на него зависят дальнейшие действия правоохранительных органов и спецслужб. Одиночный терроризм начал в последнее время набирать своего рода популярность, прежде всего, в европейских странах. Некоторые комментаторы объясняют это радикализацией отдельных индивидуумов. Такие теракты трудно предотвращать, потому что они спонтанны и не подразумевают заранее спланированных коллективных действий.

BBC пишет, что перспектива теракта была вероятной в том смысле, что в последние три года уровень террористической угрозы в Британии оценивался внутренней разведкой как высокий. Но за счет именно этой оценки в последнее время прилагалось много усилий к предотвращению терактов. В рамках контртеррористической работы в последние несколько месяцев аресты проводились в среднем раз в день. После лондонского теракта полиция и спецслужбы предупреждали, что новые теракты весьма вероятны. Однако ожидалось, что это будут скорее нападения с ножом или автомобильные атаки на пешеходов.

Паника на станции Виктория после теракта в Манчестере 22 мая 2017 Кадр видео @Zach_bruce

То, что в манчестерском теракте использовалось взрывное устройство, должно особенно насторожить службы безопасности. Манчестерский текракт по сложности организации, конечно, уступает парижским в 2015 г., когда практически одновременно было произведено несколько атак, и в них прослеживались связи с Сирией. Однако сам факт создания устройства (в отличие от нападений с использованием ножей и автомобилей) говорит о том, что теракту предшествовало некоторое планирование.

NY Times пишет, что манчестерская полиция исходит из гипотезы, что взрыв был результатом теракта. Если это действительно так, то это событие стало самым масштабным терактом в Британии начиная с 2005 г., когда были взрывы в лондонском транспорте и метро, в результате чего погибло 52 человека. Автор отмечает, что высокая вероятность терактов в Британии объясняется отчасти тем, что террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) теснят в Ираке и Сирии, и в связи с этим она прибегает к терроризму в других странах.