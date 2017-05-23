Топ новостей 23 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня число жертв теракта в Манчестере выросло до 22 человек, в «Гоголь-центре» и на «Винзаводе» начались обыски, в Кремле прокомментировали возможность самовыдвижения Путина на выборах-2018, умер актер Роджер Мур.

Жертвы взрыва на стадионе Манчестер Арена / YouTube.com

В результате взрыва на стадионе «Манчестер Арена» в британском Манчестере погибли по меньшей мере 22 человека. Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 19 человек, пострадали 59 человек. Погиб, по данным источников, и исполнитель взрыва, однако не уточняется, включили ли его при подсчете жертв в общее число погибших.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт на концерте в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

Полиция на улицах Манчестера / flickr.com

По подозрению в причастности к теракту во время концерта на стадионе в Манчестере арестован 23-летний мужчина. Об этом сообщает источник в полиции графства Большой Манчестер. Подозреваемый был задержан на юге города в ходе полицейского рейда. О его личности ничего не сообщается.

По мотивам теракта в Манчестере. pic.twitter.com/3L8HoSuzT8 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 23 мая 2017 г.

Обыски в "Гоголь центре" / vesti.ru

Обыски в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова проходят по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере в 2014 году. «В рамках возбужденного уголовного дела по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организацией "Седьмая студия", следователи проводят обыски по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы Серебренникова», — рассказала агентству официальный представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

ЦСИ Винзавод / wikipedia.org

В московском Центре современного искусства «Винзавод» начались обыски. Как рассказали собеседники агентства, правоохранительные органы изымают документы, исследуют компьютеры и другую технику. По словам сотрудников «Винзавода», на территории центра находится автомобиль «Газель» с тонированными стеклами и с «закрытыми бумагой номерами». На нем приехали сотрудники правоохранительных органов в форме, а также люди в штатском.

В театре "Гоголь-центр" и на "Винзаводе" проходят обыски. Театр, винишко — хорошо живут работники органовhttps://t.co/Rcfpgz8daZ pic.twitter.com/l4W5Id3cB5 — Лентач (@oldLentach) 23 мая 2017 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможности участия Владимира Путина в новых выборах в качестве самовыдвиженца, а не от партии «Единая Россия», заявил об отсутствии работы по этому вопросу до начала предвыборной кампании.

В Швейцарии умер актер Роджер Мур. 89-летний Роджер Мур страдал онкологическим заболеванием и умер после «краткой, но отважной борьбы с раком».

Мощи Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя / twitter.com

Мощам святителя Николая в московском храме Христа Спасителя уже поклонилось почти 20 тысяч человек, сообщает руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. «Вчера на 21 час успело приложиться 18 600 человек. Подсчеты ведутся через рамки, через которые паломники проходят, так что это единственная объективная цифра», - заявил Сучков 23 мая на брифинге в ХСС.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. «А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», — заявил источник.

Конвейер компания АвтоВАЗ / carclub.ruю

«GM-АвтоВАЗ» в Тольятти приостановил работу конвейера из-за недопоставки комплектующих для автомобилей. Компания «GM-АвтоВАЗ» была вынуждена остановить работу конвейера с 17 мая, так как поставщик ООО «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих изделий. Причина прекращения поставок пока не называется.

В Верховной Раде Украины приняли закон, согласно которому на общенациональных каналах устанавливаются квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Закон определяет, что обязательная доля передач на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.