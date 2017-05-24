«Атомэнергомаш» изготовил вакуумную колонну для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода

На Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании «Газпром нефть» направлено крупногабаритное оборудование, изготовленное филиалом «Атоммаш» АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш»). Уникальная по весогабаритным характеристикам вакуумная колонна войдет в состав блока первичной переработки нефти современной комбинированной установки «Евро+». Новый аппарат обеспечит производство компонентов топлива высокого экологического класса «Евро-5» и современного строительного битума. Об этом говорится в релизе медиа-центра АО «Атомэнергомаш».

«Газпром нефть» реализует крупные проекты по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Они позволяют повысить экологические характеристики работы предприятий и выпускаемого топлива, предложить потребителям современные качественные продукты нефтепереработки. Для нас очень важно, что предприятия АЭМ участвуют в этих проектах и вносят свой существенный вклад в достижение конечного результата», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Длина колонны составляет 53 метра, максимальный диаметр — 11 метров, масса — 512 тонн. Учитывая значительные весогабаритные характеристики, в ходе ее производства были задействованы все основные технологические и инфраструктурные возможности «Атоммаша». Налажено постоянное системное взаимодействие с лицензиаром аппарата – итальянской компанией Maire Tecnimont. Отгрузка осуществлялась со спецпричала завода на Цимлянском водохранилище, части Волго-Донского канала, позволяющего водным путем отправлять сверхнегабаритные грузы в любую точку страны и за рубеж. Для оптимизации передвижения по территории Московского НПЗ оборудование поставляется в разобранном виде, укрупненными сборками в количестве семи модулей.

На протяжении всего производственного цикла основной приоритет отдавался вопросам качества изготовления для обеспечения безопасности в ходе последующей эксплуатации оборудования. Общий план качества изделия насчитывал 223 контрольные точки. На заводе-изготовителе модули колонны прошли все ступени контроля с участием представителей Московского НПЗ и лицензиара. Были применены современные методы неразрушающего контроля, в том числе прогрессивный дифракционно-временной метод TOFD (позволяет увидеть мельчайшие дефекты в сварном шве, независимо от их пространственного положения).

Фото: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»

Производственные мощности «Атоммаша» позволили провести на площадке завода контрольную сборку отдельных секций колонны. В рамках операции специалисты проверили высоты и прямолинейность модулей. Контрольная сборка проводилась в течение недели и завершилась положительным заключением. На Московский НПЗ она поступит до конца лета 2017 года.

Строительство «Евро+» — один из ключевых проектов второго этапа комплексной модернизации Московского НПЗ, которую продолжает ПАО «Газпром нефть». Установка предназначена для первичной переработки нефти и производства компонентов топлив высокого экологического класса Евро-5. Строительство нового комплекса позволит МНПЗ вывести из эксплуатации несколько установок предыдущего поколения и увеличить межремонтный пробег с двух до четырех лет, что обеспечит дополнительную стабильность топливного рынка столичного региона. Вместе с ростом уровня энергоэффективности и промышленной безопасности предприятия продолжится снижение воздействия производственных процессов на окружающую среду.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет порядка 30 крупных производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на территории России и за рубежом.

Московский НПЗ — нефтеперерабатывающее предприятие компании «Газпром нефть» — один из лидеров отрасли по производству высокооктановых бензинов и дизельного топлива по стандарту «Евро-5», ведущий отечественный поставщик строительных битумов. Московский НПЗ обеспечивает 34% топливного рынка московского региона и выпускает 30 наименований нефтепродуктов. В 2011 году «Газпром нефть» начала программу комплексной модернизации Московского НПЗ. Завод планомерно избавляется от устаревших производственных объектов и вводит в эксплуатацию современные промышленные комплексы.