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24 мая 2017, 10:20
банковский сектор мошенничество хакеры
Ольга Зайцева

«От банковских карт в обозримом будущем вряд ли откажутся»

Легкий заработок в интернете
Легкий заработок в интернете
pixabay.com

Хакеры нашли еще один способ воровать деньги с банковских карт, пишет газета «Известия». По ее данным, ущерб от использования этой мошеннической схемы достигает 20 миллионов рублей в месяц.

Речь идет об одном из способов с использованием сайтов, обещающих легкий заработок в интернете. Как рассказали журналистам в компании «Яндекс», сейчас чаще всего используется такой способ: посетителям сайтов сообщают, что с положенной им «зарплаты» нужно заплатить налог с помощью банковских карт, и на стадии ввода данных конфиденциальная информация, связанная с картами, считывается мошенниками.

Используются также сайты, предлагающие «беспроигрышные лотереи» (посетителю сайта говорят, что он выиграл большую сумму, и обещают перевести ее ему на счет) или «благотворительность» гражданам просто так предлагаются деньги. Всего, по информации «Яндекса», на такие уловки попадаются около 12 тысяч пользователей в сутки, и часть из них соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.

 
Европейская лотерея / pixabay.com

По словам юриста адвокатского бюро А2 Екатерины Ващилко, нередким стало использование для мошенничеств клонов защищенных страниц платежных систетем Visa и MasterCard. Зачастую эти «клоны» так похожи на настоящие страницы, что неспециалист не может их отличить, и тогда владельцы карты добровольно сообщают мошенникам необходимую тем информацию.

Опрошенные газетой эксперты подчеркнули, что современные антивирусы и средства защиты, встроенные в браузеры, частично блокируют доступ пользователей к неблагонадежным ресурсам, но они начинают блокировать их лишь после того, как о них становится известно – до этого же настоящей защиты пользователей от мошенников нет. Именно поэтому они напомнили, что для интернет-платежей лучше использовать отдельную карту, на которой стоит держать только сумму, необходимую для платежа: так риск потерять все средства снижается.

Банковские карты не лишены уязвимости, точно так же как и иные платежные средства, и все же эти средства, от давно существующих до новейших, будут продолжать использоваться в разных ситуациях. Об этом в беседе «Полит.ру» заявил Константин Корищенко, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС.

«Отказ от банковских карт в обозримом будущем вряд ли возможен, хотя бы из-за того, что до сих пор еще не смогли отказаться от использования чековых книжек – во Франции, Германии, в Японии они все еще в ходу. То есть, старые технологии еще достаточно сильно встраиваются в обычную жизнь, так что и карты будут существовать долго.

Что касается уязвимости тех или иных платежных средств, то она есть у всех – просто разные способы нарушений. У более современных платежных средств способы нарушений более технологичные. Сложно сказать, какие из них легче: кому-то, наверно, легче подделать чек, кому-то – снять деньги с карты.

Для повышения надежности карт использовались разные технические решения. Сначала применялись различные варианты магнитной полосы, потом стали использовать микрочипы. Сейчас надежность карт повышается различного рода методами повторной аутентификации, использования пересылаемых по независимым каналам (телефону или специальному устройству) кодов. То есть, применяются различные формы второго подтверждения. Плюс – использование чеков. Также повышают надежность карт на стадии использования банкоматов: организуется видеосъемка и так далее. Но абсолютно надежного механизма, конечно, до сих пор не существует – всегда есть какие-то способы нарушать закон в этой области 

Если говорить о последующих технологиях, то сейчас активно развиваются бескарточные расчеты – например, с использованием устройств iPhone или Samsung – тот же самый Samsung pay (служба мобильных платежей, созданная Samsung Electronics, которая позволяет пользователям осуществлять платежи, используя для этого поддерживаемые телефоны и прочую технику компании – прим. ред.), например, или ipay. То есть, в качестве альтернативы картам используются различного удаленные программы, когда вы можете выполнять все обычные операции, только с использованием какого-либо устройства. Таким образом интернет-банкинг заменяет карты – для получения зарплаты, переводов и так далее.

 
Коллаж. Интернет покупки / pixabay.com

Все же говорить о том, что нечто из этого более надежно, а нечто – менее, неправильно: просто развивается набор платежных инструментов. Каждый из них имеет свою уязвимую сторону, и карты – просто одна из возможных форм. Они не уступают другим инструментам в надежности, но и не превосходят их: есть механизмы, снимающие информацию с карты на банкомате, есть механизмы, позволяющие в магазинах снимать данные – там могут посмотреть обратную сторону карты, где указан CVC/CVV2-код, так называемый код безопасности карты. А пин-код, фактически, важен только тому, кто карту украл – этот код ведь не нужен для удаленных операций.

Статистики на этот счет привести я не могу, но хочу еще раз сказать: карты, кредитные или депозитные, и – это просто один из платежных инструментов, который имеет свои достоинства и недостатки, так же, как и другие инструменты. Он будет существовать и впредь и будет занимать ту нишу, в которой чувствует себя нормально, ту, в которой люди привыкли его использовать.

Словом, платежные инструменты разных времен сосуществуют и имеют свои достоинства и недостатки. И так и будет продолжаться еще некоторое время», – заключил Константин Корищенко.

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