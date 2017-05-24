Во вторник утром к худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебреникову пришли с обыском. Далее, следственные мероприятия прошли в самом «Гоголь-центре», и, по некоторым данным, на «Винзаводе» и у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, до 2014 года возглавлявшая департамент господдержки искусства и народного творчества в Минкульте. По версии следствия, речь идет о хищении 200 млн. рублей бюджетных денег неустановленными лицами из числа руководства театральной студии К.Серебреникова «Седьмая студия» с 2011 по 2014 год. Сам режиссер и худрук «Гоголь-центра» проходит по делу как свидетель. К вечеру известные актеры выступили с обращением в поддержку К.Серебренникова. В самом театре вечером спектакль прошел по расписанию. Дмитрий Песков заявил, что обыски в "Гоголь-центре" не являются делом Кремля, так как в них нет политики и творчества и «нет повода, чтобы каким-то образом информировали Кремль».

В то же время, бывший худрук театра им. Гоголя (в 2012 году преобразован в «Гоголь-центр») в интервью Лайфу заявил, что обыскам не удивлен, «бандитским образом был разграблен театр, закрыт театр, разогнан — если это бандитский образ, то бандитские дела и продолжаются».

Читая эти новости, возникает чувство дежавю, что недавно мы что-то подобное слышали. Около двух недель назад, в СМИ самой разной направленности стали активно раскручивать тему, затронутую газетой «Совершенно секретно», про историю КВН и дом Планета КВН. Из документов издания следует, что КВН создал сам Александр Масляков в 1986 году и ставится резонный вопрос – каким образом в 2016 году КВН отмечал свое 55-летие.

Второй вопрос, поднятый «Совсекретно», связан с домом Планета КВН и напрямую касается бюджетных денег. Из представленных документов следует, что Культурный центр «Планета КВН» (Шереметьевская, 2) принадлежал Москве и был на балансе у ММЦ «Планета КВН», гендиректором которого был А.Масляков. С помощью этой госконторы и частной компании ООО «ТТО АМИК» (Александр Масляков и Компания – генеральный директор – сын А. Маслякова – Александр Масляков) было создано новое предприятие ООО «Дом КВН» (руководителем стала Светлана Маслякова – жена А. Маслякова младшего), 51% акций которого получили Масляков & Со. За это они внесли в уставной капитал ООО «Дом КВН» право на Товарный знак «Международный союз КВН». Полдома на Шереметьевской, по сути, за картинку, это очень красивая сделка. Журналисты обратились к сотрудникам Патентного ведомства, которые отметили, что «такая сделка выглядит как минимум странно и создает первый и нехороший прецедент нарушения регламентов действия Роспатнента». По данным Полит.Ру для КВН используют 13 товарных знаков, права на которые есть у А. Маслякова. Было бы вполне логично, если бы все 13 знаков были вложены в ООО «Дом КВН» - тогда бы получился симбиоз «Проект КВН & здание ММЦ «Планета КВН», но вместо этого выдернули одну картинку с заявленной стоимостью выше, чем стоимость всего здания ММЦ «Планета КВН». Это очень похоже на подлог и обман властей, которым до этого принадлежало здание, так как по факту КВН остался у А. Маслякова и используется по его усмотрению.

В дальнейшем здание несколько лет сдается в аренду театру Сатирикон, а бюджетные деньги, выделяемые театру, идут на счета ООО «Дом КВН» - считай, в семью Масляковых. Проверки, проведенные по этому вопросу УВД по СВАО, противоправных действий не обнаружили. При этом СМИ отмечает, что эта проверка выглядит как фикция и что, вероятно, полицейское начальство предпочло не портить отношения с высокими покровителями А. Маслякова. Утверждалось, что предводитель весёлых и находчивых прикрывался именем президента России – безусловно, у Владимира Владимировича нет других забот, как делить дом в районе ТТК.

С одной стороны дело «Гоголь-центра» и дома Планеты КВН никак не взаимосвязаны. С другой стороны – между ними много общего – бюджетные деньги на культуру, госнедвижимость, громкие имена и нет политики, творчества и «повода, чтобы каким-то образом информировали Кремль». Эти дела взаимосвязаны?

Относясь с большим уважением к художественным проектам К. Серебреникова и А. Маслякова, интересует их мнение относительно сложившейся ситуации. По понятным причинам, худруку «Гоголь-центра» сейчас не до комментариев. На просьбу прокомментировать складывающуюся ситуацию с обысками в «Гоголь-центре», с «наездами» в СМИ в свой адрес и можно ли тут проследить системные действия, ведущий КВН ответил, что он сейчас за границей и ему неудобно говорить, про «наезды» он, вероятно, «не расслышал», про К.Серебреникова сказал, что ничего об этом не слышал, на вопросе про системные действия просто бросил трубку. Удивительно – в Кремле слышали, деятели культуры обращения пишут, уже чуть ли не гардеробщицы в соцсетях это обсуждают... Действительно, за границей наверно много другого интересного, чем то, что происходит в Москве с коллегами по цеху. И на кого так рассчитывает А. Масляков, что даже не считает нужным высказать прессе и довести до общественности свою позицию по столь щекотливым вопросам, может деятели культуры и в его защиту обращение написали бы? Кто эти таинственные покровители? Ведь результат проверки УВД по СВАО не является истиной в последней инстанции…

А основной вопрос так и остался открытым – это два невзаимосвязанных между собой события или государство решило взяться за деятелей культуры и подсчитать, куда уходят деньги на ее поддержку. Если вторая версия правильная, то в обозримой перспективе можно ожидать новые обыски и разоблачения. А в ходе подготовки материала возник еще один вопрос – уже точно риторический – почему по схожим делам к одним приходят с ордером на обыск, а по другим ограничиваются сомнительной проверкой?