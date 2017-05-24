24 мая 2017, 16:55
Видео дня. Как Рахмон Трампа в рукопожатии одолел
На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде у американского лидера Дональда Трампа внезапно объявился конкурент в...рукопожатии! Им стал лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.
Приветствуя Трампа, Рахмон отреагировал на его энергичное рукопожатие, известное как «дергай и тащи», дернув руку американского лидера к себе. В итоге приветствие Рахмона и Трампа, скорее, напоминало перетягивание каната.
Убедитесь сами!
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