Видео дня. Как Рахмон Трампа в рукопожатии одолел

На саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде у американского лидера Дональда Трампа внезапно объявился конкурент в...рукопожатии! Им стал лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Приветствуя Трампа, Рахмон отреагировал на его энергичное рукопожатие, известное как «дергай и тащи», дернув руку американского лидера к себе. В итоге приветствие Рахмона и Трампа, скорее, напоминало перетягивание каната.

Убедитесь сами!