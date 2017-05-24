Заголовки утра. 24 мая

" Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов ". Документ предусматривает историческое сокращение расходов и в первую очередь бьет по базовому электорату Трампа.

«Газеты.Ru» в материале "Рост цен поставили на народный контроль" сообщает о том, что Александр Лукашенко одобрил инициативу профсоюзов — ввести «народный контроль» за ценами в магазинах.

Зарубежное турне Дональда Трампа продолжается. В материале "Трамп приехал к папе" можно прочитать о том, что 24 мая президент США прибудет с визитом в Ватикан, где он должен встретиться с папой римским Франциском. Затем Трамп отправится на саммит «большой семерки», а после — в Брюссель, где пройдет саммит НАТО.

"Известия" также не обходят стороной тему реновации московского жилья. В материале "Малый бизнес разорится от реновации Москвы" говорится о том, что программа реновации может затронуть 15–20 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые имеют в планируемых под снос зданиях небольшой бизнес: парикмахерские или мастерские.

"Ройзман выдвинется без поддержки «Единой России»". Мэр Екатеринбурга рассчитывает преодолеть муниципальный фильтр с помощью «порядочных людей»