Кремль не заинтересован в соблюдении формулы «70/70» на предстоящих выборах главы государства: важнее обеспечить прозрачность и честность выборов, утверждают в администрации президента.

Заявление о том, что достижение показателей в 70% явки и 70% голосов за основного кандидата на предстоящих выборах речи не идет, а главным для власти является обеспечение прозрачности выборов, сделал начальник управления внутренней политики президента Андрей Ярин, выступая на конференции Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), посвященной развитию политических институтов. Слова Ярина газете «Ведомости» передали сразу двое участников конференции.

«Неправилен акцент на нормативах, главное – доверие к голосованию, честность и прозрачность, а если все так и будет, то данные социологических опросов и рейтинги первого лица дают основания для оптимизма», – процитировал Ярина один из участников конференции. Как пояснил изданию другой участник конференции, рейтинг президента в настоящее время и так находятся на нужном уровне, если не выше, и готовность избирателей участвовать в выборах – тоже.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политический обозреватель Андрей Щербаков, автор ряда статьей о проекте «70/70» и вероятности достижения администраторами выборов этих показателей. По его оценке, подобные заявления, исходящие из Кремля, могут подразумевать принципиально разные вещи, причем не исключен и вариант возвращения к мысли о необходимости следовать этой формуле.

Пресс-конференция посвященная выборам / YouTube.com

«В отношении слов, произнесенных Андреем Яриным о том, что администрация президента не намерена внедрять в жизнь то, что политологи называют формулой «7070» (то есть, 70% явки и 70% голосов участников голосования за титульного кандидата на предстоящих выборах президента Российской Федерации), можно сделать ряд предположений, каждое из которых одновременно правильное и неправильное – в зависимости от того, какая информационная база стоит за тем, что имеет в виду Ярин.

Первое. Если мы говорим о кандидате Путине, то, как я писал несколько месяцев назад, формула «70/70» в отношении него достигалась достаточно просто и прозрачно – причем существенно проще, чем казалось даже мне самому, когда я начинал писать эти тексты.

Есть несколько обстоятельств, которые могли бы затруднить или даже уже затрудняют ее достижение, и главное из них – это ослабление губернаторской власти, ослабление корпуса губернаторов как такового. В этой связи возникает сразу несколько отягощений проекта, главным из которых является вопрос, что делать партии «Единая Россия». На сегодняшний день это – очень значимая проблема, поскольку партию в значительной степени контролирует Вячеслав Викторович Володин.

Вячеслав Володин - спикер Госдумы / duma.gov.ru

Попытки Сергея Владиленовича Кириенко как-то укорениться в ней на сегодняшний момент успехом не увенчались. А если наблюдатели правильно все понимают, то у Сергея Владиленовича нет никакого желания отдавать хоть какую-то часть избирательного проекта на откуп Вячеславу Викторовичу. Что, в общем, правильно, поскольку Вячеслав Викторович, находясь на его месте, проводил точно такую же политику. И в этой связи формула «70/70» не нужна, поскольку она мобилизует силы если не откровенно враждебные, то скептически настроенные по отношению к новому руководству внутриполитического блока. И еще она существенно затрудняет отчетность, что на административном уровне воспринимается как едва ли не самый большой недостаток, который только может быть.

Вторая история связана с тем, что это может быть и не Владимир Владимирович Путин, а какой-то другой кандидат. Тогда все предельно понятно: действительно, любой другой кандидат никогда 70% голосов не наберет. Поскольку достижение подобных цифр может быть воспринято нынешним руководителем страны как проявление крайней лояльности по отношению к нему лично и как попытка пересмотра нынешней конфигурации власти.

Кандидат не-Путин должен получить на выборах, как я полагаю, что-то около 57-60% при произвольной явке, которая, думаю, должна превысить 60%. И тогда, что называется, и волки будут сыты, и овцы целы.

Какой из этих двух сценариев реальный, сказать с достоверностью нельзя. Поскольку, скорее всего, решение еще не принято и будет принято не раньше осени. А раз так, то администрация президента сейчас просто подстилает соломку в обе стороны на всякий случай. Я, например, совершенно не исключаю, что если Владимир Владимирович все-таки примет решение о том, что он будет баллотироваться, и будут проведены того или иного рода консультации, формат «70/70» снова всплывет на поверхность.

И чего только не бывало в нашей недавней истории!», – сказал Андрей Щербаков.

Напомним, по данным социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (результаты были опубликованы 23 мая на сайте организации), 42% россиян в настоящее время считают, что Владимир Путин справляется с обязанностями президента сейчас лучше, чем в течение первых двух сроков. Еще 35% опрошенных полагают, что он справляется так же, и только 14% – что хуже.

Уверенность, что Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2018 году, выразили подавляющее большинство опрошенных – 80%. Противоположного мнения придерживались только 9% респондентов, остальные затруднились ответить на вопрос. В то же время если бы Путин заявил, что баллотироваться не будет, 14% наших сограждан отреагировали бы на это положительно, 46% – отрицательно, 35% – без особых эмоций.

Добавим, что 24 мая Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон о выборах президента России, которые предусматривают перенос голосования на выборах президента в 2018 году с осени на 18 марта – дату, отмечающуюся как годовщина присоединения Крыма к России.

Также была принята поправка об отмене открепительных удостоверений на региональных и президентских выборах. Отныне граждане, не проживающие по месту регистрации, смогут в период от 45 до 5 дней до выборов прийти на любой участок и зарегистрироваться на нем. Возможно, этот процесс будет осуществляться через портал госуслуг и центры «Мои документы».

Поправки поддержал 381 депутат, против высказались 36 депутатов, один парламентарий воздержался.