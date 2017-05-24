Новость дня

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил компенсировать бизнесу выплату северных надбавок для создания конкурентных условий.

«Северные гарантии и льготы сегодня играют против нас. Это дополнительное обременение бизнеса и бюджета, а также зачастую стоп-фактор для инвестора», — заявил Орлов, выступая в Совете Федерации.

Он предложил компенсировать нагрузку на бизнес из-за «северных льгот» за счет снижения страховых взносов во внебюджетные фонды. Также архангельский губернатор предложил ввести систему корректирующих коэффициентов при определении финансирования в рамках федеральных госпрограмм для арктических регионов.

Антиновость дня

В Приморье краевой суд в четвертый раз не смог набрать нужного количества присяжных заседателей для слушания уголовного дела членов группировки, получившей известность как «приморские партизаны». Количество явившихся сегодня в суд кандидатов в присяжные вновь оказалось недостаточным для формирования коллегии. В связи с этим судебное заседание было перенесено на 20 июня.

Ранее сформировать коллегию присяжных не удавалось на заседаниях 16 февраля, 15 марта и 12 апреля.

В ходе первого процесса над «партизанами», обвиняемыми в убийстве местных наркодилеров, коллегию присяжных заседателей суду удалось сформировать лишь с шестой попытки, в ходе второго — только с девятой. Тогда участников группы признали невиновными в совершении убийств.

Однако в декабре прошлого года Верховный суд России удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил оправдательный приговор Приморского краевого суда, вынесенный «партизанам».

Оглашение оправдательного приговора по делу "приморских партизан" в Приморском краевом суде 28 июля 2016 NewsVl.ru

Непонятная новость дня

В Нижнем Новгороде сменился градоначальник. Депутаты гордумы сегодня приняли отставку главы города Ивана Карнилина — одного из старейших нижегородских политиков, который возглавлял гордуму с момента ее основания (с перерывом на пять лет). После этого Карнилин объявил о выдвижении на пост спикера думы Нижнего Новгорода своего заместителя Елизавету Солонченко, секретаря городского отделения «Единой России».

Позавчера Иван Карнилин написал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности, мотивировав свое решение пенсионным возрастом и намерением «дать дорогу молодым» накануне чемпионата мира по футболу и 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

Ассорти

В Санкт-Петербурге выбрали новых почетных граждан города. Этой чести депутаты Заксобрания удостоили Патриарха Кирилла и спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

На получение титула почетного гражданина Санкт-Петербурга также выдвигались кандидатуры еще девяти человек, среди которых физик Михаил Мирошников, режиссер Олег Сокуров, певица Эдита Пьеха и математик Марк Башмаков.

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На Ставрополье следователи попросили помощи граждан в розыске человека, который убил водителя, обрызгавшего его из лужи.

«18 мая текущего года мужчина, находясь во дворе дома по улице Новой, дом 15 в городе Невинномысске, в ходе конфликта с 45-летним водителем, автомобиль которого обрызгал его водой из лужи, нанес ему один удар кулаком по голове. В результате полученного повреждения потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы», - говорится в обращении Следственного управления.

Против вспыльчивого ставропольца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Фото: АГН "Москва"

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В Крыму Центральный музей Тавриды анонсировал новую коллекцию, не уступающую по ценности знаменитому «скифскому золоту», арестованному в Нидерландах.

Новая экспозиция будет насчитывать около 200 уникальных исторических артефактов, включая золотые изделия, рассказал «РГ» директор музея Андрей Мальгин. По его словам, значительная часть экспонатов была изъята ФСБ на «черном» рынке и по ценности они не уступают коллекции, застрявшей в Нидерландах. В том числе,

Планируется, что новую коллекцию, в которой будут «предметы эрмитажного уровня», музей представит широкой публике ко Дню России.