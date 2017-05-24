23 мая в «Гоголь-центре» и у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски. Они проводились в рамках расследования махинаций с денежными средствами учреждения – об этом со ссылкой на собственные источники сообщило информационное агентство «Интерфакс».

По сведениям этого источника, «речь идет о растрате многих миллионов долларов, а сумма ущерба по эпизоду, связанному с "Гоголь-центром", оценивается в 35 миллионов долларов».

Напомним, «Гоголь-центр» – театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров. С 2012 года его художественным руководителем является Кирилл Серебренников, полностью поменявший концепцию учреждения.

Чулпан Хаматова и Евгений Миронов у Гоголь-центра / YouTube.com

В поддержку «Гоголь-центра» и его художественного руководителя уже высказались многие деятели театра и кино, в том числе Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович и другие.

Произошедшее с «Гоголь-центром» и его художественным руководителем, а также реакция профессионального сообщества на эти события может свидетельствовать о том, что деятели культуры не исключают подобных событий и в отношении других организаций подобного сорта. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«О вчерашних событиях, связанных с театральным режиссером Кириллом Серебренниковым сказано много. И, в общем, порознь сказано практически все, что необходимо сказать в этой связи. Позволю себе заострить внимание на одном частом аспекте данной истории, который плавно становится универсальным аспектом нашей политической культуры и прекрасной иллюстрацией к тому, как делается политика сегодня.

Федoр Бондарчyк у Гогoль-центра / YouTube.com

Многие обратили внимание на то, что первыми к «Гоголь-центру» приехали Евгений Миронов, руководитель Театра наций, и Федор Бондарчук, титульное лицо многих затратных проектов. Из этого очень просто делается вывод, что данные деятели культуры либо знают, либо понимают, что проверкой одного «Гоголь-центра» дело не закончится. И что в скором времени правоохранительные органы начнут шерстить разного рода фонды и некоммерческие организации, которые имеют то или иное отношение к мегапроекта последнего времени.

Мы если и не знаем, то четко понимаем принцип расходования средств в подобных мегапроектах и последствия, к которым могут привести подобного рода действия правоохранителей. Но это так – частности, игрушки. Почему это интересно сегодня? Это интересно хотя бы потому, что при построении определенного контекста подобные мероприятия представляются просто идеальными с точки зрения проведения современных политических транзакций.

Что я имею в виду? Антикоррупционные мероприятия совершенно неоспоримы: никто не в состоянии от них защититься, поскольку всегда существует универсальный жупел даже не Навального и даже не Болотной площади, а некоего общественного мнения. Помните, как герой Папанова в «Берегись автомобиля» говорил? «С жульем, допустим, надо бороться».

Я не хочу говорить о том, какое именно это жулье. У нас любят про это рассказывать. Вчера я видел, как говорили: «А, там вот как! А они вон столько! А нефтяники – столько! А газовики – вообще столько-то!» Ну, наверно, это так. Но это же, в общем, немножко не из этой серии. Ну, наверное, неправильно нецелевым образом расходовать бюджетные деньги. Это противоречит закону. На страже закона стоят правоохранительные органы, их позиция неуязвима.

А дальше возникает вот какая история: удар по Серебренникову – это удар не только по конкретному человеку, не только по модному арт-деятелю, но и удар по тем группам, которые он представляет. А группы это довольно мощные и довольно влиятельные. Думаю, не надо вам рассказывать, кто и что стоит за Серебренниковым.

На поверхности это – удар по Минкульту, удар по Мединскому, причем это такая история с длительным мучением Мединского, которое началось еще полгода назад, а теперь может быть закончено очень некрасивым, но эффективным для публики способом.

С.Капков и В.Мединский / YouTube.com

Другая история – это история про Капкова, который может рассматриваться, наоборот, как альтернатива Мединскому и потенциальный сменщик нынешнего министра культуры. И в этой связи возникает новая картина. Получается, что это удар по правительству в целом и по премьер-министру, который хочет обновить правительство, а некоторые влиятельные силы в его окружении не дают ему этого сделать.

Но есть и третья история – это история с «Винзаводом» и теми людьми, которые стоят за его руководителями. А люди эти очень эффективные, очень серьезные, связанные с самыми первыми лицами нашей промышленности. У многих из них есть эти связи в прямом родстве или в дружеских отношениях. Ну, и не надо забывать о братьях Ротенбергах, которые стоят в очень близком соседстве с лицами, контролирующими проект «Винзавод».

Таким образом, куда ни кинь – всюду клин. А можно и больше сказать. Собственно, вчера об этом уже говорилось в комментариях. Те люди, которые определяют настроение класса, который называют креативным (хотелось по старой привычки назвать его интеллигенцией, но, честно говоря, язык уже не поворачивается), возбуждены уже в очень высокой мере. А это означает, что еще два-три действия – и эту очень влиятельную группу можно будет развернуть в какую угодно сторону. Что, наверное, не очень нужно накануне президентских выборов.

Тем не менее, люди это делают. Для чего? Ну, идет большая игра. Идет игра «Кто будет баллотироваться?». Идет игра «Как будет баллотироваться?». Идет игра «С кем вы, мастера культуры?». И, по-видимому, в этой игре открыта только первая карта. Но открыта она, как мы видим даже при самом беглом рассмотрении, мастерски. И с очень высокими шансами человека, «держащего банк», на то, чтобы улучить свои позиции во всех будущих партиях при действующем раскладе.

Нам же остается гадать только, что этот человек или люди, которые так умело выстраивают новую политико-экономическую историю», – сказал Василий Измайлов.