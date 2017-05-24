Топ новостей 24 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума утвердила перенос выборов президента и отмену открепительных, второй фигурант дела 26 мая получил реальный срок, а Алишер Усманов вновь обратился к Алексею Навальному.

Госдума перенесла голосование на выборах президента в 2018 году на 18 марта, годовщину присоединения Крыма к России. Одобрена также поправка об отмене открепительных удостоверений на региональных и президентских выборах. Поправки поддержал 381 депутат, против высказались 36 депутатов, один человек воздержался.

Песков сказал,что у путина нет планов участия в выборах. Ну так мы и так это знаем, он в них никогда и не участвовал. — Rig Sec (@Rigsector) 23 мая 2017 г.

Дмитрий Крепкин стал пятым арестованным по делу о нападении на сотрудников полиции во время протестной акции «Он нам не Димон». Он был задержан 14 мая. В качестве доказательства вины Крепкина в деле фигурирует некая видеозапись. Сегодня же прокурор запросил для другого фигуранта - Александра Шпакова - 2 года лишения свободы. В итоге активист получил 1,5 года реального срока.

Шпаков - простой люберецкий трудяга, далекий от Политки. И впервые пришедший "посмотреть на Навального". ч.1 ст 318 УК РФ. — Badamshin (@badamshin_s) 26 апреля 2017 г.

В офисе ФБК ребята из разных регионов, кто был задержан на акции 26 марта. Показываем им студию @navalnylive pic.twitter.com/zINAH1z1Bk — Alexey Navalny (@navalny) 24 мая 2017 г.

Алишер Усманов снова обратился к Алексею Навальному в интернете. Он назвал оппонента Шариковым из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить». «Но если Шариков — необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заявил Усманов и отказался от дебатов, которые предложил ему Навальный. «Тьфу на тебя еще раз», — заключил он.

Ещё недавно А.Навальному были вынуждены отвечать первые лица. Теперь же уровень дискуссии (и самого АН) понижен до каких-то бизнесменов. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 24 мая 2017 г.

А можно в следующем влоге рассказать, каким лаком пользоваться, чтоб ноготочки так же блестели? pic.twitter.com/2SkEQHAxfO — Лентач (@oldLentach) 24 мая 2017 г.

Единороссы Мария Мукабенова и Олег Николаев и представитель КПРФ Александр Ющенковнесли в ГД законопроект об идентификации пользователей мессенджеров. Она должны осуществляться «с использованием абонентского номера». Мессенджеры хотят обязать ограничивать по требованию органов власти массовую рассылку сообщений противозаконной информации и осуществлять рассылку электронных сообщений по инициативе власти.

А ольгинские боты как будут идентифицироваться - по отдельности или по-взводно? https://t.co/xtFzN82YqZ — Ходорковский Михаил (@mich261213) 24 мая 2017 г.

Госдума примет законопроект о реновации малоэтажного жилья в Москве в ускоренном режиме, второе чтение документа состоится 9 июня, а не 5 июля. Срок внесения поправок в законопроект сократили до 3 июня вместо 21 июня после телефонного разговора Вячеслава Володина с Владимиром Путиным.

Кремль не располагает данными о процессуальных нарушениях и бесцеремонных действиях во время обысков в «Гоголь-центре». Дмитрий Песков подчеркнул, что «кого-то в чем-то обвинять… правомочен только суд». Между тем к Владимиру Путину обратился гендиректор Большого театра Владимир Урин, который заявил, что считает действия в отношении худрука театра Кирилла Серебренникова неправомочными.

У "Гоголь-центра" во время обыска 23 мая 2017 АГН "Москва"

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Бастрыкин на Серебренникова "Тьфу на тебя!" — Алексей Венедиктов (@aavst) 24 мая 2017 г.

Из истории обысков у театралов следует один главный вывод - нельзя трогать бюджетные деньги. Если трогаете, никаких гарантий безопасности — Pavel Chikov (@pchikov) 24 мая 2017 г.

Соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова попросила Владимира Путина ответить на вопрос о судьбе холдинга, но тот отказался сделать это, однако пообещал встретиться с акционером РБК Михаилом Прохоровым. По данным СМИ, Прохоров мог решить продать холдинг из-за «мощного давления» со стороны замглавы администрации президента Алексея Громова.

Умер внук Иосифа Сталина режиссер Александр Бурдонский. В е Российской армии, где работал режиссер заявили, что он долгое время находился в госпитале из-за проблем с сердцем. Бурдонскому было 75 лет. Он был старшим сыном генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

Михаил Фридман примирился с газетой «Ведомости» в рамках дела о защите чести и достоинства. Теперь издание опубликует опровержение статьи о бизнесмене под названием «Почему испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии"». Фридман подал в суд в связи с тем, что журналисты не взяли у него комментарий перед выходом материала.

Рамзан Кадыров призвал не проводить выпускные в зданиях школ, так как «таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно», а родители неоднократно жаловались ему на денежные поборы. Глава Чечни также объявил сегодня, что завел себе Telegram для неформального общения.

Школьный выпускной в Грозном Кадр видеосъемки