Министерство юстиции США учредило специальный проект для независимого расследования подозреваемых связей между помощниками американского президента Дональда Трампа и Россией. Следствие будет проводить ФБР, а ответственным лицом будет бывший глава ФБР Роберт Мюллер.

Для Трампа, комментирует The Economist, это страшный удар. По его утверждениям, никаких связей и сговоров между его штабам и русскими не было, а следствие ФБР – это «фарс на средства налогоплательщиков». Помимо собственно связей, Трампа обвиняют в том, что он пытался влиять на следствие. 16 мая, напоминает автор, газета NY Times написала, что Трамп посоветовал ныне уже бывшему директору ФБР Джеймсу Коми оставить в покое уволенного президентского советника по нацбезопасности Майкла Флинна, который вовремя не признался в том, что встречался с российским послом в период предвыборной кампании. По мнению автора, вся эта ситуация выставляет Трампа в крайне невыгодном свете, даже если ему нечего скрывать.

Дальше автор рассказывает про Мюллера. На пост директора ФБР его назначил еще президент Джордж Буш-младший. При следующем президенте Бараке Обаме он ее сохранил и ушел в отставку только в 2013 г., пробыв главой ФБР 12 лет. Он пользуется уважением как демократов, так и республиканцев. Формально Мюллер подотчетен главе министерства юстиции генпрокурору Джеффу Сешнсу. Специфика в том, что Сешнса не так давно тоже обвиняли в связях с Россией, хотя в итоге отступились. Но в таком контексте, по мнению автора, у Мюллера будет больше независимости в проведении расследования.

Что касается Трампа, несмотря на его рекордно низкие для президента на такой ранней стадии рейтинговые показатели, он по-прежнему популярен среди республиканцев. Это закономерно, потому что в следующем году в США должны состояться выборы в конгресс, и республиканцам крайне невыгодно нападать на своего президента. Но здесь может все сильно измениться, если Мюллеру удастся выдвинуть против Трампа какое-нибудь убедительное и обоснованное обвинение. Если это произойдет, республиканцы будут вынуждены от него дистанцироваться. В пределе это может привести к тому, что республиканцы-представители проголосуют за импичмент. Хотя в таком случае Трампа может выручить сенат, как это было в случае с президентом Биллом Клинтоном.

Б.Клинтон и М.Левински

Wall Street Journal пишет, что Трамп назвал ситуацию крупнейшей в политической истории США охотой на ведьм. Он также сравнил эту ситуацию с периодом правления Обамы и предвыборной кампанией кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, когда имели место обвинения сопоставимого масштаба, но они никогда не расследовались.

Действительно, специальный советник, ведущий независимое расследование событий, касающихся Белого дома, назначается только в из ряда вон выходящих случаях. Такой советник занимался расследованием клинтоновского скандала. Во время президентства Обамы таких расследований не было вовсе.

В другом материале WSJ назвал назначение специального советника ошибкой. Новый поворот событий, конечно, порадует демократов. Такие расследования обычно ничем хорошим не заканчиваются, и они надеются, что благодаря этому администрация Трампа сильно пострадает. Радость демократов можно понять. Однако для страны в этом ничего хорошего нет. Проблема состоит в том, что дальнейшее развитие событий поставит администрацию президента в положение постоянного политического риска, а в итоге так ничего может и не выясниться.

Пикет противников Д.Трампа bgfаlconmediа/Flickr

Специальные расследования уже бывали, и они известны своей политической безответственностью и дестабилизирующим потенциалом. Вместо этого надо было бы провести тщательное расследование утверждений, что Россия в принципе вмешивалась в американские президентские выборы и установить, так ли это и если так, то кто из американцев ей в этом помогал. Это было бы расследованием против иностранной разведки, и оно бы не ставило под удар управление страной. В нынешней ситуации на «независимого» Мюллера будут постоянно давить, чтобы он уже наконец нашел что-нибудь убедительное в оправдание своего существования в качестве следственного начальника. Кроме того, его трудно считать непредвзятым игроком, потому что он по-прежнему связан с ФБР, то есть структурой, с которой президентская администрация находится в конфликте.