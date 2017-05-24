Во вторник администрация американского президента Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2018 финансовый год, который в США начинается 1 октября 2017 г. Это событие подробно обсуждается в прессе. Первоначально главной новостью было то, что бюджет предполагает сильное сокращение (на $3,6 трлн.) бюджетных расходов на социальные нужды. Затем издания начали обсуждать подробности проекта.

Проект нового бюджета, отмечает Reuters, предусматривает сильные сокращения государственных расходов на программы помощи бедным. Эти средства перенаправляются на развитие военной отрасли. Республиканцам, которые доминируют в конгрессе, придется принимать решение о том, возможно ли одобрить эти политически чувствительные предложения. Велика вероятность, что в нынешнем виде они проект не одобрят, и его придется переработать.

В нынешней версии ожидается, что бюджет в течение следующих десяти лет получит как минимум $610 млрд. за счет сокращения финансирования по программе медицинской помощи для бедных и более $192 млрд. за счет сокращения продовольственной помощи (бедным же). По мнению некоторых аналитиков, как пишет Reuters, эти планы опираются на спорное оптимистичное допущение, что темп экономического роста к концу первого президентского срока Трампа достигнет 3% в год.

Очередь на бирже вакансий / pixabay.com

Wall Street Journal пишет, что проект предполагает отказ от многих зарубежных военных грантов, которые выдает госдепартамент США, и замену их на ссуды. Если конгресс одобрит такой шаг, то это может коснуться десятков стран, а сумма отмененных грантов составит порядка $1 млрд. В числе таких стран могут оказаться Пакистан, Тунис, Ливан, Украина, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. Обычно на внешнюю военную помощь госдепартаменту выделяется около $6 млрд. Больше половины ($3,1 млрд.) направляется Израилю. Иордания получает $350 млн., Египет - $1,3 млрд. Эти гранты в новом проекте предполагается оставить. Для прочих стран, входящих в эту программу, гранты предполагается либо отменить полностью, либо существенно сократить, а остальные средства давать уже в виде кредитов.

По мнению многих конгрессменов, отмечает WSJ, устранение грантов рискованно, потому что лишившиеся их страны начнут переориентироваться на сотрудничество с соперниками США – Россией и Китаем. Проблема с кредитами в том, что, во-первых, не всем американским партнерам эта идея понравится, а во-вторых, некоторые из них даже при всем желании не могли бы получить международную ссуду, потому что не соответствуют требованиям.

В другом материале WSJ пишет, что бюджетным предложениям Трампа единодушно стали сопротивляться как демократы, так и многие республиканцы. Больше всего их впечатлила сумма, на которую должны сократиться государственные затраты в течение ближайших десяти лет. Между тем, отмечают авторы, предложения по сокращениям весьма гибки. Так, например, они практически не затрагивают большие программы – по социальной безопасности и медицинской помощи пенсионерам. Также в случае с рядом сокращений следует учитывать, что они идут в сочетании с предполагаемым снижением налогов.

Электрические кресла на колесах для пожилых людей / pixabay.com

WSJ оговаривает, что это только начальный этап разработки проекта бюджета, который следует считать отправной точкой для дальнейшего развития. Скорее всего, конгресс откажется его принимать, а в ответ в ближайшие месяцы будет разрабатывать свои бюджетные предложения. Но этот процесс будет сопровождаться сильными политическими эмоциями. Демократы и вслед за ними некоторые республиканцы уже выразили негодование по поводу сокращения программ в поддержку бедных. Также в материале отмечается, что нынешняя версия бюджета, скорее всего, вызовет недовольство у основной части электората Трампа – у людей, которые больше всего зависели от тех программ, которые он предлагает убрать.