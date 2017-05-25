СМИ продолжают обсуждать теракт в Манчестере. Главная обсуждаемая тема сейчас – это возможные связи предполагаемого террориста с Ливией и террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Параллельно развивается медийный сюжет о напряженности между британскими и американскими спецслужбами в связи с утечками информации.

Wall Street Journal пишет, что британская полиция начала расследовать наличие связей между манчестерским смертником и террористическими группировками. Если первоначально были разговоры о том, что террорист был одиночкой и действовал по собственной инициативе, то теперь следствие сосредоточилось на версии, что он действовал не один. Этому способствовало выявление информации о принадлежности предполагаемого террориста и его брата к ИГ.

Обложка "The Sun"

The Economist в связи с этим опубликовал материал джихадистах в Ливии. ИГ теснят и в Ираке, и в Сирии, что подрывает веру их сподвижников в возможность халифата. Своего рода убежищем для них стала Ливия, которая сейчас может начать восприниматься ими как запасная база. Хотя джихадисты в Ливии заявляют о себе мало, но они там есть и в принципе могут использовать ее в качестве площадки для доступа к другим странам. В этом смысле показательно, что следствие по манчестерскому теракту выявило связи с Ливией.

В Ливии, объясняет автор, хаос царит начиная с 2011 г., когда при поддержке Запада было свергнуто правительство Муамара Каддафи. С тех пор там идет постоянная борьба за власть между многочисленными вооруженными группировками, которые подогревают разные соперничающие между собой правительства других стран. Этот хаос стал питательной средой для ИГ, которое также вносит в него свой вклад, захватывая водопроводы.

Собственно боевиков ИГ там, по оценкам, не так много – около 500 человек. Но общее число джихадистов самых разных изводов может достигать трех тысяч. С учетом общей неопределенности лояльностей все эти боевики могут произвольно объединяться. Между тем, заключает автор, Европа находится всего в 400 километрах от Ливии, и сложившаяся ситуация тревожна. Пока ИГ и его союзники в Ливии ведут себя довольно тихо, но не исключено, что они просто выжидают, восстанавливая силы.

Спасение беженцев из Ливии Irish Defence Forces

Financial Times пишет, что по итогам манчестерского теракта британские спецслужбы задумались о приостановке обмена чувствительными разведданными с Вашингтоном. Поводом к таким размышлениям якобы послужили утечки переданной ранее информации, что, как считают спецслужбы, может ставить под угрозу жизнь британцев. Одной из претензий стало то, что американские СМИ опубликовали имя предполагаемого террориста со ссылкой на американские источники, в то время как британские власти призывали свои СМИ не раскрывать информацию, которая может помешать расследованию.

Если прерывание обмена данными действительно произойдет, то это будет первым за долгие годы перерыв в тесном британско-американском сотрудничестве на поприще контртерроризма. Серьезность ситуации, по мнению авторов, проявляется в том, что премьер-министр Британии Тереза Мэй собралась обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Брюсселе. Конфронтация в сфере секретной информации может распространиться на отношения между Британией и США в целом, что приведет к охлаждению между давними союзниками.