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25 мая 2017, 10:12
Китай рейтинги экономика
Анна Сакоян

Китай: рейтинговый имидж

Шанхай
Шанхай
Asian Development Bank

Американское рейтиноговое агентство Moody's (Moody’s Investors Service) понизило суверенный кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 г. СМИ используют это событие как повод, чтобы поговорить о ситуации в китайской экономике.

Forbes пишет, что рейтинг снизили из-за вероятного снижения темпов экономического роста в Китае. Еще одним фактором было ожидание, что долговое бремя, вызванное кредитной экспансией, станет тяжелее. Конечно, отмечает автор, этот рейтинговый сдвиг сам по себе – незначительное событие. Для инвесторов Китай по-прежнему остается привлекательной страной. Интересно скорее то, что это незначительное событие произошло впервые за тридцать лет, а это уже может говорить о том, что что-то изменилось.

Наметившийся упадок, комментирует автор, закономерен. Периоды бума всегда приводят к опрометчивому инвестированию, и когда таких ошибок накапливается много, система начинает вычищать из себя всё лишнее, то есть наступает рецессия. В том, что в китайской экономике много безответственных инвесторов, у автора сомнений нет. Вопрос в том, когда наступит рецессия. И еще один вопрос – возможно ли в принципе войти в фазу очистки системы и сохранить при этом положительный экономический рост.

 
Asian Development Bank

Bloomberg пишет, что китайское министерство финансов ответило на снижение критикой Moody's, которое, согласно документу, недооценивает возможности правительства в плане проведения реформ и стимулирования спроса. Действительно, отмечает Bloomberg, ничего судьбоносного Moodys не сообщило, и известно, что таким агентствам свойственно заблуждаться. Однако снижение рейтинга – это хороший повод поговорить о вещах, которые к настоящему моменту накопились независимо от Moody's. В мире нарастают сомнения в том, что правительство китайского президента Си Цзиньпина сможет справиться с непростой задачей, которую упоминал в виде вопроса Forbes: убрать из экономики всё раздутое и убыточное, сохранив при этом стабильный рост. Хотя теоретически это возможно.

Согласно данным Bloomberg, долг Китая к концу 2016 г. составил 260% ВВП. В 2008 г. он составлял 160%. Но эти внушительные цифры описывают ситуацию в целом – как внутренний, так и внешний долг. При этом внешний долг Китая по международным меркам очень невелик – согласно Международному валютному фонду, он составляет всего 12% ВВП. В этом специфика ситуации, которая отличает Китай от многих других аналогичных случаев. За счет этого естественный спад может оказаться для его экономики гораздо менее разрушительным, чем для экономик, в большей степени зависящих от внешнего финансирования.

 
Заключение соглашения о займе с Новым банком развития Брикс. На фото: замминистра финансов КНР Ши Яобинь и президент НБР Кундапур Каматх
Bb3015 / Wikimedia Commons

Напомним, что всплеск обсуждений суверенных рейтингов и соответствующих агентств в прессе имел место летом прошлого года, после того как агентства начали реагировать на результаты британского референдума о членстве в ЕС. Wall Street Journal писал тогда, что в современном мире рейтинговые агентства играют в основном имиджевую, а не информационную роль. Когда у государства высокий рейтинг, это престижно. Но на поведение инвесторов это фактически не влияет, потому что в нынешней информационной среде рынок и без рейтингов хорошо представляет себе, что происходит.

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