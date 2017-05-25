Государственная Дума Российской Федерации 24 мая приняла в окончательном чтении поправки в ряд законов, касающихся выборов. В частности, в результате изменяются сроки проведения голосования и ряд правил, касающихся наблюдателей и количества избирательных участков.

Поправки были внесены в законы «О выборах президента» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Они предусматривают перенос голосования на выборах президента в 2018 году на 18 марта, годовщину подписания договора о вхождении Крыма в состав России. Поправки также позволяют увеличить к выборам главы государства количество избирательных участков и упрощают процедуру назначения наблюдателей на президентских выборах, а заодно и частично отменяют открепительные удостоверения на выборах всех уровней.

В результате участков станет больше, а у граждан появляется возможность выбрать любой из них для голосования, а не тот, на территории которого зарегистрирован избиратель, написав соответствующее заявление. Однако в результате Центризбиркому для работы может потребоваться значительно большая сумма, нежели планировалось первоначально – до 2 миллиардов рублей, утверждает газета «Коммерсантъ».

По оценке Павла Крашенинникова, руководителя думского комитета по госстроительству (фракция «Единая Россия»), внесенные поправки «по существу отменяет крепостное право в избирательном процессе». Депутат убежден, что все изменения «направлены на открытость, прозрачность, упорядоченность избирательного процесса».

Павел Крашенинников Анна Исакова/Фотослужба ГД

Сходное мнение о значении ряда поправок высказал интернет-иданию «Медуза» и политолог Александр Кынев. ««Крепостное право» для наблюдателей ввели под думские выборы прошлого года. Норма подвергалась жесткой критике, была абсолютно ненужной, чрезмерной и ни на чем не основывалась. Сейчас происходит возвращение к норме. Возможность перемещения возвращает мобильное наблюдение. Если его нет, то когда происходит ЧП на избирательном участке, направить туда более опытного юриста невозможно», – отметил он.

Ситуацию для «Полит.ру» прокомментировал Валентин Бианки, политконсультант компании «Бианки и партнеры», член правления Российской ассоциации политических консультантов. По его мнению, перенос выборов может дать некоторый прирост явки и голосов, которые будут отданы за кандидата номер один, если им станет президент Путин, однако этот прирост едва ли может оказаться существенным. В то же время он отметил, что рост расходов на работу ЦИК, если эти расходы не превысят предварительно оцененных, не станет значительным.

Голосование на выборах Михаил Терещенко / АГН "Москва"

«Ожидаемые затраты на работу ЦИК, по меркам госзадач в целом, не очень велики. Я не считаю, что 2 миллиарда рублей – сами по себе невероятная сумма. Другой вопрос – что за эти деньги получается сделать. Если вспомните, на предыдущих выборах оснащение участков видеокамерами стоило больше упомянутой сейчас суммы. Понятно, что всегда можно интерпретировать эти траты таким образом, что бюджет тратится для политических целей, но, тем не менее, целый ряд новаций – если все будет адекватно организовано с открепительными, конечно – в целом политологическим сообществом оцениваются положительно. Положительно – в смысле электоральности выборного процесса, в смысле некоего снижения возможности фальсификаций, усложнения этого.

Что касается переноса президентских выборов на 18 марта… Существуют разные объяснения тому, чего таким образом хотели достигнуть. Много лет назад, в первые президентские выборы в России, которые тоже проходили в марте, я слышал легенду, что выборы были нарочно «подогнаны» под более оптимистичное время года. Ну, а на этот раз очевидно, что перенос дня голосования на две недели хотели связать с годовщиной присоединения Крыма. И хотя глупо рассчитывать, что спустя несколько лет после самого этого события, когда все уже более или менее привыкли к этому, а кто-то и подостыл на этот счет, вероятно, какого-то эффекта и от этого ожидают.

Конечно, нельзя считать, что это поменяет ситуацию кардинально, но перенос позволяет, например, в день тишины накануне голосования выпустит фильм про присоединение Крыма. Или не в день тишины, а за неделю до, неважно. Если, скажем, показать такой фильм, то почти невозможно будет не упомянуть там нынешнего президента России. И даже если обозначать его только по должности, все равно ассоциации с Путиным у аудитории возникнут. И это будет такое дополнительное напоминание о нем. Правда, это наводит и на мысль, будто у власти существует некая неуверенность в результате, если она посчитала нужным организовать такое дополнительное напоминание. И возникает вопрос: неужели важно, чтобы это напоминание точно совпало с днем выборов? Разве нельзя было бы за две недели до даты выпустить подобный фильм? Неужели от этого совпадения дат ожидается столь сильный всплеск явки и голосования за вероятного кандидата номер 1, первое лицо государства, что без этого всплеска не обойтись?

Появление таких вопросов в обществе, конечно, для власти не очень хорошо. Но думаю, что оппозиции пытаться раскрутить подобный тезис будет практически невозможно. Перенос выборов на две недели – слишком мелкий повод для того, чтобы стоило пытаться на нем играть. Что тут оппозиция может говорить? Что вот, власти перенесли выборы на две недели – а то бы она, оппозиция, выиграла?», – объяснил Валентин Бианки.

Говоря об изменениях законодательства для наблюдателей на выборах, политолог отметил, что первостепенным для власти на предстоящих выборах будет именно вопрос их прозрачности и честности. Напомним, именно эту проблему называли главной и представители администрации президента.

«Ситуация на президентских выборах в медийно-эмоциональном плане совсем иная, нежели была на парламентских. В политическом, электоральном плане особой разницы нет, а в эмоционально-медийном она существенна – все эти митинги протестов и прочее… Но, тем не менее, самое важное для власти на предстоящих выборах – это отсутствие повода для сомнений в итогах или принципиальной корректировки результатов.

С точки зрения политтехнологического сообщества смягчение ограничений для наблюдателей – тоже адекватная мера, потому что оно повышает возможности контроля. Но тут важно, чтобы не получилось как с видеокамерами, использование которых оказалось мерой одноразовой и на других выборах почему-то не применяющейся.

Ну, а если говорить о том, что для журналистов правил не изменили, то это, по-моему, менее критично. Это же вопрос удобства того или иного статуса. В какой-то момент выгодно было заводить дополнительных наблюдателей как журналистов, и в каких-то регионах появлялось пятьсот журналистов от одного СМИ в день голосования. А сейчас будет действовать другая логика, наблюдатели и будут считаться наблюдателями. Так что ухудшения ситуации тут я не вижу, потому что у наблюдателей стало больше возможностей», – отметил эксперт.