Заголовки утра. 25 мая
Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников рассказал, как президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос худрука Театра наций Евгения Миронова относительно обысков у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». Про вручение госнаград и не только можно прочитать в материале "С кем вы, мастера прокуратуры".
"Украина расширяет сеть путей разобщения". В Киеве обсуждают приостановку пассажирских перевозок через российскую границу.
Избрание президента по новым правилам потребует дополнительных расходов. Об этом рассказывается в материале "Центризбирком повышает явку денег".
"Коммерсант" в статье "Турция открылась не полностью" пишет, что несмотря на достигнутые с Россией договоренности о снятии торговых ограничений, Турция ввела квоты на поставки российской пшеницы и растительного масла.
"Продать «Армату»: как «Ростех» ищет инвестора для Уралвагонзавода". Источники РБК допускают, что это может быть концерн «Калашников». В результате на его базе может быть сформирован многопрофильный военно-промышленный холдинг.
В сред Moody’s впервые с 1989 года понизило суверенный кредитный рейтинг Китая, сославшись на большие долги и медленные реформы в стране. РБК в статье "Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн" разбирался, что значит это решение для Китая и мировой экономики.
"Газета.ру" в материале "Россияне привыкают к плохому" пишет про исследование экспертов РАНХиГС относительно социального самочувствия россиян в условиях затянувшегося экономического кризиса.
Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении пакет законов, вносящий поправки в избирательное законодательство под предстоящие в 2018 году президентские выборы. Об изменении процедуры голосования на выборах президента России говорится в статье "Депутаты раскрепостили избирателей".
"Таможенный контроль можно будет пройти за 15 минут". Как утверждают "Известия", ближайшие восемь лет правительство будет упрощать экспорт из России.
"Минэк не выпустил сигареты в онлайн". Минэкономразвития отказалось легализовать торговлю сигаретами в интернете, объяснив это борьбой с курением.
"Данные ста тысяч «экстремистов» выставили на продажу". База с аккаунтами политиков, госслужащих и журналистов появилась в Сети.