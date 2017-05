Заголовки утра. 25 мая

Корреспондент "Ъ" Андрей Колесников рассказал, как президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос худрука Театра наций Евгения Миронова относительно обысков у режиссера Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр». Про вручение госнаград и не только можно прочитать в материале "С кем вы, мастера прокуратуры".

"Украина расширяет сеть путей разобщения". В Киеве обсуждают приостановку пассажирских перевозок через российскую границу.

Избрание президента по новым правилам потребует дополнительных расходов. Об этом рассказывается в материале "Центризбирком повышает явку денег".

"Коммерсант" в статье "Турция открылась не полностью" пишет, что несмотря на достигнутые с Россией договоренности о снятии торговых ограничений, Турция ввела квоты на поставки российской пшеницы и растительного масла.

"Продать «Армату»: как «Ростех» ищет инвестора для Уралвагонзавода". Источники РБК допускают, что это может быть концерн «Калашников». В результате на его базе может быть сформирован многопрофильный военно-промышленный холдинг.

В сред Moody’s впервые с 1989 года понизило суверенный кредитный рейтинг Китая, сославшись на большие долги и медленные реформы в стране. РБК в статье "Какую опасность представляют китайские долги на $27 трлн" разбирался, что значит это решение для Китая и мировой экономики.

"Газета.ру" в материале "Россияне привыкают к плохому" пишет про исследование экспертов РАНХиГС относительно социального самочувствия россиян в условиях затянувшегося экономического кризиса.

Нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении пакет законов, вносящий поправки в избирательное законодательство под предстоящие в 2018 году президентские выборы. Об изменении процедуры голосования на выборах президента России говорится в статье "Депутаты раскрепостили избирателей".

"Таможенный контроль можно будет пройти за 15 минут". Как утверждают "Известия", ближайшие восемь лет правительство будет упрощать экспорт из России.

"Минэк не выпустил сигареты в онлайн". Минэкономразвития отказалось легализовать торговлю сигаретами в интернете, объяснив это борьбой с курением.

"Данные ста тысяч «экстремистов» выставили на продажу". База с аккаунтами политиков, госслужащих и журналистов появилась в Сети.

Жители Манчестера объединяются против терроризма ( Mancunians unite in defiance against terror ). Жители Манчестера провели акцию против деморализации, на которую рассчитывают террористы.

Ежедневная диаграмма: Популистов рано списывать со счетов ( Daily chart: Don’t write off populists just yet ). Популисты в последнее время переживают некоторый упадок, но это не значит, что в перспективе они не воспрянут.

Британская предвыборная кампания возобновится в присутствии солдат на улицах Лондона ( UK Election Campaign to Resume With Soldiers on London Streets ). Британские политические лидеры собираются уже в пятницу возобновить свои предвыборные кампании, которые были приостановлены из-за теракта в Манчестере. При этом на улицах будут военные патрули.