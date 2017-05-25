Инвестаналитик Василий Копосов: Увеличение объема выполняемых Атомэнергомашем заказов диверсифицирует структуру консолидированных доходов Росатома

«Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш»), изготовил и поставил крупногабаритное оборудование на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) компании «Газпром нефть». Новый аппарат обеспечит производство компонентов топлива высокого экологического класса «Евро-5» и современного строительного битума.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков управления по инвестиционным продуктам, «КИТ Финанс Брокер»:

Увеличение объема выполняемых заказов Атомэнергомашем диверсифицирует структуру консолидированных доходов Росатома, что, конечно, благоприятно сказывается на финансовом состоянии и стабильности госкорпорации. Развитие машиностроительного дивизиона наряду с экспансией на международные рынки – основные триггеры дальнейшего роста объемов хозяйственной деятельности Росатома.