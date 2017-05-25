КПРФ намерена ввести в партии официальный институт сторонников – ожидается, что за соответствующие изменения в уставе партии проголосуют уже на съезде 27 мая. Как сообщает газета «Известия», президиум Центрального комитета партии уже одобрил введение института сторонников.

Устав КПРФ последний раз менялся в 2013 году, на предыдущем съезде партии. Съезды проводятся каждые четыре года. По словам Сергея Обухова, секретаря ЦК КПРФ, на этот раз устав необходимо поправить в связи с коррекцией избирательного законодательства. Возможность приобрести статус сторонника, оставаясь формально беспартийным, позволит привлечь в орбиту партии большее число активистов, пояснил он.

Вообще же предусмотрено, что сторонниками партии смогут становиться те, кто вынужденно приостановил членство в КПРФ из-за требований закона о госслужбе.

Напомним, институт сторонников в настоящее время есть у многих российских партий. В «Единой России», например, он был введен еще в 2003 году (упоминание содержится в уставе партии). Сторонники ЕР, согласно разработанному в партии положению, обязуются подчиняться партийной дисциплине, если будут избраны в депутаты любого уровня.

Сейчас у ЕР более 700 тысяч сторонников, и партия продолжает развивать этот институт, оценив его как площадку эффективного взаимодействия с общественными организациями, гражданскими активистами, НКО, представителями разных социальных сред.

Агитаторы Костромской обком КПРФ

Институт сторонников существует и у ЛДПР: в уставе партии указано, что сторонники могут выдвигаться от партии на выборные должности и в этом случае имеют право на поддержку. Формально существует он и у «Справедливой России»: с момента образования самой партии в 2007 году создан был и Союз сторонников «Справедливой России», однако его существование в уставе СР не зафиксировано. Институт сторонников партии с 2013 года есть и у «Яблока» (причем инициатива его создания была выдвинута еще в 2008 году).

По словам секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, предполагается четко прописать права и обязанности сторонников Компартии Российской Федерации в специальной инструкции. Кроме того, запланировано определить положенные им знаки отличия и удостоверения. Как рассказал Рашкин, идея введения института возникла благодаря работе с гражданами, сочувствующими КПРФ, на местах: члены партии, занимающиеся такой работой, ощутили нужду в новых форматах для нее.

Валерий рашкин kprf.ru

Кто именно будет курировать работу со сторонниками партии, пока не решено. Вопрос может быть решен через два-три месяца после съезда на президиуме Центрального комитета. Предполагается, что куратором станет кто-то из руководства КПРФ – член партии статусом не ниже секретаря ЦК или заместителя председателя партии, пояснил Рашкин.

Что касается соответствующих поправок в устав КПРФ, то после утверждения скорректированной его версии съездом партии обновленный устав должен зарегистрировать Минюст и одобрить региональные отделения КПРФ. Между тем упоминания о сторонниках есть уже в действующей редакции устава. Кроме того, на сайте КПРФ уже сейчас можно заполнить анкету и быть зачисленным в их ряды. Однако пока в уставе не поясняется, как определяется статус сторонника.

По оценке президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, создание института сторонников КПРФ не приведет к сколько-нибудь заметному расширению электората партии. Однако это будет полезно, так как в последние годы множество выдвигавшихся от КПРФ политиков не состояли в партии. «Институт сторонников позволит установить связку с партией в таких случаях», – подчеркнул политолог.

По мнению же политтехнолога Дмитрия Гусева, происходящее свидетельствует о том, что молодые функционеры, приходящие на смену «старой гвардии» КПРФ, выстраивают свои методы работы с электоратом: привлекать новых сторонников, не теряя электоральное лицо партии.

Действия руководства КПРФ по формализации института сторонников партии выглядят попыткой оживить институт членов партии накануне избирательной кампании: именно для их активизации начинается этот проект. Такое мнение высказал, отвечая на вопросы «Полит.ру», политаналик Аббас Галлямов, бывший сотрудник аппарата правительства России.

«Думаю, что мы наблюдаем попытку оживить институт членов партии в преддверии президентской кампании. Для КПРФ члены являются гораздо более важным институтом, чем для остальных партий. Именно они составляют костяк агитсети и участвуют в массовых акциях.

Активисты распространяют партийную литературу Костромской обком КПРФ

Дело в том, что у коммунистов традиционно мало денег и им приходится выкручиваться своими силами. Чтобы активизировать рядовых членов, надо запустить новый проект. Поиск сторонников – подходящий вариант», – объяснил Аббас Галлямов.

Говоря о возможных результатах нового проекта, он подчеркнул, что институт сторонников партии даст коммунистам еще один повод для контактов с потенциальными избирателями. Он также уточнил, что считает самым важным для поддержания такого контакта.

«Сейчас партия мобилизует каждого своего члена, оценит его эффективность и перспективы использования в ходе предстоящей кампании. Плюс – получит повод для организации контактов с потенциальными избирателями. Здесь главное – внятный и единообразный месседж, чтоб люди чётко понимали, что от них хотят и зачем им это нужно», – сказал эксперт.

Добавим, что в преддверие съезда в руководстве КПРФ уверены, что партия остается главной оппозиционной силой в стране. Это следует из доклада главы ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к отчетно-выборному съезду, утверждает газета «Коммерсантъ». При этом, по мнению главы правления Центра политических технологий Бориса Макаренко, на президентских выборах партия будет бороться за второе место, выдвинув кандидатом своего лидера, который сохранит партийный пост.