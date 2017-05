Инвестаналитик Юрий Прокудин: Uranium One продемонстрировала хорошую адаптируемость к ухудшившимся условиям на рынке природного урана

Компания Uranium One Inc. (входит в международный горнорудный дивизион ГК «Росатом»), подвела результаты работы компании по МСФО за первый квартал 2017 года. По итогам трех месяцев 2017 года выручка Uranium One Inc. увеличилась в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,9 млн долларов США. Скорректированная чистая прибыль компании (без учета курсовых разниц, переоценки финансовых инструментов и запасов, финансового результата от объединения бизнеса) составила 21,1 млн долларов, что в 7,5 раз выше результата первого квартала 2016 года. Uranium One Inc. снизил добычу урана по сравнению с первым кварталом 2016 года, общий объем производства в первом квартале 2017 года составил 2,9 млн фунтов (1 110 тонн) природного урана.



Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Тенденция последнего времени в вопросах стоимости уранового сырья оказала негативное влияние на большинство компаний, работающих с ним. Всего за год (март 2016 - март 2017) стоимость сырья упала почти в 1,75 раза, что, само собой, должно было негативно сказаться и на тех подразделениях Росатома, которые непосредственно работают с данным типом сырья. К ним, в первую очередь, относится Uranium One Inc, которая работает на территории Казахстана и США, а также ряда других государств; на предприятиях компании ведется добыча руды и выработка уранового концентрата.

Из-за падения спроса на продукцию Uranium One была вынуждена пойти на дополнительные меры, сократив производство. При этом стоит отметить, что чистая прибыль и скорректированная чистая прибыль компании значительно выросла (сравнение квартального отчета с окончание в марте 2016 и марте 2017 года, на основании открытой отчетности компании): выручка - почти в 5 раз больше ($67,9 млн против $13,9 млн годом ранее), выручка, приходящаяся на долю компании - почти в 2,5 раза ($86,6 млн против $38,2 млн годом ранее), что говорит о возможности компании адаптироваться в сложных рыночных условиях. Несмотря на сложный рынок, компания смогла нарастить объем реализации в 1 квартале и, как следствие, улучшить свои финансовые показатели - чистая скорректированная прибыль отличается почти в 8 раз ($21,1 млн против $2,8 годом ранее). Также можно позитивно отметить работу компании по снижению издержек и себестоимости продукции, снижению запасов продукции, которые, в частности, сократились с $77,1 млн до $47,5.

В общем и целом, Uranium One продемонстрировала хорошую адаптируемость к ухудшившимся условиям на рынке природного урана. Судя по отчетности компании, Uranium One имеет достаточно высокий предел прочности для того, чтобы не только "переждать" текущее снижение цен, но и продолжать развиваться. Следует отметить высокий потенциал роста компании в случае роста спроса на продукцию.