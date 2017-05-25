Россия 25.05. Главное

Новость дня

Из резервного фонда правительства в 2017 году будет выделено 6 млрд рублей на закупку для регионов машин скорой помощи и школьных автобусов

Половина суммы - 3 млрд рублей - выделяются для закупки регионами не менее 1 тысячи «скорых». Еще 3 млрд рублей — на закупку 1450 школьных автобусов.

Минздраву и Минобрнауки РФ поручено в течение двух недель подготовить списки получателей «скорых» и автобусов, уполномоченных исполнительными органами власти субъектов федерации.

Сегодня же стало известно, что в пригороде Энгельса Саратовской области отвалившиеся на ходу у «скорой помощи» задние колеса травмировали стоявшую на тротуаре школьницу. В итоге девочку пришлось госпитализировать.

Антиновость дня

В Минусинске Красноярского края убит бывший депутат горсовета, главный редактор местной газеты «Тони-М» Дмитрий Попков.

Тело 42-летнего главного редактора газеты «Тон-М» с огнестрельными ранениями было обнаружено возле его дома 24 мая поздно вечером. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего.

Криминалист на месте преступления / og.ru

За несколько дней до убийства, 15 мая, газета «Тон-М» опубликовала официальное обращение к начальнику ГУ МВД России по Красноярскому краю Александру Речицкому. В обращении журналисты сообщают о вопиющих фактах преступных действий или умышленного бездействия правоохранительных органов Минусинска и заявляют о наличии в них признаков коррупции.

Непонятная новость дня

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил законопроект, запрещающий несовершеннолетним гулять ночью по кладбищам, подвалам и крышам домов без сопровождения взрослых.

Также этот список предлагается дополнить котельными, колодцами, свалками, стройками и гаражами.

Человек с бензопилой / pixabay.com

Ранее этот законопроект, подготовленный единороссом Алексанром Тетердинко, поддержали в региональном управлении СКР, сообщает «Интерфакс». Парламент рассмотрит законопроект на пленарных заседаниях.

Ассорти

Ставропольский край своими силами не справляется с ликвидацией последствий паводка, в связи с чем сюда перебросят дополнительные отряды спасателей из регионов Северного Кавказа. Сейчас в крае ликвидацией последствия паводка занимается 409 сотрудников МЧС, в работах задействовано 89 единиц техники. В регионе развернуто четыре пункта временного размещения на 900 человек.

Наиболее сложная ситуация складывается в Минераловодском городском округе, где продолжает подниматься уровень воды в реке Кума. В селе Левокумка уровень воды составил 6 м, в поселке Первомайский — 5,8 м. Из муниципалитета уже эвакуировано более 1,1 тысяч жителей. В поселке Привольном есть угроза прорыва дамбы. В зоне возможного подтопления находятся около 1 200 человек.

Губернатор Ставропольского края ввел в регионе режим ЧС.

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В Московской области снова упразднен Шатурский район - крупнейший муниципальный район региона. Входившие в него поселения — Мишеронский, Черусти, Дмитровское, Кривандинское, Пышлицкое и Радовицкое — депутаты Мособлдумы присоединили к городу Шатуре, образовав единый городской округ.

Шатурский район был образован в 1929 году. В 1933 году его упразднили, а затем вновь создали в 1956. На его территории официально проживают 71,3 тысячи человек.

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В Прикамье опробовали новый способ оплаты школьного питания – по отпечаткам ладоней вместо наличных денег. Чтобы расплатиться за обед, школьнику достаточно просто приложить к сканеру ладонь.

Реализацию проекта «Ладошки» в стенах школы №7 Чайковского муниципального района начал Сбербанк. Принцип работы сканера основан на инфракрасном излучении, что позволяет исключить подделку или кражу информации. При этом сами биометрические данные не хранятся - хранится лишь цифровой код.

Утверждается, что технология абсолютно безопасна для здоровья и полностью соответствует требованиям соблюдения санитарно-гигиенических норм в общественных местах.