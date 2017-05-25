Топ новостей 25 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Москве задержали боевиков ИГ, страны ОПЕК договорились продлить соглашение о заморозке нефтедобычи еще на девять месяцев, Надежда Савченко рассказала о президентских амбициях, а Дмитрий Медведев подписался на аккаунт Алишера Усманова в соцсети «ВКонтакте».

ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты в столичном транспорте. «ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Сотрудник ФСБ в оцеплении

Жильцов дома на западе Москвы срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва, поскольку в одной из квартир была обнаружена готовая к использованию бомба. Квартиру снимали четверо приезжих из Центральной Азии. В ней сотрудники спецслужб обнаружили экстремистскую литературу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и предмет, конструктивно схожий с взрывным устройством.

Венесуэльские рабочие у нефтяной скважины

Страны ОПЕК договорились продлить действие соглашения о замораживании нефтедобычи еще на девять месяцев. 24 мая с подобной рекомендацией выступил комитет, следящий за выполнением соглашения странами, входящими в ОПЕК и нефтедобывающими государствами вне картеля. Комитет по мониторингу состоит из Алжира, Кувейта и Венесуэлы (участников ОПЕК), а также России и Омана.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу предпринимателя Алишера Усманова в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Медведев был подписан только на два персональных аккаунта – основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и патриарха Кирилла.

А то как-то несолидно. Многомиллионные подарки получает, а в ВК не дружат. pic.twitter.com/mlOTYyCItN — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 мая 2017 г.

Выборы на Украине

Депутат Верховной Рады Украины, бывшая военнослужащая Надежда Савченко заявила о готовности баллотироваться на пост президента страны: «Я готова взять на себя ответственность за страну и принять участие в президентских выборах. Кроме того в парламентских выборах будут участвовать кандидаты от моей политической силы. Боже, как ужасно это звучит из уст политика».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил на допросе в суде по делу об убийстве Бориса Немцова об угрозах Немцову со стороны приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова.

Я разочарован, что судья не допустил меня давать показания перед присяжными. Видимо не понравилось упоминание Кадыровп — Алексей Венедиктов (@aavst) 25 мая 2017 г.

Полицейские в Манчестере

В доме 22-летнего Салмана Абеди — предполагаемого смертника из Манчестера — были найдены компоненты, из которых можно было сделать еще несколько взрывных устройств.

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что в ходе президентской избирательной кампании в США высокопоставленные сотрудники российских спецслужб совместно с российскими чиновниками обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников.

В.Путин и Е.Миронов / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Подойдя к Путину, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко» – по всей видимости, об обысках у Серебренникова. Актер спросил: «Вы знали? Знали об этом?!». Владимир Путин заявил, что «узнал вчера». Следом за этим, на вопрос Миронова «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!», российский лидер ответил: «Да дураки».

Путин в беседе с Мироновым назвал "дураками" инициаторов обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"https://t.co/mP7o8N8YNs pic.twitter.com/hE0v5QElYv — Лентач (@oldLentach) 24 мая 2017 г.

Кулич и яйца / twitter.com

Суд в Красноярске закрыл административное дело в отношении пользователя «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, которая опубликовала в соцсети фотографию московской инсталляции к Пасхе — кулича и крашеных яиц.

Сам факт появления такого дела говорит о том, что защитникам веры, которых это фото оскорбляет, надо на исповедь не в церковь, а к Фрейду pic.twitter.com/ekWGqfU45m — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 мая 2017 г.