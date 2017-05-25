Топ новостей 25 мая
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Москве задержали боевиков ИГ, страны ОПЕК договорились продлить соглашение о заморозке нефтедобычи еще на девять месяцев, Надежда Савченко рассказала о президентских амбициях, а Дмитрий Медведев подписался на аккаунт Алишера Усманова в соцсети «ВКонтакте».
В Москве задержаны готовившие теракты в столичном транспорте боевики ИГ
ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты в столичном транспорте. «ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В жилом доме на западе Москвы обнаружили готовую к использованию бомбу
Жильцов дома на западе Москвы срочно эвакуировали из-за угрозы взрыва, поскольку в одной из квартир была обнаружена готовая к использованию бомба. Квартиру снимали четверо приезжих из Центральной Азии. В ней сотрудники спецслужб обнаружили экстремистскую литературу запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и предмет, конструктивно схожий с взрывным устройством.
Соглашение со странами ОПЕК о заморозке нефтедобычи продлено на девять месяцев
Страны ОПЕК договорились продлить действие соглашения о замораживании нефтедобычи еще на девять месяцев. 24 мая с подобной рекомендацией выступил комитет, следящий за выполнением соглашения странами, входящими в ОПЕК и нефтедобывающими государствами вне картеля. Комитет по мониторингу состоит из Алжира, Кувейта и Венесуэлы (участников ОПЕК), а также России и Омана.
Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу предпринимателя Алишера Усманова в социальной сети «ВКонтакте». Ранее Медведев был подписан только на два персональных аккаунта – основателя «ВКонтакте» Павла Дурова и патриарха Кирилла.
А то как-то несолидно. Многомиллионные подарки получает, а в ВК не дружат. pic.twitter.com/mlOTYyCItN— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 мая 2017 г.
Савченко заявила о президентских амбициях
Депутат Верховной Рады Украины, бывшая военнослужащая Надежда Савченко заявила о готовности баллотироваться на пост президента страны: «Я готова взять на себя ответственность за страну и принять участие в президентских выборах. Кроме того в парламентских выборах будут участвовать кандидаты от моей политической силы. Боже, как ужасно это звучит из уст политика».
Венедиктов рассказал об угрозах Немцову от «кадыровцев»
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил на допросе в суде по делу об убийстве Бориса Немцова об угрозах Немцову со стороны приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова.
Я разочарован, что судья не допустил меня давать показания перед присяжными. Видимо не понравилось упоминание Кадыровп— Алексей Венедиктов (@aavst) 25 мая 2017 г.
В квартире британского смертника нашли мастерскую по производству бомб
В доме 22-летнего Салмана Абеди — предполагаемого смертника из Манчестера — были найдены компоненты, из которых можно было сделать еще несколько взрывных устройств.
СМИ заявили о попытках России влиять на Трампа через его советников
Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что в ходе президентской избирательной кампании в США высокопоставленные сотрудники российских спецслужб совместно с российскими чиновниками обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников.
Путин прокомментировал обыски у Серебренникова фразой «Да дураки»
Президент России Владимир Путин в разговоре с актером Евгением Мироновым в Кремле после вручения наград прокомментировал обыски у худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Подойдя к Путину, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко» – по всей видимости, об обысках у Серебренникова. Актер спросил: «Вы знали? Знали об этом?!». Владимир Путин заявил, что «узнал вчера». Следом за этим, на вопрос Миронова «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!», российский лидер ответил: «Да дураки».
Путин в беседе с Мироновым назвал "дураками" инициаторов обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"https://t.co/mP7o8N8YNs pic.twitter.com/hE0v5QElYv— Лентач (@oldLentach) 24 мая 2017 г.
Суд не увидел оскорбления верующих в фотографии кулича и яиц
Суд в Красноярске закрыл административное дело в отношении пользователя «ВКонтакте» Ирины Кудиновой, которая опубликовала в соцсети фотографию московской инсталляции к Пасхе — кулича и крашеных яиц.
Сам факт появления такого дела говорит о том, что защитникам веры, которых это фото оскорбляет, надо на исповедь не в церковь, а к Фрейду pic.twitter.com/ekWGqfU45m— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 25 мая 2017 г.
Становится всё тяжелее найти что-то, что не оскорбит верующихhttps://t.co/bEpYsFOAc1— Лентач (@oldLentach) 25 мая 2017 г.