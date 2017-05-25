Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 мая 2017, четверг, 19:15
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
25 мая 2017, 18:21
Крым Россия санкции транспорт Украина
Ольга Зайцева

«Украина стремится показать, что дел с Россией не имеет»

Одинокий пассажир на платформе
Одинокий пассажир на платформе
pixabay.com

Украина намерена с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, утверждают источники газеты «Коммерсантъ». Официально это не подтверждено ни одной из сторон, однако этот шаг выглядит логичным: грузоперевозки по  железной дороге между странами уже отменены по инициативе Киева.

Решение об отмене грузоперевозок было принято во второй декаде мая 2017 года Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Тогда же были введены санкции против ряда юридических и физических лиц их России, а также блокированы российские соцсети, поисковики и почтовые сервисы.

Что же касается планов прекратить и пассажирские железнодорожные перевозки, то их, по данным издания, лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий. Как пояснил источник газеты, поводом для прекращения должно стать ОАО РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию с территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Действительно, как отмечает издание, в настоящее время из Донецка в российский Таганрог ходит электричка, цена билета на которую составляет всего 17 рублей.

Информацию о готовящемся запрете подтвердил экс-замминистра транспорта Украины Александр Кава. Он пояснил, что в настоящее время пассажиропоток между странами сократился примерно на 60%, однако достигает почти 2 млн человек в год. Причем, по его оценке, эти перевозки выгодны в первую очередь Украине.

 
Досмотр багажа на Киевском вокзале / Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Бывший замминистра полагает, что от окончательной отмены пассажирского железнодорожного сообщения только предприниматели, осуществляющие автотранспортные перевозки в Россию из украинских городов,  а также, возможно, белорусская авиакомпания «Белавиа», наладившая авиационное сообщение Украины с Россией через Минск после запрета украинскими властями прямых рейсов в октябре 2015 года.

По словам источника издания в Верховной Раде Украины, некоторые депутаты пытались убедить профильный парламентский комитет не принимать такое решение, чтобы не создавать проблемы почти двум миллионам украинцев, работающих в России. Однако даже решение Рады не снимет вопроса, так как для прекращения перевозок достаточно распоряжения «Укрзализныци».

Источники газеты в «Российских железных дорогах» заявили, что по поводу прямого сообщения с Украиной не беспокоятся, так как его фактически нет 2014 года. В настоящее время между странами ходят прямые поезда только украинского формирования.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, доктор политических наук, главный научный сотрудник института Европы РАН. Он согласился с утверждением, что введение запрета вероятно и что запрет этот может ударить главным образом по украинцам.

«Фактически Украина уже давно прекратила пассажирские железнодорожные перевозки с Россией. Сейчас ходит одна электричка, которая водит людей из Донецкой народной республики, а остальное движение уже остановлено. Так что удивляться такому намерению нечего, вскоре, видимо, останется только автомобильное сообщение. Причем если речь идет о ДНР и ЛНР, то там еще и почти все перекрыто: насколько я помню, функционирует одна дорога из имеющихся восьми.

Вообще это, конечно, беспрецедентная мера – когда страна прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с другой страной. Осталось только перекрыть все автодороги и закрыть воздушное пространство, разве что этого пока еще не происходит. Что можно сказать относительно последних решений украинских властей в этой области? Могу лишь выразить сожаление, что нынешние украинские власти пошли на беспрецедентные меры, фактически, ограничив возможности выезда своих граждан в Россию.

 
Поезд Ивано-Франковск – Москва / Some rights reserved by Robinson Voyages

Россия, по большому счету, не очень нуждается в Украине: наши граждане уже достаточно редко посещают ее, учитывая, что Крым теперь российский. А что им делать на Украине? По сути, нечего. Так что следует учитывать, что основной транспортный поток идет из Украины в Россию, и люди уже сейчас передвигаются в основном на «маршрутках», на служебных автобусах, поскольку движения пассажирских поездов нет.

Сейчас в России работают порядка трех миллионов граждан Украины – они ездят через границу на заработки. И, конечно, используют все имеющиеся транспортные возможности. Так что, скорее всего, окончательный запрет на пассажирское железнодорожное сообщение с Россией ударит по ним, а не по россиянам. Если сравнить потоки движения в обе стороны, станет видно, что поток из России в Украину в десять раз меньше, чем из Украины в Россию. Все Симферопольское шоссе практически забито машинами с Украины, а российских машин на Украине немного. Как в этой области собираются взаимодействовать? Нет знаю. Но это уже их трудности, а не наши.

Более того, должен отметить, что Украина планирует ввести визовый режим для россиян: 24 мая на заседании Верховной Рады господин Парубий, ее спикер, внес предложение рассмотреть введение виз для граждан России. Это дополнительно обострит ситуацию. Впрочем, с учетом размеров транспортных потоков на россиянах это практически никак не скажется: все же количество наших граждан, приезжающих на Украину, ничтожно мало», – сказал Александр Гусев.

Говоря о том, с какой целью мог бы вводиться подобный запрет, эксперт высказал мнение, что отгораживание Украины от России имеет чисто политическое значение.

«Да, конечно, отговориться от России, прекратить с нею всякие отношения – это чисто политическое решение. Здесь нет экономической подоплеки, потому что если бы Украина просчитывала варианты экономические, наверно, ситуация развивалась бы иначе. Так что, повторю, это чисто политическое решение нынешнего руководства Украины – президента Порошенко, главы СНБО Турчинова и спикера Верховной Рады Парубия.

Что оно даст Украине? Ну, она же стремится показать себя независимой от России, выглядеть так в глазах Соединенных Штатов, Европейского союза. Украина говорит кураторам, что она самодостаточна. Думаю, она стремится показать им тем самым, что никаких дел с Россией не имеет», – объяснил Александр Гусев.

Добавим: по последним данным, Киев опроверг неофициальную информацию о прекращении пассажирских железнодорожных перевозок.

Между тем США уже подтвердили, что поддерживают своих трансатлантических партнеров по вопросу санкций против России. Об этом шла речь в ходе встреч президента США Дональда Трампа с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони. «Президент подтвердил трансатлантическое единство по вопросу мер против России из-за действий в Крыму и на востоке Украины и заявил о необходимости убедить Россию выполнить обязательства по минским соглашениям», – сообщила пресс-служба Белого дома.

Подстраиваясь под логику Брюсселя, Трамп «действует неэффективно», прокомментировал эту позицию в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. По его оценке, такая тактика гарантирует только «тупик в отношениях».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

У "Гоголь-центра" во время обыска 23 мая 2017
Экс-главбух студии Серебренникова решила пойти на сделку со следствием
ОПЕК
Соглашение с ОПЕК о заморозке нефтедобычи продлено на девять месяцев
Спецоперация ФСБ
В Москве задержаны готовившие теракты в столичном транспорте боевики ИГ
Надежда Савченко перед входом в здание Верховной Рады. 31 мая 2016 года
Савченко заявила о президентских амбициях
Наталья Потанина
Суд отказал бывшей жене Потанина в претензии на 215 млрд рублей
19:10 ФБК нашел у Ролдугина новый фонд
18:53 Марат Сафин решил выйти из состава Госдумы
18:28 Бывший главбух студии Серебренникова решила пойти на сделку со следствием
18:05 WADA придумало для Исинбаевой специальную должность
17:44 Флоту пообещали аналог «Мистраля» к 2022 году

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Кристина Орбакайте
Кристина Эдмундовна Орбакайте
25 мая 1971 года родилась Кристина Орбакайте, певица и актриса.
17:27 В Минкомсвязи подтвердили будущий рост тарифов из-за «пакета Яровой»
17:23 Ростех и Group-IB займутся информационной безопасностью
17:00 Украинские военные убили командира батальона ЛНР
16:41 ЦБ предложил ввести налог на биткойны
16:20 ВЭБ сообщил о падении реальных доходов россиян до уровня 2009 года
16:05 МИД утвердил кандидатуру постпреда России при ООН
15:45 Суд не увидел оскорбления верующих в фотографии кулича и яиц
15:19 Под Энгельсом у скорой отлетело колесо и травмировало школьницу
15:00 Суд отказал бывшей жене Потанина в претензии на 215 млрд рублей
14:46 Отставку мэра Нижнего Новгорода признали следствием антикоррупционной проверки
14:28 В Москве задержаны готовившие теракты в столичном транспорте боевики ИГ
14:10 Братьям Азимовым предъявлены обвинения по делу о теракте в Петербурге
13:50 В ДР Конго планируют испытать вакцину от лихорадки Эбола
13:43 Соглашение со странами ОПЕК о заморозке нефтедобычи продлено на девять месяцев
13:36 Sports.ru рассказал о плагиате со стороны «Матч ТВ»
13:32 В Химках запущено производство российских суперконденсаторов
13:23 В жилом доме на западе Москвы обнаружили готовую к использованию бомбу
13:14 Противников передачи Исаакия предложили лишить мандатов заксобрания Петербурга
13:07 С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником Минобороны
12:43 Британская полиция отказалась делиться с США данными о взрыве в Манчестере
12:38 МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе
12:27 Полтавченко объявил о готовности Петербурга использовать опыт Москвы в реновации хрущевок
12:09 Венедиктов рассказал об угрозах Немцову от «кадыровцев»
12:08 Киев вновь опроверг слух о прекращении ж/д сообщения с Россией
11:54 Савченко заявила о президентских амбициях
11:52 Названо имя организатора нападения на полк Нацгвардии в Чечне
11:37 Импортеры вин начали повышать цены из-за приказа Минфина
11:25 Еще один подросток признан погибшим в результате теракта в Манчестере
11:15 Мединский отказался говорить о «Гоголь-центре»
11:07 В Перу найдены следы поселения возрастом 15 тысяч лет
11:06 При пожаре на нефтебазе в Ленинградской области погибли двое
10:39 На Кубке конфедераций разрешат продажу пива в пластиковой таре
10:38 Медведев подписался на страницу Усманова «ВКонтакте»
10:33 Mail.Ru Group запустила аналог Telegram — мессенджер TamTam
10:21 В Турции опровергли введение ограничений на торговлю с Россией
10:10 Минфин предложил платить фиксированные 4800 рублей пенсионерам из бюджета
09:41 Кости двух герцогов Нормандии оказались принадлежащими другим людям
09:32 В Красноярском крае главреда застрелили возле дома
09:18 В квартире британского смертника нашли мастерскую по производству бомб‍
09:04 Джон Керри призвал американских студентов учить русский язык
08:41 США заявили о перехвате самолета коалиции истребителем ВКС в Сирии
08:26 СМИ заявили о попытках России влиять на Трампа через его советников
08:10 Путин прокомментировал обыски у Серебренникова фразой «Да дураки»
07:55 СМИ сообщили о подготовке Украины к закрытию пассажирского ж/д сообщения с Россией
24.05 21:02 В Госдуме предложили не вводить платный въезд в города
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.