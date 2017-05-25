Украина намерена с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, утверждают источники газеты «Коммерсантъ». Официально это не подтверждено ни одной из сторон, однако этот шаг выглядит логичным: грузоперевозки по железной дороге между странами уже отменены по инициативе Киева.

Решение об отмене грузоперевозок было принято во второй декаде мая 2017 года Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Тогда же были введены санкции против ряда юридических и физических лиц их России, а также блокированы российские соцсети, поисковики и почтовые сервисы.

Что же касается планов прекратить и пассажирские железнодорожные перевозки, то их, по данным издания, лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий. Как пояснил источник газеты, поводом для прекращения должно стать ОАО РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию с территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик. Действительно, как отмечает издание, в настоящее время из Донецка в российский Таганрог ходит электричка, цена билета на которую составляет всего 17 рублей.

Информацию о готовящемся запрете подтвердил экс-замминистра транспорта Украины Александр Кава. Он пояснил, что в настоящее время пассажиропоток между странами сократился примерно на 60%, однако достигает почти 2 млн человек в год. Причем, по его оценке, эти перевозки выгодны в первую очередь Украине.

Досмотр багажа на Киевском вокзале / Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Бывший замминистра полагает, что от окончательной отмены пассажирского железнодорожного сообщения только предприниматели, осуществляющие автотранспортные перевозки в Россию из украинских городов, а также, возможно, белорусская авиакомпания «Белавиа», наладившая авиационное сообщение Украины с Россией через Минск после запрета украинскими властями прямых рейсов в октябре 2015 года.

По словам источника издания в Верховной Раде Украины, некоторые депутаты пытались убедить профильный парламентский комитет не принимать такое решение, чтобы не создавать проблемы почти двум миллионам украинцев, работающих в России. Однако даже решение Рады не снимет вопроса, так как для прекращения перевозок достаточно распоряжения «Укрзализныци».

Источники газеты в «Российских железных дорогах» заявили, что по поводу прямого сообщения с Украиной не беспокоятся, так как его фактически нет 2014 года. В настоящее время между странами ходят прямые поезда только украинского формирования.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, доктор политических наук, главный научный сотрудник института Европы РАН. Он согласился с утверждением, что введение запрета вероятно и что запрет этот может ударить главным образом по украинцам.

«Фактически Украина уже давно прекратила пассажирские железнодорожные перевозки с Россией. Сейчас ходит одна электричка, которая водит людей из Донецкой народной республики, а остальное движение уже остановлено. Так что удивляться такому намерению нечего, вскоре, видимо, останется только автомобильное сообщение. Причем если речь идет о ДНР и ЛНР, то там еще и почти все перекрыто: насколько я помню, функционирует одна дорога из имеющихся восьми.

Вообще это, конечно, беспрецедентная мера – когда страна прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с другой страной. Осталось только перекрыть все автодороги и закрыть воздушное пространство, разве что этого пока еще не происходит. Что можно сказать относительно последних решений украинских властей в этой области? Могу лишь выразить сожаление, что нынешние украинские власти пошли на беспрецедентные меры, фактически, ограничив возможности выезда своих граждан в Россию.

Поезд Ивано-Франковск – Москва / Some rights reserved by Robinson Voyages

Россия, по большому счету, не очень нуждается в Украине: наши граждане уже достаточно редко посещают ее, учитывая, что Крым теперь российский. А что им делать на Украине? По сути, нечего. Так что следует учитывать, что основной транспортный поток идет из Украины в Россию, и люди уже сейчас передвигаются в основном на «маршрутках», на служебных автобусах, поскольку движения пассажирских поездов нет.

Сейчас в России работают порядка трех миллионов граждан Украины – они ездят через границу на заработки. И, конечно, используют все имеющиеся транспортные возможности. Так что, скорее всего, окончательный запрет на пассажирское железнодорожное сообщение с Россией ударит по ним, а не по россиянам. Если сравнить потоки движения в обе стороны, станет видно, что поток из России в Украину в десять раз меньше, чем из Украины в Россию. Все Симферопольское шоссе практически забито машинами с Украины, а российских машин на Украине немного. Как в этой области собираются взаимодействовать? Нет знаю. Но это уже их трудности, а не наши.

Более того, должен отметить, что Украина планирует ввести визовый режим для россиян: 24 мая на заседании Верховной Рады господин Парубий, ее спикер, внес предложение рассмотреть введение виз для граждан России. Это дополнительно обострит ситуацию. Впрочем, с учетом размеров транспортных потоков на россиянах это практически никак не скажется: все же количество наших граждан, приезжающих на Украину, ничтожно мало», – сказал Александр Гусев.

Говоря о том, с какой целью мог бы вводиться подобный запрет, эксперт высказал мнение, что отгораживание Украины от России имеет чисто политическое значение.

«Да, конечно, отговориться от России, прекратить с нею всякие отношения – это чисто политическое решение. Здесь нет экономической подоплеки, потому что если бы Украина просчитывала варианты экономические, наверно, ситуация развивалась бы иначе. Так что, повторю, это чисто политическое решение нынешнего руководства Украины – президента Порошенко, главы СНБО Турчинова и спикера Верховной Рады Парубия.

Что оно даст Украине? Ну, она же стремится показать себя независимой от России, выглядеть так в глазах Соединенных Штатов, Европейского союза. Украина говорит кураторам, что она самодостаточна. Думаю, она стремится показать им тем самым, что никаких дел с Россией не имеет», – объяснил Александр Гусев.

Добавим: по последним данным, Киев опроверг неофициальную информацию о прекращении пассажирских железнодорожных перевозок.

Между тем США уже подтвердили, что поддерживают своих трансатлантических партнеров по вопросу санкций против России. Об этом шла речь в ходе встреч президента США Дональда Трампа с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони. «Президент подтвердил трансатлантическое единство по вопросу мер против России из-за действий в Крыму и на востоке Украины и заявил о необходимости убедить Россию выполнить обязательства по минским соглашениям», – сообщила пресс-служба Белого дома.

Подстраиваясь под логику Брюсселя, Трамп «действует неэффективно», прокомментировал эту позицию в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. По его оценке, такая тактика гарантирует только «тупик в отношениях».