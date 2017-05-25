Депутат Госдумы Андрей Ветлужских: Качественно и в срок выполняя заказы, Атомэнергомаш получает референции для дальнейшей работы в этой отрасли

«Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш»), изготовил и поставил крупногабаритное оборудование на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) компании «Газпром нефть». Новый аппарат обеспечит производство компонентов топлива высокого экологического класса «Евро-5» и современного строительного битума.

Андрей Ветлужских, член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

«Газпром нефть» ведет модернизацию МНПЗ с 2011 года и планирует к 2020 году превратить завод в лучшее предприятие Европы с точки зрения качества, экологичности и энергоэффективности. Один из проектов модернизации - установка «Евро+», для которой Атоммаш изготовил уникальное оборудование, крупногабаритную вакуумную колонну.

Такое межотраслевое сотрудничество дает в конечном счете отличный результат и для нефтяников, и для атомщиков. Модульная сборка позволит сократить срок установки колонны на месте, тщательный контроль качества и системное взаимодействие с итальянским лицензиаром оборудования гарантируют высокий уровень исполнения заказа.

Как сопредседатель экспертного совета по атомной промышленности при комитете Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству слежу за событиями в отрасли и рад очередному успеху российских атомщиков.

Для атомного машиностроения это продолжение стратегии на диверсификацию и выходу на новые рынки. Доля неатомной выручки в общей выручке машиностроительного дивизиона Росатома растет. В планах Атомэнергомаша – нарастить ее к концу 2018 года до 55% (с 42,2% в 2016 году). Для этого холдинг активно развивает проекты в таких областях как судостроение, нефтегазохимия, тепловая энергетика. На рынке поставок оборудования для нефтегазохимии конкуренция достаточно высока, и тот факт, что АЭМ сумел победить в тендере, говорит о хорошем потенциале. Качественно и в срок выполняя заказы, Атомэнергомаш получает референции для дальнейшей работы в этой отрасли.