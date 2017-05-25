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25 мая 2017, 10:00
кино телевидение

Видео дня. Анонс седьмого сезона «Игры престолов»

Кадр из «Игры престолов»
Кадр из «Игры престолов»
фото: скриншот с YouTube

Телеканал HBO выложил в сеть первый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов».

Премьера нового сезона состоится 16 июля. Сезон будет состоять из семи серий.

В ролике один из главных героев Джон Сноу сообщает о начале великой войны.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. К осени 2016 года сериал получил 38 статуэток «Эмми», став абсолютным рекордсменом по числу завоеванных наград.

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