Видео дня. Анонс седьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO выложил в сеть первый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов».

Премьера нового сезона состоится 16 июля. Сезон будет состоять из семи серий.

В ролике один из главных героев Джон Сноу сообщает о начале великой войны.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. К осени 2016 года сериал получил 38 статуэток «Эмми», став абсолютным рекордсменом по числу завоеванных наград.