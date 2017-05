Заголовки утра. 26 мая

Американские тюрьмы дисфункциональны. Вот как можно их починить ( America’s prisons are failing. Here’s how to make them work ). Пенитенциарная система в США неправомерно убыточна для налогоплательщиков. Ее нужно реформировать.

Началась охота за сообщниками манчестерского террориста ( The hunt is on for the Manchester bomber’s accomplices ). По всей видимости террорист, устроивший взрыв в Манчестере, действовал не один, и его сообщники могут нанести новый удар.