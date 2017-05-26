26 мая 2017, 08:59
Заголовки утра. 26 мая
Про открытие церкви в Сретенском подворье, о том, что Владимир Путин рассказал архиереям зарубежных церквей — в материале спецкора "Коммерсанта" Андрея Колесникова "Федеральная служба у храма".
"Дональд Трамп перетягивает НАТО". Состоявшийся в Брюсселе саммит НАТО показал: альянс фактически принял повестку нового президента США Дональда Трампа, требовавшего перенести фокус с противодействия России на борьбу с терроризмом.
Обсуждение продления программы поддержки ипотечных заемщиков зашло в тупик. Об этом можно почитать в материале "Ипотечников отправили на доработку".
"ОПЕК+ дал минус". Решение крупнейших нефтедобывающих стран продлить ограничения на добычу нефти привело к резкому снижению цен на нее и ослаблению российской валюты.
Продукция под собственными торговыми марками розничных сетей в 2016 году по темпам роста вдвое опередила весь рынок товаров повседневного спроса. О том, чо потребители перестали воспринимать частные марки как дешевые аналоги известных брендов, в материале "Ъ" "Марки собрали покупателей".
РБК в материале "Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе" также пишет, что альянс решил присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГ и повысить финансовую дисциплину, на чем настаивает Трамп.
"ОПЕК проголосовала за стабильность". Картель продлил соглашение о сокращении добычи на девять месяцев.
"Россия утопает в долларах", утвержает "Газета.ру". Золотовалютные резервы ЦБ увеличились до максимума с декабря 2014 года.
"Савченко метит в президенты". Исполнился год с освобождения Надежды Савченко.
ОПЕК решила пролонгировать договоренности о сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2018 года. Первое полугодие признано успешным, хотя поставленные цели были достигнуты лишь частично. Об этом можно прочитать в материале "ОПЕК продолжит сокращения".
"В Киеве хотят законодательно разорвать связи украинцев с россиянами". Как рассказали "Известиям" источники в Верховной раде, украинские националисты подхватили идею директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича разорвать даже «родственные связи» украинцев с россиянами и разрабатывают законопроект на основе высказанных идей историка.
"Реновации добавят поправок". Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников предложил дать гражданам возможность обжаловать факт выселения в суде.
Американские тюрьмы дисфункциональны. Вот как можно их починить (America’s prisons are failing. Here’s how to make them work). Пенитенциарная система в США неправомерно убыточна для налогоплательщиков. Ее нужно реформировать.
Началась охота за сообщниками манчестерского террориста (The hunt is on for the Manchester bomber’s accomplices). По всей видимости террорист, устроивший взрыв в Манчестере, действовал не один, и его сообщники могут нанести новый удар.
Трамп стыдит лидеров НАТО из-за оборонных расходов (Trump Shames NATO Leaders on Defense Spending). Президент США Дональд Трамп в резкой манере призвал лидеров НАТО сделать надлежащий вклад в оборонный потенциал НАТО, чтобы противостоять террористической угрозе.
Меркель выставила Эрдогану ультиматум насчет доступа немцев к авиабазе (Merkel Issues Ultimatum to Erdogan Over German Access to Airbase). Канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она намерена отозвать немецких военных из Турции, если президент Турции Реджеп Эрдоган не разрешит берлинским депутатам их посещать. Это стало еще одним пунктом напряженности в отношениях между участниками НАТО.
Трамп призвал разведку разобраться с манчестерскими утечками (Trump Calls for Intelligence Review After Manchester Leaks). Президент США Дональд Трамп сказал, что он распорядился разобраться с утечками чувствительной информации, на которые жаловалось британское руководство.
Глобализация, золото и повторение истории (Globalization, Gold and the Return of History). Первое зарубежное турне президента США Дональда Трампа воодушевило и обнадежило международных инвесторов.
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