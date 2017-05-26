В Госдуме меняется информационная политика: как пишет газета «Ведомости», думское руководство заставляет парламентариев активнее взаимодействовать со СМИ. Между тем, по оценке экспертов, контакты с прессой сами по себе улучшить ситуацию не в состоянии.

По данным источника издания, с приходом на пост председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате российского парламента ввели систему «политического планирования». В ее рамках еженедельно все фракции предоставляют информацию о планах депутатов по работе над законопроектами и в регионах для освещения в СМИ. Информацию подтвердили несколько депутатов и сотрудников аппарата Госдумы.

Как пояснил источник издания, предполагается, что такая система позволит контролировать информационную повестку депутатов. Однако, по его словам, уже есть недовольные тем, что им теперь приходится выполнять много дополнительной и, по-видимому, бессмысленной работы. Как пояснил источник, дело в том, что большинство нынешних законопроектов достаточно сложны и в результате неудобны для подачи в СМИ, а никаких собственных документов на этот счет Дума пока не генерирует.

Пленарное заседание Госдумы

В то же время другой источник газеты в Госдуме сообщил, что подобное требование существовало и прежде, но игнорировалось. «Примерно то же самое было и раньше, но никто ничего не делал. Сейчас это спрашивают со всех фракций, особенно требовательны к единороссам, и их сильно ругают, если депутат ничего не делает», –приводит издание его слова.

О проблемах информационной политики Госдумы и изменениях, которые в ней необходимы, с «Полит.ру» поговорил Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. По его убеждению, одной из ключевых проблем является нехватка хороших спикеров, которые могли бы внятно объяснять новые инициативы, защищать их, влияя на общественное мнение.

«Информационная политика состоит из нескольких частей или элементов. Во-первых, имеют значение непосредственно спикеры – грубо говоря, это материал, с которым работают СМИ. Проблема состоит в том, что у спикеров должны быть не просто законы, которые они проносят и «лицами» которых они являются, а спикеры еще должны правильно их объяснять и обосновывать в СМИ. За них это делать никто не может, не должен и не будет. Плюс тот факт, что противостояние им будет достаточно серьезным. Любой законопроект изначально является противоречивым: он что-то меняет, а значит, какое-то противодействие обязательно будет вызывать. В него могут вступать отраслевые группы, компании, граждане, которых новая инициатива в чем-то ущемляет. То есть, новые законопроекты необходимо разъяснять.

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко Марат Абулхатин/Фотослужба Госдумы

Но с информационной точки зрения спикерам проще работать по вопросам, по которым есть единая федеральная позиция. Например, возьмем вопрос о КНДР. Спикеру проще говорить по этой теме, потому что по ней некая единая позиция более или менее сформировалась, чем, допустим, объяснять основы реновании. Или же объяснять, как этот проект связан с экологической составляющей. То есть, это требует серьезной компетенции не только с точки зрения самого предмета разговора (тут нельзя по бумажке о нем зачитывать, нужно серьезное погружение в эту сферу), но тема должна еще и встраиваться в общую повестку. Она должна укладываться в позицию, например, президента, если спикер является представителем «Единой России», или же в позицию руководства КПРФ, например, если спикером является представить этой партии. Итак, тема должна быть в общей повестке и должна объясняться не только понятно, но и правильно. А таких людей, которые могут это сделать, немного.

Депутат ГД Николай Гончар на встрече с жителями Москвы пытается доказать преимущества законопроекта о реновации Фото очевидца

Плюс ко всему, такие спикеры узко специализированы, и заставить человека, который, например, специализируется в энергетике, рассказать хоть что-то про, скажем, особенности выборного муниципального законодательства, – то же самое, что облить его бензином и толкнуть в огонь. Эффект будет такой же. Так что проблема заключается не в том, что какие-то законы не подготовлены должным образом, а в том, что люди не могут их объяснить. И еще: недостаточно в «Российской газете» или еще где-либо сделать сюжет на тему новой инициативы, потому что такой сюжет мало кто прочитает или посмотрит. Надо, чтобы человек мог работать во враждебной аудитории, там, где его не хотят слушать, и там находить аргументы – не для того, чтобы протащить этот законопроект через кабмин, а для того, чтобы объяснить, зачем этот законопроект нужен в целом. Объяснить, что в результате улучшится жизнь граждан, или ситуация для компании, или положение Российской Федерации на международной арене.

Это требует определенных усилий. Плюс ко всему, это во многом рискованное занятие, поэтому многие спикеры предпочитают «защищать» простые истории, а не отстаивать сложные законопроекты. Есть, конечно, у нас в парламенте и сильные спикеры – например, тот же Виктор Озеров в Совете Федерации, который отстаивал «закон Яровой». Это действительно сложный закон, и против него есть определенная фронда. Но Озеров его объясняет, обосновывает, отстаивает свою позицию и последовательно ее ведет. Вот это – пример спикера, который работает со сложной аудиторией. Но далеко не все у нас такие.

У нас много депутатов, которые пришли из регионов по одномандатному контуру. Это люди, которые, кажется должны отлично ориентироваться в региональной повестке, тащить ее в федеральные законопроекты и в этой сфере уметь объяснить любому, зачем это надо. Плюс ко всему, они ведь потом от тех же избирательных округов будут избираться, так что достаточно логично было бы стремится успеть что-то инициировать на федеральном уровне. Но на деле многие из них не умеют правильно это объяснять, причем не умеют правильно не с точки зрения кабмина, а именно в такой, всем понятной форме.

А основная проблема заключается в том, что система подготовки общественного мнения и система подготовки позиции в случае законопроектов очень короткая. У нас они выходят в средства массовой информации, когда законопроекты уже находятся в предпоследней стадии обсуждения. И это вызывает в публичном поле эффект вакуумного взрыва, потому что никто это прежде не обсуждал, а если обсуждал, то как-то по-другому, а тут оказывается, что готовился целый законопроект. То есть, никто заранее не объясняет саму инициативу, не готовит почву – то есть, того, что представляет собой классическую информационную политику, как раз и нет», – сказал Дмитрий Абзалов.

Напомним, с приходом Володина в Госдуме также была ужесточена дисциплина: больше внимания стали уделять посещения заседаний. За необоснованные прогулы депутаты теперь обязаны платить штраф в размере шестой части зарплаты за каждое нарушение.

Среди прочих нововведений стоит упомянуть о том, что Госдума отказалась от «часа голосования», то есть системы, когда законопроекты обсуждались в течение дня, а решение по ним принималось после 17:00. Теперь депутаты должны постоянно присутствовать на заседаниях, чтобы иметь возможность голосовать за законопроекты по мере их рассмотрения.