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26 мая 2017, 12:21
Великобритания
Анна Сакоян

Британия: Карл Маркс и лейбористы

Памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу
Памятник К.Марксу и Ф.Энгельсу
pixabay.com

В преддверии парламентских выборов в Британии, которые должны пройти 8 июня, лейбористы опубликовали свой предвыборный манифест. Этот манифест в сочетании с недавними ссылками лидеров партии на Карла Маркса вызвал в СМИ оживленное обсуждение.

Началось с того, пишет The Economist, что представитель ныне лейбористского Теневого кабинета Джон Макдоннелл не просто нарушил негласный запрет на упоминание Маркса, но и заявил, что, читая «Капитал», можно многому научиться. Потом эту линию подхватил лидер лейбористов Джереми Корбин, который назвал Маркса великим экономистом. Правые СМИ на это отреагировали шквалом насмешек вперемешку с рассказами о том, как ужасен коммунизм.

Между тем, считает автор, Макдоннелл прав в том, что у Маркса можно многому научиться, и его учение в нынешней ситуации только набирает актуальность. Дальше автор объясняет, что, согласно Марксу, капиталисты – это люди, которые экспроприитуют результаты труда других людей и представляют их как свои собственные. При этом Маркс, конечно, игнорировал роль предпринимателей в создании чего-либо из ничего, а также управляющих в улучшении производительности.

 
Джон Макдоннелл  / flickr.com

Но если посмотреть на современный британский бизнес, то главной чертой нынешнего британского капитализма оказывается именно экспроприация. В 1980 г. руководители 100 крупнейших фирм зарабатывали в 25 раз больше, чем обычные работники. В 2016 г. они получали уже в 130 раз больше. К этим раздутым зарплатам прилагаются также «жирные пенсии и частное медицинское обслуживание».

Это благоденствие они обосновывают тем, что топ-менеджеров нанимают на открытом рынке и платят им в соответствии с их успехами. Но это не так. Большинство директоров – это сотрудники компаний, сделавшие карьеру. И их зарплата формируется не в соответствии с их рыночными достижениями, а в соответствии с внутренними корпоративными порядками.

Аналогичная ситуация имеет место и в политике. В финале своей карьеры политики из «лесников» превращаются в «браконьеров». Выходя на пенсию, они становятся лоббистами и продвигают в своих бывших департаментах интересы компаний, с которыми они были связаны во время службы. Например, бывший премьер-министр Британии лейборист Тони Блэр разбогател уже в отставке, когда он стал консультировать банкиров и диктаторов третьего мира.

Главная проблема с Марксом, полагает автор, в том, что большинство политиков не используют его по назначению. Правые просто отмахиваются от него, считая его концепцию абсурдной. Нынешние лейбористы, которые начали на него ссылаться, при этом плохо учитывают исторический опыт. Например, Макдоннелл – поклонник не только Маркса, но и Ленина и Троцкого. А Корбин – заодно еще и поклонник Фиделя Кастро. Это автору уже не нравится, как не нравятся ему и планы из лейбористского меморандума по национализации некоторых отраслей британской промышленности.

 
Выступление социалистов в Гайд-парке / wikipedia.org

Другое британское издание New Statesman защищает лейбористов от обвинений в марксизме, утверждая, что их манифест вовсе не марксистский, а, наоборот, кейнсианский.  Ошибочное впечатление может сложиться из-за того, что «134 года спустя после смерти Карла Маркса его призрак бродит по предвыборной Британии», и выражается это в том, что его часто упоминают. Но публичные упоминания Маркса некоторыми политическими деятелями еще не делают партийный манифест марксистским или коммунистическим.

Да, манифест постулирует необходимость защищать интересы «многих, а не некоторых». Но конкретные предложения больше напоминают послевоенный кейнсианский консенсус. Там идет речь о национализации жизненно важных отраслей – таких, как железнодорожная инфраструктура, система почтовой связи, энергетика. На многих комментаторов в СМИ эти планы произвели тягостное впечатление. Между тем, отмечает автор, для большинства европейских стран национализация таких структур – совершенно обычная ситуация. Это Британия до сих пор пожинает плоды тэтчеризма.

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