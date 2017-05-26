В четверг в Брюсселе прошел саммит участников НАТО. СМИ обсуждают выступление на нем американского президента Дональда Трампа. Оценки этого выступления весьма противоречивы.

Трамп, пишет Reuters во время саммита обрушился на своих союзников с обвинениями в том, что они недостаточно вкладываются в оборону, а результатом становятся теракты вроде того, который несколько дней назад произошел в британском Манчестере. Трамп критиковал союзников США по НАТО и раньше, однако его выступление на саммите все равно было сочтено неожиданно резким. Также Трамп заявил о том, что некоторые страны-участницы задолжали США и НАТО.

Эти комментарии Трампа, отмечает Reuters, сильно контрастировали с попытками некоторых других участников изобразить атмосферу единства между союзниками. Реакция на его выступление тоже была противоречивой. Часть участников сочли, что какой бы ни была форма, Трамп отчетливо и ясно сформулировал, чего он ожидает от союзников. Другие решили, что граничащая с оскорблениями критика была неуместной и неконструктивной.

Участники саммита НАТО в Брюсселе NATO

Помимо обвинений союзников в пренебрежении обязательствами, Трамп также предложил внести существенные изменения в повестку альянса. Например, он призвал включить в эту повестку усиление контроля над иммиграцией. При этом Трамп никак не смягчил тревогу тех лидеров, которых обеспокоили его предвыборные заявления о том, что НАТО – устаревший институт. Он ограничился только заверениями в том, что «США никогда не оставят друзей в беде», но никакой конкретной поддержки идее сотрудничества по взаимному обеспечению безопасности (в соответствии с пятой статьей устава НАТО) он не выразил.

Издание Foreign Policy подчеркивает, что Трамп не стал подтверждать приверженность США принципу пятой статьи о коллективной обороне, который был основой единства альянса с момента создания в 1949 г. Согласно этому положению, в случае нападения на одного из участников все остальные участники должны прийти к нему на помощь. Отказ эксплицитно признать это положение, вероятно, произвел тягостное впечатление на союзников США, которые и без того уже нервничали от неуверенности в том, что Вашингтон в случае нападения на них не станет помогать.

Митинг протеста в Брюсселе во время саммита НАТО 24 мая 2017 Floris Van Cauwelaert

Еще одним поводом для тревоги могло стать то, что Трамп на саммите много говорил о террористической угрозе, но ничего не говорил об угрозе российской агрессии. Это могло насторожить страны Прибалтики, которые, как объясняет автор, пребывают в постоянном страхе перед возможной российской экспансией. Все это, конечно, не понравилось многим оппонентам Трампа среди американского истеблишмента.

Wall Street Journal в связи с этим написал, что Трамп, конечно, склонен сам создавать себе проблемы, которых иначе бы не было, однако бывают случаи, в которых проблемы неизбежны независимо от его действий. Таким случаем стала медийная истерика в четверг по поводу того, что Трамп недостаточно отчетливо сформулировал свою приверженность пятой статье. Негодование было вызвано тем, что до Трампа каждый президент США заверял своих союзников, что пятая статья для него священна, а Трамп якобы этого не сделал.

Массовое возмущение, отмечает автор, в данном случае характеризуется тем, что повод для него на самом деле отсутствует. Трамп выступал во время открытия брюссельского мемориала в честь жертв теракта 11 сентября и в своей речи превозносил единодушную готовность участников НАТО приходить друг другу на помощь. Более того, когда он критиковал союзников за то, что они делают недостаточный вклад в оборону, он, опять-таки, косвенным образом отсылал к пятой статье, потому что речь шла о коллективном оборонном потенциале.