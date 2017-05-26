Россия 26.05. Главное

Новость дня

Предприниматели и профсоюзы призвали правительство отозвать законопроект о введении в России курортного сбора. По мнению представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), налог с отдыхающих на курортах замедлит развитие внутреннего российского туризма, отчего пострадает вся туристическая отрасль страны.

«Мы мягко формулируем: не просто отозвать в связи с его вредностью, а отозвать, провести общественное обсуждение и скорректировать»,— обратился к правительству глава РСПП Александр Шохин на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С ним согласился и председатель ФНПР Михаил Шмаков. Присутствовавший на заседании министр труда и социальной защиты России Максим Топилин завил, что правительство примет во внимание замечания РСПП и профсоюзов..

Если закон о курортном сборе будет принят, то с января 2018 года на курортах Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев с отдыхающих начнут взимать налог в размере до 100 рублей в сутки.

Антиновость дня

В городе Орлов Кировской области огонь уничтожил целый жилой квартал многоквартирных домов. Возгорание произошло сегодня утром в одной из деревянных хозпостроек (по некоторым данным – с бани).

Из-за того, что в пожарном гидранте не хватило напора, сразу возгорание ликвидировать не удалось, а затем сильный ветер перекинул пламя на стоявшие рядом 20-квартирные жилые дома.

Пожар в городе Орлов Кировской области / mchs43.gov.ru

Лишь через несколько часов работы сотрудников МЧС пожар удалось локализовать и устранить угрозу окрестным домам. В результате пожара никто не пострадал, однако без жилья остались 70 человек, в том числе 15 детей.

Прибывший на место ЧП врио губернатора Кировской области Игорь Васильев пообещал оказать помощь погорельцам. В городе уже начат сбор вещей и средств в помощь пострадавшим.

В местном управлении Следственного комитета уже заявили, что ненадлежащим образом исполняли свои обязанности сразу несколько структур: администрация Орловского городского поселения, ОНД Орловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кировской области.

Непонятная новость дня

В Челябинской области под городом Чебаркуль в лесу обнаружено тело умершего от голода саратовца, еще в феврале дезертировавшего из Чебаркульского гарнизона.

С тех пор, как 21-летний солдат-срочник самовольно покинул воинскую часть, известий о нем не было.

Тело юноши нашли в лесу на 2-м километре дороги Миасс - Чебаркуль. Рядом с телом было обнаружено костровище, что говорит о том, что молодой человек провел в лесу довольно долгое время. По предварительным данным, он умер своей смертью «из-за длительного пребывания без еды и воды».

Ассорти

Ингушетия стала единственным российским регионом, в котором удалось преодолеть 80-летний порог продолжительности жизни.

«На сегодняшний день Ингушетия — это единственный субъект Российской Федерации, который по продолжительности жизни перешагнул порог в 80 лет. Это наша задача для всех субъектов, но Ингушетия справилась с этим уже в этом году»,- сказала глава Минздрава РФ Ольга Голодец на совещании в Магасе во время рабочей поездки в республику.

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В Калининградской области на предстоящих в сентябре выборах губернатора смогут проголосовать и «жаворонки», и «совы» - время для голосования будет увеличено на два часа.

За кандидатуру главы региона можно будет проголосовать с 07:00 до 21:00, а не с 08:00 до 20:00, как это было до сих пор. Соответствующие поправки в законодательство сегодня утвердили депутаты Облдумы.

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Под Томском возводится первый в мире почти безотходный ядерный энергетический комплекс - атомная электростанция практически замкнутого цикла «БРЕСТ-300». Он создается в рамках революционного проекта «Прорыв», который может перевернуть всю энергетическую отрасль планеты.

Атомный реактор четвертого поколения / sdelanounas.ru

Строители уже приступили к монтажу оборудования завода по производству ядерного топлива, первого по срокам сдачи элемента новой атомной станции - опытно-демонстрационного энергетического комплекса нового поколения.

Предполагается, что производство ядерного топлива здесь начнется в 2020 году, а еще через четыре года, когда будет готов реактор, здесь начнут производить электричество и «пережигать» то, что до сих пор называлось «отработанное ядерное топливо» и является чуть ли не главной проблемой развития всей ядерной энергетики в мире.

Для работы «БРЕСТа» подходит то, что до сих пор считалось шлаками. Его основой является реактор, в котором в качестве теплоносителя выступает расплавленный свинец, работающий на смешанном нитридном урано-плутониевом топливе. Этот реактор способен сам выделять тепло и сам готовить для себя новое топливо. То, что остается в «котле» после реакции, химическими способами разделяется на разные элементы, большая часть которых снова отправляется в реактор для «дожига», а небольшой остаток хорошо поддается переработке и безопасному захоронению.

Очень важное свойство новой станции - ее безопасность. Разработчики утверждают, что характеристики «БРЕСТа» позволяют строить такие реакторы чуть ли не непосредственно в городах - никакой зоны отчуждения они не требуют, а при любом сбое и выходе системы за пределы заданных параметров весь процесс тут же затухает без выбросов радиации или опасных веществ.

Строящаяся сейчас опытно-демонстрационная установка мощностью 300 мВт вряд ли будет экономически рентабельной. Ее задача - отработать технологию и показать, что такое возможно. А уже затем можно будет строить более мощные реакторы и заняться дожиганием отработанного топлива с других станций, а также атомных ледоколов и подводных лодок.

«Я такую крамольную вещь скажу: сейчас наша стройка - вторая по важности в стране после Крымского моста. И когда мы закончим, реактор заработает, Россия станет обладателем такой технологии, которой ни у кого и близко нет, и мы еще больше укрепим наш паритет перед всем остальным миром», - заявил «РГ» руководитель проекта создания реакторной установки»"БРЕСТ-300» Андрей Николаев.