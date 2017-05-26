Топ новостей 26 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Госдума одобрила уголовные сроки для администраторов «групп смерти», кинокомпанию Алексея Учителя начали проверять по заявлению Натальи Поклонской, а окружение Алишера Усманова обвинило Алексея Навального в «тройной лжи».

Госдума приняла в окончательном чтении закон об уголовной ответственности сроком до 7 лет за руководство «группами смерти» в соцсетях. Отныне администраторов так называемых «групп смерти» смогут судить по одной из новых статей — о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству; о вовлечении подростков в деятельность, которая угрожает их жизни.

Привет, я твой куратор в игре «очередной закон Яровой». Твое первое задание — сесть на семь летhttps://t.co/QxVR6rjnef — Открытая Россия (@openrussia_org) 26 мая 2017 г.

Госдума ввела уголовную ответственность за создание «групп смерти», склоняющих к суицидуhttps://t.co/fKcQpFQUZd pic.twitter.com/v0bzkCy8jR — Лентач (@the_lentach) 26 мая 2017 г.

Интересно, кого посадят, если на ЧМ по футболу в одной группе будут Германия, Испания и Италия? pic.twitter.com/eVu7Zuv6MM — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 мая 2017 г.

Алексей Учитель и Ингеборга Дапкунайте / newspotok.ru

Кинокомпанию «Рок» режиссера Алексея Учителя проверяет полиция Петербурга на предмет трат бюджетных денег после запроса Натальи Поклонской. Учитель назвал ситуацию возмутительной, так как проверки на студии закончились лишь недавно. При этом комиссия Госдумы так и не рассмотрела его обращение насчет Поклонской, заявив, что не получила его. Кремль заявил, что не считает подобные проверки давлением на искусство.

Атаки через поток запросов Поклонской на Учителя больше напоминают личную месть с использованием мандата, а не борьбу за права граждан. — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 25 мая 2017 г.

Раньше, Алексей учитель был не против чтобы Россия вошла в Крым, а теперь Крым вошел в Алексея Учителя и выходит ему боком... — Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 26 мая 2017 г.

Поклонская заявила, что о проверке фильма Учителя попросили граждане



Проверить Димона тоже граждане попросили, проверили? pic.twitter.com/xHTXzi2ZlV — Загнивающий Запад (@gniloywest) 26 мая 2017 г.

Пресс-служба Алишера Усманова ответила на Алексею Навальному на его критику видео миллиардера. В окружении Усманова обвинили оппозиционера в «тройной лжи», напомнив, что он назвал бизнесмена осужденным за изнасилование, хотя по такой статье Усманов не проходил. Пресс-служба утверждает, что Навальный взял эту информацию из книги бывшего посла Великобритании в Узбекистане.

Приземлился в Тамбове и узнал, что пресс-служба Усманова обвинила меня в "тройной лжи". Окей, в следующем ролике обвиню Усманова в четверной — Alexey Navalny (@navalny) 26 мая 2017 г.

Колючая проволока на заборе / pixabay.com

Human Rights Watch обнародовала доклад, основанный на интервью с мужчинами, которых силовики удерживали под стражей в Чечне из-за подозрений в гомосексуальной ориентации. По словам пострадавших, спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд лично присутствовал при избиениях предполагаемых геев в тюрьмах в Аргуне и Грозном и руководил операцией по «зачистке» республики от геев.

Пресс-служба парламента Чечни: Магомед Даудов не преследует и не пытает геев, он просто знакомится. — Lie News (@Lie_News) 26 мая 2017 г.

Владимир Мединский заявил, что Минкульт был в курсе ситуации с «Гоголь-центром». «Хочу особо подчеркнуть: эта история к вкусам и оценкам, а также к творчеству как таковому не имеет никакого отношения», — отметил он. В Кремле подтвердили, что президент получил обращение деятелей культуры насчет ситуации с худруком театра Серебренниковым и изучает его.

Творческие интеллигенты всегда друг за друга горой. Точнее сказать — кучей. — Константин Семин (@KSyomin) 26 мая 2017 г.

ФАС разрешила структуре ЕСН миллиардера Григория Березкина купить медиахолдинг РБК. АО «Сотол проект» получила право на приобретение 65,43% голосующих акций ПАО «РБК» в соответствии со статьями 28, 33 ФЗ «О защите конкуренции».

Участники акции на Пушкинкой площади / twitter.com/parfitt_tom

Глава Минобрнауки Ольга Васильева отказала большинству участников протестных акций «Он нам не Димон» 26 марта в понимании сущности коррупции. В ходе проведенной властями работы «дать определение, что такое коррупция, 70% не смогли», заявила она. Министр отметила, что «дети должны быть вне политики» и «молодежи в любое время свойственно быть очень любвеобильной и романтической».

Министр образования РФ Васильева: большинство школьников-участников митинга не знают смысла слова “коррупция”



Ага.Они знают слово "религия" pic.twitter.com/9OVVNIOlOC — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 мая 2017 г.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что дети не должны ходить на митинги (кроме путингов) pic.twitter.com/lv0UABEaw5

— недруги за бугром (@Lndcalling) 26 мая 2017 г.

Михаил Федотов предложил президенту объявить первую в истории страны амнистию для лиц, совершивших административные правонарушения, которая распространилась бы на миллионы людей. Амнистию могут приурочить к 100-летию революции. В Кремле по данному вопросу позицию пока не сформировали.

Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию. ДЛЯ УЛЮКАЕВА! — Семен Альтов (@Sistema95804351) 26 мая 2017 г.

В.Путину предложили провести первую в мире амнистию польских яблок. pic.twitter.com/9fuCJNR0XP — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 26 мая 2017 г.

Парад военнослужащих / pixabay.com

Госдума пока отказалась от рассмотрения законопроекта о рассылках повесток из военкомата призывникам по электронной почте. В ГД отметили, что разработка системы электронных повесток «повлечет необходимость проведения ряда организационно-технических мероприятий», на которые нужны бюджетные средства.

Дональд Трамп резко оттолкнул премьера Черногории Душко Марковича во время осмотра нового здания штаб-квартиры НАТО. В Белом доме заявили, что Трамп просто занял свое место для группового фото. Маркович не стал обижаться на поведение Трампа, отметив, что лидер США должен стоять в первом ряду.

Прилетели на Сицилию на G7. У Меланьи хорошее настроение. Руку Трампа не отпихнула. pic.twitter.com/vRf9jox47H — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 26 мая 2017 г.