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27 мая 2017, 08:28
Вячеслав Володин Госдума законотворчество Сергей Кириенко
Дмитрий Абзалов

Дума в отсутствие единой повестки

В.Володин на пресс-подходе в ГД РФ
В.Володин на пресс-подходе в ГД РФ
Государственная Дума

В Госдуме меняется информационная политика: как пишет газета «Ведомости», думское руководство заставляет парламентариев активнее взаимодействовать со СМИ. Между тем, по оценке экспертов, контакты с прессой сами по себе улучшить ситуацию не в состоянии.

По данным источника издания, с приходом на пост председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате российского парламента ввели систему «политического планирования». В ее рамках еженедельно все фракции предоставляют информацию о планах депутатов по работе над законопроектами и в регионах для освещения в СМИ. Информацию подтвердили несколько депутатов и сотрудников аппарата Госдумы.

Как пояснил источник издания, предполагается, что такая система позволит контролировать информационную повестку депутатов. Однако, по его словам, уже есть недовольные тем, что им теперь приходится выполнять много дополнительной и, по-видимому, бессмысленной работы. Как уточнил источник, дело в том, что большинство нынешних законопроектов достаточно сложны и в результате неудобны для подачи в СМИ, а никаких собственных документов на этот счет Дума пока не генерирует.

В то же время другой источник газеты в Госдуме сообщил, что подобное требование существовало и прежде, но игнорировалось. «Примерно то же самое было и раньше, но никто ничего не делал. Сейчас это спрашивают со всех фракций, особенно требовательны к единороссам, и их сильно ругают, если депутат ничего не делает», –приводит издание его слова.

 
Встреча депутатов фракции "Единая Россия" / duma.gov.ru

О проблемах информационной политики Госдумы и изменениях, которые в ней необходимы, с «Полит.ру» поговорил Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Он высказал мнение, что огромное значение имеет нехватка спикеров, способных внятно объяснять новые инициативы и защищать их, влияя на общественное мнение. Кроме того, отметил эксперт, существенно, что депутаты Госдумы представляют широкий спектр интересов различных групп или регионов.

«В Госдуме собрана масса интересов. Там есть представители промышленного контура, и региональных групп, и у всех у них свое представление о внутренней политике, в том числе экономической, и попробуйте какой-нибудь Москве или Татарстану рассказать, что им важно для решения проблемы ветхого жилья! У них достаточно сильная федеральная позиция, и они свои интересы пытаются соблюдать.

Синхронизировать все это достаточно сложно. Плюс сложность в том, что в системе обсуждения эти темы не присутствуют. То есть, если речь идет о подготовке законопроектов, которые носят оперативный характер – например, надо резать бюджет – то тут особо обсуждать некогда, у вас времени нет. Но если готовится законопроект по техрегламентам или еще чему-то несрочному, вы не только можете его объяснить в принципе, но вы и должны это объяснять.

У Госдумы в этом плане существуют три основные проблемы. Одна из них – это отсутствие плана законодательных инициатив. С другой стороны, я хотел бы посмотреть, как ту же КПРФ будут принуждать к тому, чтобы она все свои законопроекты, которые собирается вносить, заранее публиковала и представляла. Ведь часть этих законопроектов, что тоже надо понимать, – это попытка пиара.

Вот, допустим, идет президентская кампания, и левые вносят громкий законопроект. Они что же, реально хотят поделить госсобственность или изменить законы Центробанка? Ведь если им завтра же скажут: «Давайте меняйте», уверен, они еще полгода будут этот законопроект делать. Потому что их основная задача – войти в информационное поле, получить трибуну, в том числе с Государственной Думе, а не реально создавали законопроект, протаскивали его – им это не нужно, им необходим резонанс прежде всего.

А как законопроект подготавливать – это тоже вопрос интересный и, в общем, открытый. Законопроекты же разного типа бывают. Но какая-то последовательность все равно необходима, конечно.

Итак, если первая проблема связана с депутатами, с тем, что законопроекты их не всегда носят достаточно системный характер, чтобы их можно было прорабатывать, и мало кто может их объяснить гражданам Российской Федерации. Вторая проблема связана с тем, что единого информационного контура у Госдумы нет. У депутатов есть контракты с отдельными СМИ, но фактически единой информационной повестки нет, она у нас сейчас дробится. А вообще должна быть единая картина, надо все эти части как-то сихнронизировать.

 
Депутаты Госдумы поют гимн РФ / duma.gov.ru

Пока непонятно, как это заранее сделать. Подготавливать эти законопроекты и обсуждать их в СМИ? Для этого необходимы площадки. Значит, надо создавать некие парламентские слушания, тащить туда людей и с ними тему обсуждать. Причем обсуждать желательно с ЛОМами, лидерами общественного мнения, которые могут эту информацию перерабатывать. Потому что от того, что депутат придет и скажет гражданам, что появился законопроект, который лично он поддержал бы, и все в этом проекте отлично, мало что изменится. Необходимо, чтобы все это объяснялось и с точки зрения общественной среды, чтобы к этому была подобрана какая-то база.

С этой точки зрения обсуждать надо вообще стратегические направления. Например, недавно на парламентских слушаниях обсуждалась молодежная политика. Это вообще выглядело странно, релеватныен персоны просто не присутствовали. Люди, которые там говорили, не знают даже, что такое современные Twitch-каналы, не представляют, что люди в возрасте «34 –» вообще смотрят. Так что, на самом деле, необходимо проникать в другие среды, иначе будет просто невозможно обсуждать что-то предметно.

И третья проблема заключается в том, что у самой Госдумы должна быть своя повестка. Не у депутатов, а у Госдумы как органа, как института. Понятно, что она состоит из парламентариев, но их повестками она не ограничивается. Думать иначе было бы все равно, что считать, что повестка главы государства составляется из повесток граждан. Да, отчасти составляется, но у президента страны есть своя президентская повестка – у Трампа, Макрона, Владимира Путина, у всех лидеров государств.

Повестка все-таки должна быть у самой Думы, она должна представлять, чего хочет в экономике, в политике, во всем. У нее должна быть выработан какой-то комплекс идей, которые она будет продвигать. Например, по повышению представительности, или по более активному позиционированию. Но тут есть серьезное противоречие. Депутат заинтересован в том, чтобы самостоятельно двигать свой законопроект, чтобы его лицо было связано с этим проектом. Госдума заинтересована в том, что она бы продвигала этот законопроект, – для того, чтобы в дальнейшем выступать в качестве агрегатора. Чтобы договаривались потом не с этим депутатом, условно говоря, а с аппаратом. Как раз между этими принципами всегда и идет борьба.

Депутату со своим законопроектом проще пойти на ток-шоу, чтобы именно его лицо в сознании зрителей было связано с законопроектом. А Госдуме выгоднее продвигать это параллельно самой. То есть, противоречие налицо.

А еще тут у Госдумы ужесточился регламент, и депутаты теперь должны быть на месте постоянно, чтобы работать, заниматься законотворчеством. Что, в принципе, правильно. С другой стороны, от депутатов теперь хотят, чтобы они ходили по эфирам и свои проекты отстаивали. А как это совмещать? В парламентский день необходимо пять, если не ошибаюсь, раз регистрироваться. Как можно уйти, чтобы продвигать свой законопроект в каких-то СМИ, если депутат должен в это время находиться в Госдуме, если депутаты привязаны к местам? Эти требования не будут противоречит друг другу только в том случае, если Госдума сама начнет продвигать законопроекты.

Вот, например, есть законопроект про реновации. Пришел бы, скажем, не Собянин, а какой-то еще регион и сказал: вот, хочу такой законопроект продвинуть. И Дума бы сказала: хорошо, начнем это делать. Но этого же не происходит: вместо этого регион начинает продвигать свои проекты, используя свой пул депутатов, тех, кто пришел в Думу от этих регионов. Депутаты тоже прекрасно понимают, что переизбираться будут в своем регионе, и влияние в нем для них очень важно. Так что какие инструменты по продвижению есть, вопрос открытый.

Кроме того, для продвижения проектов нужно иметь доступ к информационному контуру, причем доступ очень высокого уровня – например, к громовскому контуру или контуру Кириенко. Но очень сильно сомневаюсь, что Кириенко будет какие-то проекты продвигать. Сомневаюсь в этом на основании его последних заявлений – таких, как слова о том, что надо дистанцироваться от проекта реновации. Словом, это лишний раз показывает, что контур раздроблен. А если он раздроблен, как его можно едино продвигать? Только через инструменты самой Госдумы. А ведь у нее инструментов для этого не так уж много: «Парламентская газета» и контракты со СМИ. Но для того, чтобы двигать вопросы реновации, необходима общефедеральная позиция. И когда ее согласовывают на общефедеральном уровне, поверх Госдумы, тогда все и начинает двигаться.

Так что задача заключается в том, чтобы правильно синхронизировать эти процессы и выстроить информационную позицию. Ту самую, которой у Госдумы и нет», – сказал Дмитрий Абзалов.

Напомним, с приходом Володина в Госдуме в целом была ужесточена дисциплина: больше внимания стали уделять посещения заседаний. За необоснованные прогулы депутаты теперь обязаны платить штраф в размере шестой части зарплаты за каждое нарушение.

Среди прочих нововведений стоит упомянуть о том, что Госдума отказалась от «часа голосования», то есть системы, когда законопроекты обсуждались в течение дня, а решение по ним принималось после 17:00. Теперь депутаты должны постоянно присутствовать на заседаниях, чтобы иметь возможность голосовать за законопроекты по мере их рассмотрения.

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