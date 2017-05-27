Стадион на выкатанье

Выкатное поле стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге не удастся выдвинуть за пределы арены после Кубка конфедераций. Бюджет на подготовку плиты для выката поля не предусмотрен. Работы по установке рулонного газона будут выполнены за счет ФК «Зенит» — власти города заверили, что средств регионального и федерального бюджетов не потребуется.

Как заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, его слова приводит пресс- служба администрации города, в настоящее время рядом со стадионом «Крестовский» расположены временные сооружения, которые были построены к Кубку конфедераций. Они находятся на плите, предназначенной для выката поля, и не позволяют выдвинуть газон за пределы чаши стадиона. Предполагалось, что временные сооружения будут демонтированы после Кубка конфедераций, однако сметой эти работы не были предусмотрены.

«Выкатить его мы теперь при всем желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения — IT-компаунды и ТВ-компаунды. Проектирование временных зданий и сооружений проводила "Арена 2018", структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются — и переходят в "режим наследия". В проектной части эти позиции есть, в сметной — отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на нее поле мы не можем — денег не предусмотрено», — сказал Албин.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга, из-за невозможности выдвинуть поле за пределы стадиона газон на «Крестовском» оказался испорчен. Проблем, по словам Албина, удалось бы избежать, если бы поле находилось постоянно в естественной природной среде, а не в чаше стадиона.

«Убежден: поле, когда оно не эксплуатируется, должно находиться в природных условиях. Если бы газон не только зимовал, но и грелся на внешнем периметре, а не в чаше, — проснулся бы и расцвел с первыми лучами солнышка», — сказал Албин.

Чиновник посетовал на то, что при подготовке проекта стадиона для расположения компаундов прессы была выбрана именно плита выкатного поля стадиона. По мнению Албина, временные сооружения возможно было расположить так, чтобы они не мешали нормальному функционированию арены.

«Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в свое время немножко пошевелить мозгами и разместить их где-то в стороне. Но никак не на платформе выкатного поля», — заключил вице-губернатор.

Как пояснил Игорь Албин, теперь единственным выходом является укладка рулонного газона. «Еще в прошлом году, когда мы понимали, что могут быть проблемы с футбольным полем, мы заблаговременно исследовали рынок футбольных рулонных газонов. Изучали опыт Германии, Нидерландов, Краснодарского края. Обнаружили хорошего производителя, который располагается в Ленинградской области — под Гатчиной <...> "Зенит", "Бамард", футбольная федерация города и ФИФА приняли решение пойти на замену стационарного газона на рулонный», — сказал вице-губернатор.

«Такие технологии в мире известны, большинство футбольных полей функционируют именно на рулонных газонах. Под Гатчиной уже срезан один газон и установлен на тренировочной площадке на Проспекте Металлистов, его качество устроило ФИФА. Второй газон мы готовим к установке сегодня. Уйдет три дня на то, чтобы в полном объеме выполнить работы по укладыванию газона. Следующий этап — это прошивка газона, которая повысит качество покрытия», — уточнил Албин.

«Должен отметить, что все работы по демонтажу старого покрытия и установке нового газона не потребуют дополнительных средств регионального или федерального бюджета. Это гарантийное обязательство компании "Бамард" и ФК "Зенит". 12-13 июня все работы на футбольном поле будут завершены», — заверил чиновник.

Ранее издание «Фонтанка» сообщила, что установка нового газона на стадионе «Крестовский» может обойтись в 9 млн рублей.