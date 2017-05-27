В США очередной виток скандала по поводу «русского заговора с целью оказывать влияние на решения Дональда Трампа». Поводом стал материал The Washington Post о переговорах советника президента Джареда Кушнера и русского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка, которые состоялись в конце прошлого года. Газета опубликовала данные со ссылкой на секретные данные спецслужб США — в частности, ЦРУ, которое перехватывало телеграммы и звонки российского дипломата.

Как пишет TWP, на встрече стороны обсуждали возможность использования канала связи, который будет недосягаем для американской разведки. По данным газеты, инициатива общаться подобных образом исходила от г-на Кушнера, который, кстати, приходится Трампу не только советником, но и зятем. «Кисляк был ошеломлен предложением позволить американцам использовать посольские каналы связи, поскольку это рискованно и для Москвы, и для команды Трампа», — пишет The Washington Post. Издание добавляет, что на встрече был и экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, который покинул пост спустя месяц работы из-за обвинений в том, что скрывал информацию о своих контактах с российским послом и о встречах с ним в декабре 2016-го.

Ранее BBC сообщало, что ФБР занялось проверкой деятельности Кушнера в рамках исследования потенциальной связи предвыборного штаба Дональда Трампа с русскими. В ответ на это адвокат советника президента Джейми Горелик отметил, что его подопечный готов сотрудничать со следствием и дать показания, если потребуется, но напомнил, что встреча Кушнера и Кисляка состоялась уже после избрания Трампа президентом.

Однако даже если эта атака будет отбита сторонниками Трампа, нельзя исключать появления нового компромата. Так, российский олигарх Олег Дерипаска заявил о своей готовности выступить в конгрессе США в рамках расследования вмешательства Кремля в выборы американского президента. Об этом написала The New York Times со ссылкой на троих анонимных конгрессменов. Журналисты задали вопрос о возможном выступлении Дерипаски в конгрессе президенту России Владимиру Путину на Международном арктическом форуме. «Если поедет какой-то представитель нашего бизнеса [в США], будет встречаться там, в конгрессе будет выступать — да ради бога, это его право. Пускай выступает где угодно», — приводит слова главы государства «Газета.ру».

Правда, позднее оказалось, что предложение Дерипаски в конгрессе отклонили, поскольку тот запросил полный иммунитет для себя и своих активов. Вероятно, условие было связано с расследованием Assosiated Press, которое обвинило бывшего начальника избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в сотрудничестве с Дерипаской. Олигарх, по мнению агентства, выступал неким посредником между Манафортом и Путиным. Первый разработал некий план, выгодный для Кремля, и, по всей видимости, воплощал или пытался воплотить его в жизнь, за что получил, по сведениям AP, 50 млн долларов. После публикации расследования Дерипаска подал судебный иск о клевете на AP. «Господин Манафорт в свое время действительно оказывал Олегу Дерипаске консультационные услуги инвестиционного характера в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски. В настоящее время данные контракты с Манафортом являются предметом судебного разбирательства», — ранее пояснял РБК официальный представитель Дерипаски.

Тем временем, в Белом доме, похоже, также учитывают возможность дальнейшей раскрутки скандала с «вмешательством России» в выборы. Сначала команда Трампа наняла одного адвоката — Марка Касовица, который будет защищать президента в рамках расследования ФБР. Об этом писал Fox News. Теперь же создается штаб реагирования на обвинения в связях с Россией, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в окружении Трампа. «Цель Белого дома — сдержать кризис и перебить повестку в СМИ», — цитирует агентство анонимного республиканца. По данным издания, в штаб войдут уже упомянутый советник президента Джаред Кушнер, еще один советник Трампа Стивен Бэннон и Кори Левандовски, который руководил кампанией миллиардера, но был уволен за малоопытностью в июне 2016 года.

С другой стороны, соратники Трампа уверены, что сейчас президенту необходимо придерживаться стратегии дела, а не слова, и вместо заявлений с опровержениями заняться более насущными вопросам. «Президент должен делать вещи, которые лучше всего говорят о его повестке: работа, торговля и безопасность», — приводит слова исполнительного директора Neswmax Media Кристофера Реддиа Reuters.

Что до России, которая оказалась втянута в межэлитные разбирательства в США, то для нее никакой пользы эта ситуация не принесет. По мнению экспертов, какие бы заявления ни делал Кремль, какую бы тактику, включая молчание, ни выбрали, сейчас все играет против России. «Ни в коем случае нельзя втягиваться во внутриамериканскую борьбу, это заведомо проигранная партия. Как говорят в суде, каждое ваше слово может быть использовано против вас. К тому же в этой гонке у Кремля фаворитов нет и быть не может, — не стоит повторять ошибку осени, когда отечественная публика купилась на предвыборный ход штаба демократов о якобы пророссийскости Трампа. К тому же надо понимать, что острая борьба, развернувшаяся в верхушке самой могучей державы планеты, в принципе чревата разного рода международными эксцессами. И это не повод даже для злорадства: выйти боком может всем», — написал председатель Совета по внешней и оборонной политике, директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов в колонке для «Ленты».