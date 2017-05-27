26 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла состоялась очередная лекция. Доктор исторических наук, профессор ЕУСПб Евгений Викторович Анисимов выступил с лекцией на тему: «Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве».

Евгений Анисимов долгое время занимался российской историей XVI – XVIII веков. Как он рассказал слушателям, тема отражения истории России в произведениях искусства заинтересовала его после того, как он начал читать курс лекции студентам Академии художеств. Поскольку на этот раз его слушатели более эффективно воспринимали визуальную информацию, Евгений Анисимов постарался сделать курс русской истории максимально полно иллюстрированным, благо отечественные художники создали много произведений исторического жанра. Но, посмотрев на эти картины и скульптуры взглядом историка и изучив обстоятельства их возникновения, Евгений Анисимов пришел к выводу, что необходимо рассказать и о сложных взаимоотношениях истории и отражения ее в искусстве. В результате он написал на эту тему уже две книги. Несколько лет назад появилась книга «Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка», где сопоставлялись наиболее известные русские исторические картины с тем, что известно о событиях, которые на них отражены. Сейчас выходит вторая книга – «Кого спасал Сусанин».

Роль искусства в формировании исторических представлений у человека действительно огромна. Наряду с обрывками школьных знаний образ истории страны обычно формируют не научные труды, а именно произведения искусства. Раньше это были живопись и скульптура, в XX веке к ним добавилось кино, а после и телевидение. А на представления о внешнем облике деятелей прошлого визуальное искусство оказывает решающее влияние. Например, исторические источники почти не сохранили для нас сведений о том, как выглядел князь Александр Невский. Но на множестве картин и скульптур черты князя показаны примерно одни и те же. Такой облик, оказывается, сложился после знаменитого фильма Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) и отражает внешность актера Николая Черкасова, который исполнил заглавную роль. Даже при создании в 1942 году советского ордена Александра Невского художник использовал для изображения князя портрет Черкасова. Другой часто воспроизводимый образ – несущийся в атаку Василий Чапаев в бурке на коне – тоже восходит к знаменитому фильму. Кавалеристы не надевали бурку, отправляясь в бой, в ней было неудобно сражаться. Но кинокадры с Чапаевым в развевающейся бурке оказались столь эффектными и запоминающимися, что с тех пор на множестве памятников, картин, книжных иллюстраций он изображен именно таким.

Один из сюжетов, о которых Евгений Анисимов рассказал в ходе лекции подробно, это история памятника эсминцу «Стерегущему». Памятник стоит в Петербурге, в Александровском парке. Открыт он был в 1911 году. Создал памятник скульптор Контантин Изенберг.

Эсминец «Стерегущий» погиб во время русско-японской войны, 26 февраля (10 марта) 1904 года, недалеко от Порт-Артура. В тот день три эсминца возвращались в Порт-Артур после ночной разведки, но неожиданно встретились с шестью японскими кораблями. Прорваться в порт удалось не всем, от первых выстрелов японских орудий паровая машина «Стерегущего» получила серьезные повреждения, поэтому он был вынужден, оставаясь на месте, принять неравный бой. В ходе яростного обстрела эсминец получил множество пробоин, из 48 человек экипажа 44 погибли в бою. Японцы намеревались взять корабль на буксир, чтобы захватить его, но «Стерегущий» вскоре затонул.

Геройская гибель моряков «Стерегущего» оставалась бы одной из многих трагических строчек истории русско-японской войны, если бы не незначительное событие. Корреспондент лондонской газеты «Таймс», сообщая об этом сражении, написал, что двое матросов «Стерегущего», спустились в трюм, открыли кингстоны и затопили корабль, так как предпочли погибнуть вместе с эсминцем, но не дать японцам его захватить. Эта новость из английской прессы проникла в российскую. Вскоре был издан иллюстрированный альбом «Русско-японская война на суше и на море», где подвигу двух матросов «Стерегущего» был посвящен отдельный рассказ.

Известие о подвиге двух матросов привлекло особое внимание, так как большинство новостей русско-японской войны были нерадостны. Помимо известий о тяжелых поражениях, о сдаче Порт-Артура, о гибели русской эскадры в Цусимском сражении, особо печалили сообщения о том, что некоторые русские корабли при Цусиме не бились с врагом до конца, а, спустив Андреевский флаг, сдались японцам. Так что история моряков, которые предпочли смерть плену, была просто необходима. Вскоре Константин Изенберг создал проект монумента, где изображались два матроса, открывающие кингстон. Николай II проект одобрил, военное министерство выделило средства на гранит и бронзу, и работа над памятником началась.

Но одновременно историческая часть Морского генерального штаба выясняла подробности гибели «Стерегущего». К тому времени из японского плена в Россию вернулись четыре уцелевших матроса, их подробно опросили, и один из них – трюмный машинист второй статьи Василий Новиков – даже рассказал, что он лично участвовал в затоплении корабля, открывая кингстоны в машинном отделении.

Но в рассказах моряков нашлись противоречия. А главное, в машинном отделение эсминцев того типа, к которому относился «Стерегущий», вообще не было кингстонов. Историческая комиссия консультировалась с техническим комитетом и анализировала чертежи эсминца, разбираясь в системе трубопроводов и забортных отверстий. В результате был сделан вывод: «Необходимо заметить, что разновременные показания упомянутых четырех живых свидетелей боя настолько сбивчивы и разноречивы в подробностях, что считать их достоверными нет достаточных оснований. Вода вливалась в пробоины, и внутренность миноносца была затоплена водою по показаниям как наших матросов, так и японского офицера, буксировавшего «Стерегущий». Поэтому сомнительно, чтобы можно было в это время пробить трубу холодильника, так как кингстонов затопления на миноносце в машинном отделении не было».

На основании этого исследования начальник Морского генерального штаба вице-адмирал Aндрей Эбергард поддержал мнение о том, что подвиг двух матросов, затопивших эсминец, вымышлен. Начальник исторической части штаба старший лейтенант Е. Н. Квашнин-Самарин писал: «Грустно видеть, что в Великой России кто-то на авось пропагандирует постановку памятника несуществующим морским героям, когда вся история нашего флота… полна настоящими подвигами».

В результате Морской генеральный штаб направил Николаю II доклад, где излагались все обстоятельства дела и задавался вопрос: «…надлежит ли считать предполагавшийся к открытию памятник сооруженным в память геройского самопожертвования двух оставшихся неизвестными нижних чинов команды миноносца «Стерегущий», или же открыть этот монумент в память геройской гибели в бою миноносца «Стерегущий»?». Николай, ознакомившись с докладом, написал резолюцию: «Считать, что памятник сооружен в память героической гибели в бою миноносца «Стерегущий».

Поскольку проект памятника никак не переделывался, двое матросов, открывавших кингстоны, остались его центральным элементом. С точки зрения военно-морских историков эти матросы превратились в символ, а не были отражением реального события. Тем не менее, история «Стерегущего» именно в мифологизированом виде сохранилась и пережила Российскую империю и СССР. Ее и сейчас рассказывают экскурсоводы возле памятника, она изложена в книгах, стихах и даже песнях.

Уже упоминавшийся начальник исторической части Морского генерального штаба Е. Н. Квашнин-Самарин писал: «Всякому, кто прочел бы и сопоставил все собранные по делу «Стерегущего» материалы и документы, было бы совершенно ясно, насколько велик был подвиг "Стерегущего" даже и без недосказанного мифа... Пусть легенда живет и живит будущих героев на новые беспримерные подвиги, но признайте же, что 26 февраля 1904 года в борьбе с сильнейшим врагом эскадренный миноносец «Стерегущий», потеряв командира, всех офицеров, 45 из 49 матросов, после часового, до последнего снаряда боя, пошел ко дну, изумляя врага доблестью своего экипажа!».

Действительно, подвиг экипажа эсминца, героически погибшего в бою, остается частью истории русского флота. Как заметил в конце лекции Евгений Анисимов, если исследовать реальную основу исторических мифов, выясняется, что события в действительности были не менее героичны и не менее трагичны, чем возникший на их основе миф.