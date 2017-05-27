Саммит G7 проходит в эти дни в Италии. Это уже 43 встреча стран-лидеров. Примечательна она тем, что из семи глав, представляющих семь стран, четверо — это новички, которые еще никогда не принимали участия в G7. Это недавно избранный президент США Дональд Трамп, новый президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее итальянский коллега Италии Паоло Джентилони. Возможно, это обстоятельство заставило экспертов делать прогнозы о том, что переговоры будут тяжелыми. В частности, позиция Дональда Трампа по многим вопросам отличается от той, что придерживался его предшественник Барак Обама. «Мы собрались здесь, в Таормине, чтобы обсудить наиболее тяжелые международные проблемы. Без сомнений, это будет наиболее сложный саммит «Семерки» за многие годы. Не секрет, что лидеры, которые встречаются сегодня, имеют разные подходы по таким темам, как изменения климата и торговля. Но наша роль заключается в том, чтобы ЕС сохранял единство «Семерки» по всем направлениям», — приводит слова главы Европейского совета Дональда Туска РИА Новости.

«Участникам предстоит обсудить темы свободной торговли, антидемпинговые и защитные механизмы - во всех этих вопросах Трамп занимает позицию, отличную от позиций своих коллег. Еще более щекотливой темой может стать защита климата, - продолжает автор. - Шансы на то, что Америка в Таормине подтвердит приверженность Парижским соглашениям 2015 года, практически равны нулю», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тем не менее, в первый же день главам стран-участниц G7 удалось договориться как минимум по одному важному пункту, а именно противодействия терроризму. Недавний теракт в Манчестере, что естественно, наложил отпечаток на повестку саммита, и в ходе рабочей сессии участники подписали декларацию по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Согласно документу, ключевым решением в борьбе с этими проблемами участники G7 видят устранение каналов финансирования путем наложения санкций, сообщает «Российская газета». Также члены «Группы семи» договорились о том, что будут препятствовать транзиту наемников-террористов и распространению экстремизма в Интернете, а еще — продолжить давление на КНДР, если Пхеньян не прекратит испытания ядерного оружия.

Надо напомнить, что последние три года саммиты проходят без участия России, которую в 2014 году исключили из состава G8 в ответ на присоединение Крыма к РФ по итогам референдума на полуострове. «Их исключили из этой группы из-за ситуации на Украине. Вернуться они смогут, если решат эту ситуацию. Мы очень четко сказали, что это значит, они должны выполнить Минские соглашения и восстановить суверенитет Украины», — напомнил перед началом саммита госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которого цитирует «Голос Америки».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, еще перед началом саммита призвал участников G7 быть осторожными с Россией, которая, по его мнению, будет выявлять агрессию ко всем европейским странам, если те не начнут инвестировать в безопасность Украины. «Щупальца Кремля протянулись к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников», — написал глава соседнего государства в статье, которую опубликовала американская газета Politico.

Российские власти, к слову, уже высказывались насчет своего участия в G8 еще в 2014-м, сразу после исключения. Тогда в Кремле пришли к выводу, что большинство насущных вопросов обсуждается на саммитах «Большой двадцатки», куда Россия входит, поэтому проблем в исключении не видят. Тем не менее, сами представители G7 вновь обращались к теме сотрудничества с Москвой в ходе встречи. «Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», - сказал глава Министерства иностранных дел Анджелино Альфано в интервью ТАСС.