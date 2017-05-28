В Великобритании продолжается расследование теракта на стадионе «Манчестер-Арена», произошедшего 22 мая. В частности, полицейские подтвердили, что смертником, который привел взрывное устройство в действие, был местный житель Салман Абеди. Ведомство обнародовало снимки, на которых юноша запечатлен в день теракта. Он попал в обзор камер видеонаблюдения, когда выходил из квартиры в центре Манчестера и направлялся на стадион. Полицейские считают, что именно в апартаментах в центральной части города Абеди и собрал бомбу. «Мы знаем, что одним из последних мест, куда пошел Абеди, была квартира в центре города, и оттуда он вышел, чтобы отправиться к «Манчестер-Арене», — сказано в совместном заявлении шефа полиции графства Большой Манчестер Иэна Хопкинса и старшего национального координатора политики по противодействию терроризму Нила Бейзу. Его опубликовали в Твиттере.

С самого начала правоохранительные органы Великобритании старались выяснить, действовал ли Абеди в одиночку или в составе группы экстремистов. В пользу последней версии говорят сразу несколько фактов. В частности, британские журналисты нашли друга Салмана, который представляется как Геко. В интервью Sky News юноша рассказал, что в последнее время его приятель стал более религиозен, но друзья не заподозрили в этом ничего плохого, поскольку считали его истинным мусульманином, который следует заветам мира и любви. К тому же Салман всегда был легок на подъем, любил быть с друзьями. Геко признался, что заплакал, когда узнал о теракте и о том, кто его провел, но до сих пор не знает, зачем Салман пошел на это. «В Манчестере есть группа людей, которая промывает всем мозги. Я не знаю, о чем он думал, но все это началось внезапно, непонятно из-за чего. Но, по-видимому, он решился на взрыв после того, как съездил в Ливию», — сказал Sky News приятель Салмана.

В Ливии находились отец и младший брат Салмана Хашим. Изначально их не задерживали,а отец даже давал интервью. В беседе с корреспондентом Reuters Рамадан Абеди сказал, что не знает, что послужило причиной, по которой его сын стал смертником и вообще поехал в Манчестер. «Он говорил, что собирается совершить умру (хадж в Мекку не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время)», — сказал он в интервью Reuters.

Впоследствии обоих мужчин, которые находились в своем доме в Триполи, задержали. Также был арестован и старший брат смертника Исмаил Абеди — его взяли в Манчестере. Хашим же признал, что был осведомлен о том, что брат готовился подорвать себя на стадионе «Манчестер Арена», а также сознался, что оба были членами запрещенной в России «Исламское государство». «Когда мы арестовали его, он заявил, что у него с братом есть идеология. Я знаю все о том, что делал мой брат в Манчестере», — приводит The Telegraph слова представителя ливийских спецслужб.

Издание также сообщило, что Хашим был членом одной из джихадистских ячеек ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и даже участвовал в разработке нападения на спецпредставителя ООН Мартина Коблера. Однако о готовящемся теракте узнали ливийские спецслужбы, которые «вели» группировку, поэтому визит дипломата, запланированный на начало 2017 года, был отменен.

Вместе с тем, о самом Салмане Абеди и его симпатиях к экстремистам спецслужбам также могло быть известно ранее. В частности, ФБР следило за юношей с прошлого года — также в связи с сообщениями о том, что он может быть причастен к подготовке теракта или нападения на политическую персону. Однако сведения не подтвердились, но ФБР передавало данные в британскую Ми-5 о том, что Абеди вступил в действующую в Манчестере североафриканскую ячейку ИГ. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Абеди мог использовать для подготовки теракта деньги, полученные им в качестве кредита на обучение в одном из английских банков. Юноша получил 7 тысяч фунтов в 2016 году, хотя учебу не продолжил. Предположительно, на эти деньги он летал в Ливию и снимал квартиры в Манчестере.

Напомним, жертвами теракта стали 22 человека, еще 64 получили ранения, но выжили. Полиция выяснила, что на стадионе, где проходил концерт, уже в конце мероприятия смертник привел в действие взрывное устройство. Спустя несколько дней ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ. Уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до критического.