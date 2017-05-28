Новый российский узкофюзеляжный самолет Иркут МС-21 совершил первый пробный полет над Иркутском. По плану, в серийное производство МС-21 должен поступить до конца текущего года. В случае успеха российский самолет может составить конкуренцию не только китайскому COMAC C919, но и Boeing-737 MAX и Airbus A320neo.

О первом полете МС-21 – пока пробном – сначала сообщил источник на Иркутском авиационном заводе. По его словам, «полет прошел нормально, как планировалось».

Вслед за этим с комментарием выступил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В своем Facebook он написал: «Летаем)», приложив фотографии. Судя по тому, что пилота самолета качают сотрудники завода, полет действительно прошел успешно.

Сотрудница Иркутского авиационного завода Татьяна Костылева написала в своем инстаграме: «Приземлился... Урааа... Радости нет предела... МС-21 — красавчик. Долго мы этого ждали! Все, кто принимал непосредственное участие в создании этого самолета, все большие молодцы! Поздравляю!!! А сколько деталек прошло через мои руки... Поехала за шампанским».

Источник на заводе рассказал «Газете.ру», что первый полет на МС-21 совершили летчики-испытатели Роман Таскаев и Олег Кононенко. В полете самолет сопровождал Як-130. При первом полете присутствовали глава корпорации «Иркут» Олег Демченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев. Журналистов на полет не приглашали.

После небольшого разбега МС-21 поднялся в воздух, совершил один проход и благополучно приземлился, проведя в воздухе порядка 20 минут с выпущенными шасси. Очевидцы полета выложили в интернет видеозаписи, также подтверждающие, что МС-21 успешно встал на крыло.

«Нам нужен новый самолет» – с таким заявлением год назад выступил президент России Владимир Путин. Он назвал неприемлемой ситуацию, когда россиянам «приходится летать в близлежащие, соседние регионы через Москву или Петербург», и отметил: «В этом смысле собственный региональный самолет, особенно с возможностями посадки и взлета с грунтовых полос, имеет для нас большое значение. <…> Можно, конечно, приобретать эту технику по импорту, как мы это делали до сих пор, но для такой страны, как наша, конечно, нужна собственная машина, с такой огромной территорией как у нас».

ОАК «Иркут» приступил к разработке МС-21 в начале 2000-х годов. Выкатка авиасудна состоялась в июне 2016 года. Предполагается создать серьезную конкуренцию двум основным мировым производителям самолетов Boeing и Airbus.

Интерес к ближнесреднемагистральному лайнеру МС-21 (аббревиатура означает «магистральный самолет 21-го века»), проект которого разрабатывался в ОКБ Яковлева и корпорации «Иркут», по данным СМИ, проявил ряд российских и иностранных компаний. В частности, Crecom Burj Berhad, «Ильюшин Финанс», «Авиакапитал-Сервис», «ИрАэро», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-лизинг» уже достигли твердых соглашений о поставках МС-21. Cairo Aviation и Nordwind Airlines достигли с производителем самолета предварительного соглашения о поставках.

В октябре 2016 года появились данные, что Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обсуждают господдержку продаж самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). По предварительным подсчетам бюджету России это может обойтись в 200 млрд рублей до 2025 года.

Некий федеральный чиновник тогда рассказал СМИ: «Экспорт МС-21 будет необходим, всего до 2030 года планируется выпустить 900–1000 МС-21, при этом рынку России и СНГ нужно порядка 400 судов. После 2030 года истечет так называемый жизненный цикл самолета — устареют технологии и основные средства, надо будет выходить на рынок с новой моделью».

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что совокупный объем продаж МС-21 до 2037 года составит более 1 тысячи лайнеров: «Выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года».

В ведомстве обещают, что проекту и в дальнейшем будет оказана системная поддержка для продвижения на потенциальных рынках.