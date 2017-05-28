Глава Центра стратегических разработок, бывший руководитель министерства финансов России Алексей Кудрин считает, что экономике страны стоит готовиться к ослаблению рубля по отношению к доллару. Это, по мнению, экономиста, произойдет вследствие стабилизации цен на рынке углеводородов. «Цены будут искать новый уровень равновесия. Это уже происходит в течение двух последних лет и будет происходить, как минимум, три года. Так что мы можем увидеть разные цены: и 40, и 55. К этим ценам нужно готовиться. Если цена на нефть будет на нынешнем уровне — 56-57 долларов за баррель, то рубль немножко даже ослабнет к концу года и будет стоить чуть больше, чем 60 рублей за доллар», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу».

Это не первый негативный прогноз Алексея Кудрина, которого СМИ стали называть «мрачным предсказателем» из-за его мнения по поводу рубля. Сам экс-министр не считает себя пессимистом. «Я понимаю масштаб проблем в России и структурные проблемы. Поэтому эти пессимистичные прогнозы, скорее, выглядят так на фоне шапкозакидательских настроений. Плюс наша зависимость от нефти — она все равно влияет. Когда цена на нефть была 100-110 долларов за баррель, я говорил, что она станет ниже 60 в ближайшие годы. Ну, на год ошибся», — напомнил он.

Впрочем, о тенденции к ослаблению рубля ранее говорили и действующие российские чиновники. В частности, глава МЭР Максим Орешкин заявлял, что рубль может ослабнуть уже к лету. Правда, он связывал это с другими факторами. «Импорт товаров у нас сейчас из дальнего зарубежья растет где-то на 20-25% в начале года. Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса», — говорил он в эфире телеканала «Россия-24».

Эти заявления согласуются с весенними прогнозами Минэкономразвития РФ, которое сообщало в апреле, что летом курс рубля ослабнет до 63-64 рублей за доллар. При этом в МЭР заявляли, что ситуация стабилизируется к концу года, когда российская валюта несколько подорожает — до 68 рублей за одну единицу американской валюты, пишет ТАСС.

С другой стороны, экономисты призывают не забывать о «саудовском факторе», который может внести коррективы в прогноз Кудрина. В частности, как считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин, Саудовской Аравии выгодна цена на нефть выше 50 долларов за бочку. Желательно — выше 60 долларов. «Если быть реалистами, то нефть уйдет скорее в область 55-60 долларов за баррель. А при каких-то геополитических катаклизмах она и вовсе может резко выстрелить вверх», — сказал он агентству «Экономика сегодня».

При этом российская экономика, как справедливо отмечает Алексей Кудрин, по-прежнему сильно зависит от цен на рынке углеводородов. И в середине мая правительство РФ приняло правки в бюджет, предложенные минфином на основании прогноза по росту стоимости нефти с 40 до 45,6 доллара за баррель «черного золота» марки Urals. Согласно прогнозу главы минфина Антона Силуанова, это позволит начать накапливать резервы. «В соответствии с бюджетом, Резервный фонд будет истрачен полностью (в 2017 г.). Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния по закону о бюджете. Тем не менее, в поправках в закон о бюджете мы предусматриваем восстановление средств Резервного фонда, но это будет происходить в следующем году», — передает слова г-на Силуанова ТАСС.

По мнению представителей минфина, ситуация на нефтяном рынке позволит России дополнительно заработать 1,2 трлн рублей. Правда, специалисты не уверены, что сумму удастся сложить в кубышку страны — слишком много неотложных трат. «Первостепенным сейчас является вопрос контроля за расходами, а с этим у властей периодически возникают проблемы. Политическая ситуация в мире остается напряженной, а цены на нефть волатильными, так что российским финансовым властям нужно держать руку на пульсе, чтобы их вера в дополнительные доходы не была бы перечеркнута все новыми и новыми расходами», — сказал МК старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.