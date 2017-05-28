О том, что президент США Дональд Трамп намерен прервать работу в рамках Парижского соглашению по климату, сообщило издание Axios со ссылкой на троих знакомых с ситуацией сотрудников Белого дома. По данным Axios, своими намерениями г-н Трамп поделился с несколькими конфидентами, в том числе — главой американского агентства по охране окружающей среды Скоттом Прюиттом, который ранее называл глобальное потепление мистификацией и призывал отказаться от Парижского соглашения.

Возможно, сообщение стало реакцией на решение, принятое странами участницами саммита G7, который завершился на Сицилии. Одной из тем для обсуждения были как раз проблемы климатических изменений на планете и глобального потепления. Но прийти к согласию главам делегаций не удалось. В итоговом коммюнике шесть стран поддержали Парижское соглашение по климату, а одна — США — попросила дать больше времени на раздумья, отказавшись подписывать документ. «Вся дискуссия о климате было очень трудной, если не сказать бессмысленной. Сейчас нельзя с уверенностью сказать, останутся ли Соединенные Штаты в Парижском соглашении или нет», — приводит Reuters слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сам Дональд Трамп также сообщил, что решение по тому, какой будет политика США в отношении охраны природных ресурсов, будет принято позднее. «Я приму решение по Парижскому соглашению на следующей неделе!», — написал хозяин овального кабинета в своем Твиттере.

Впрочем, не все остались недовольны обсуждениями на G7. Так, новый президент Франции Эммануэль Макрон высказался довольно оптимистично. «Всего лишь несколько недель назад, нельзя было даже представить переговоры с участием Соединенных Штатов по этой теме», — цитирует Макрона Reuters.

О том же заявил глава Национального экономического совета США Гэри Кон. Он рассказал журналистам о том, что в ходе дискуссий на саммите G7 Дональд Трамп поменял свои взгляды на последствия, которые может принести глобальное изменение климата, передает «Экономика сегодня».

С другой стороны, пессимистичный сценарий, который прогнозирует выход США из Парижского соглашения, более реален. Во-первых, это было одним из предвыборных обещаний Трампа, напоминает Lenta. Тогда он заявлял о том, что глобальное потепление и изменение климата — лишь попытка манипуляции, а документы вроде Киотского протокола или Парижского соглашения негативно сказываются на экономике США, поскольку мировой лидер по выбросам, Китай, не выполняет пунктов, прописанных в документах. Поэтому еще в феврале Дональд Трамп намеревался выйти из соглашения, но не сделал этого, послушав аргументы своей дочери Иванки. Во-вторых, в марте президент США подписал указ, отменяющий «План чистой энергии». Документ был принятой администрацией Барака Обамы. Согласно плану, промпроизводители должны были сократить выбросы двуокиси углерода в воздух. «Все ради того, чтобы вернуть наши рабочие места, наши мечты и снова сделать Америку великой», — процитировало Трампа The Associated Press после подписания указа. Кстати, если до появления этого документа на долю США приходилось около 14% мировых выбросов углекислоты, то сейчас эти показатели могут быть выше.

Так что сейчас мировое сообщество призывает Дональда Трампа не выходить из Парижского соглашения. Например, на встрече с президентом США папа римский Франциск подарил ему свое эссе с автографом на тему бережного отношения к природе. Об важности участия США в проектах по климату заявил и генсек ООН Антониу Гутерриш. «Я считаю, что очень важно, чтобы правительство США оставалось вовлеченным, но если это случится, то конца света не произойдет. Вне зависимости от позиции какого-то конкретного правительства, вне зависимости от того, о какой стране идет речь — а США, конечно, очень важны из-за своих размеров — все остальные должны следовать намеченному курсу», — сказал Гутерриш BBC.

Напомним, Парижское соглашение по климату было написано в 2015-м. США, как и Китай, присоединились к нему только в прошлом году. Помимо снижения выбросов углекислоты, страны, ратифицировавшие соглашение, договорились ежегодно выделять развивающимся экономикам по 100 млрд долларов на проекты по сбережению окружающей среды.