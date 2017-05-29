Лекция Евгения Анисимова о мифах в искусстве. Фоторепортаж

26 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступил доктор исторических наук, профессор, специалист в области российской истории и историографии отечественной истории XVIII в, профессор ЕУСПб Евгений Анисимов. Тема лекции «Кого спасал Сусанин, или Мифы русской истории в русском искусстве».

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Тема отражения истории России в произведениях искусства заинтересовала Евгения Анисимова после того, как он начал читать курс лекции студентам Академии художеств. Готовясь к курсу, он посмотрел на исторические картины и скульптуры взглядом историка и изучил обстоятельства их возникновения. В результате Евгений Анисимов пришел к выводу, что необходимо рассказать и о сложных взаимоотношениях истории и отражения ее в искусстве.

Так, несколько лет назад появилась книга Евгения Анисимова «Письмо турецкому султану. Образы России глазами историка», где сопоставлялись наиболее известные русские исторические картины с тем, что известно о событиях, которые на них отражены. Сейчас выходит вторая книга историка – «Кого спасал Сусанин».

На представления о внешнем облике деятелей прошлого визуальное искусство оказывает решающее влияние. Например, исторические источники почти не сохранили для нас сведений о том, как выглядел князь Александр Невский. Но на множестве картин и скульптур черты князя показаны примерно одни и те же.

Такой облик, оказывается, сложился после знаменитого фильма Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) и отражает внешность актера Николая Черкасова, который исполнил заглавную роль. Даже при создании в 1942 году советского ордена Александра Невского художник использовал для изображения князя портрет Черкасова.

Другой часто воспроизводимый образ – несущийся в атаку Василий Чапаев в бурке на коне – тоже восходит к знаменитому фильму. Кавалеристы не надевали бурку, отправляясь в бой, в ней было неудобно сражаться.

Но кинокадры с Чапаевым в развевающейся бурке оказались столь эффектными и запоминающимися, что с тех пор на множестве памятников, картин, книжных иллюстраций он изображен именно таким.

Евгений Анисимов рассказал историю памятника эсминцу «Стерегущему». Памятник стоит в Петербурге, в Александровском парке. Открыт он был в 1911 году. Создал памятник скульптор Контантин Изенберг.

Эсминец «Стерегущий» погиб во время русско-японской войны, 26 февраля (10 марта) 1904 года, недалеко от Порт-Артура, возвращаясь после ночной разведки. В ходе яростного обстрела эсминец получил множество пробоин, из 48 человек экипажа 44 погибли в бою. Японцы намеревались взять корабль на буксир, чтобы захватить его, но «Стерегущий» вскоре затонул.

Корреспондент лондонской газеты «Таймс», сообщая об этом сражении, написал, что двое матросов «Стерегущего», спустились в трюм, открыли кингстоны и затопили корабль, так как предпочли погибнуть вместе с эсминцем, но не дать японцам его захватить. Эта новость из английской прессы проникла в российскую. Вскоре был издан иллюстрированный альбом «Русско-японская война на суше и на море», где подвигу двух матросов «Стерегущего» был посвящен отдельный рассказ.

Вскоре Константин Изенберг создал проект монумента, где изображались два матроса, открывающие кингстон. Николай II проект одобрил, военное министерство выделило средства на гранит и бронзу, и работа над памятником началась. Но одновременно историческая часть Морского генерального штаба выясняла подробности гибели «Стерегущего». В рассказах выживших моряков нашлись противоречия. А главное, в машинном отделение эсминцев того типа, к которому относился «Стерегущий», вообще не было кингстонов.

Если исследовать реальную основу исторических мифов, выясняется, что события в действительности были не менее героичны и не менее трагичны, чем возникший на их основе миф, заключил Евгений Анисимов.

Сегодня, 29 мая в проекте «Публичные лекции "Полит.ру"» в рамках совместного с Европейским университетом в Санкт-Петербурге цикла выступит искусствовед Илья Доронченков. Тема его лекции «За сто лет до Яна Фабра: как современное западное искусство (не) понимали в России на рубеже XIX - XX веков».