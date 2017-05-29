Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покинул пост председателя правления банка. Об этом сообщила пресс-служба Бинбанка.

Теперь Шишханов «сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности» промышленно-финансовой группы «Сафмар», в которую, в том числе, входит Бинбанк и другие активы семьи Михаила Гуцериевых (Микаил Шишханов — его племянник). Шишханов получил пост заместителя председателя совета директоров группы. Кроме того, он останется членом совета директоров промышленных и финансовых активов «Сафмара».

Основатели группы "Сафмар" safmargroup.ru

Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка будет назначен Александр Лукин.

В самом банке утверждают, что перестановки связаны со «стремительным ростом» промышленно-финансовой группы, а также «необходимостью совершенствования ее корпоративного управления». Шишханов теперь будет курировать внешнеэкономическую деятельность группы, в частности, «направления перспективного сотрудничества с западными, азиатскими и арабскими фондами и такие ритейловые компании "Сафмара", как "М.видео", "Эльдорадо" и "Техносила"».

«Мы достигли внушительных масштабов бизнеса и для дальнейшего эффективного развития необходимо совершенствование системы корпоративного управления», — заявил сам Шишханов. Михаил Гуцериев, который сохранил пост председателя совета директоров Бинбанка отметил, что «лучшие мировые практики корпоративного управления» предполагают, что оперативную деятельность ведет топ-менеджмент, а ключевые акционеры и совет директоров «задают вектор развития».

Отметим, что в октябре 2016 года, стало известно о том, что «Сафмар» начала процесс объединения своих небанковских финансовых активов, как базу было решено использовать компанию «Европлан». Тогда Шишханов пояснил, что в объединенную компанию должны были войти три основных направления, а именно пенсионный бизнес, лизинг и страхование.

Банковская группа Бинбанка тогда в периметр сделки войти была не должна. Зато к Бинбанку были присоединены множество более мелких кредитных организаций. Только в 2016 году Бинбанк поглотил «Кедр», «Бинбанк Смоленск», «Бинбанк Сургут» и «Бинбанк Тверь», «Бинбанк Мурманск» и, наконец, МДМ Банк.

Открытие офиса "Бинбанка" Филиал ОАО "БИНБАНК" в Оренбурге

В ноябре 2016 года на Московской бирже за 32,4 млрд рублей (более 500 млн долларов) были проданы 20% акций «РуссНефть», одного из основных активов Гуцериева. Владелец компании заверил, что все деньги пойдут на рефинансирование долгов и покупку активов.

А сын Михаила Гуцериева Саид в марте 2017 года оказался основным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка.

Таким образом заметно, что в последнее время семья Гуцериевых активно занимается перестройкой своего бизнеса — но цель этой работы пока до конца неясна.