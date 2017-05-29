Основная идеология
Россиянам явно не хватает идеологии. В этом, во всяком случае, уверены в Кремле. Внутриполитический блок Администрации президента постоянно разрабатывает новые концепции, которые призваны сплотить российских граждан вокруг действующего президента, и каждый раз всплывает вопрос идеологии.
На этот раз об идеологии, как пишут «Известия», вспомнили политологи, социологи и историки в ходе семинара «Россия-2030», организованного в Севастополе Экспертным институтом стратегических исследований (ЭИСИ), выступающим экспертной площадкой администрации президента. По их мнению, для консолидации общества, элит, а также выработки общего вектора развития государства просто необходима идеологическая основа, которая может стать своего рода «дорожной картой».
Между тем в российской Конституции установлен прямой запрет на государственную идеологию — это прописано в статье 13, которая входит в главу «Основы конституционного строя». Для того, чтобы внести поправки в эту главу, недостаточно просто конституционного большинства в Думе и одобрения большинства региональных парламентов. Необходимо избирать Конституционное собрание, которое, фактически, будет принимать новую конституцию.
Между тем глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов заявил «Известиям», что «Возвращение понятия идеологии в конституцию — политический вопрос, с одной стороны, а с другой — вопрос политической конъюнктуры». «Мне кажется, идеологическая скрепа, которая зафиксировала бы базовые ценности, конечно, необходима и будет принята обществом», — заявил он.
Между тем далеко не все собравшиеся в Севастополе считают, что идеология должна быть прописана в Конституции. Профессор МГУ Александр Ширинянц также заявил, что консолидация и сплочение граждан возможны только на основе идеологии, которая устранит проблему самоидентификации. При этом он объяснил, что идеология ставит рамки того, что можно и что нельзя делать в обществе. «В ней концентрируются ценности, обозначается смысл общественного развития», — заявил Александр Ширинянц, добавив, что 90% граждан России считают себя представителями российской нации и «необходимость в идеологии назрела». Представить, что столь сложные конструкции будут внесены в Основной закон достаточно сложно.
Также эксперты обозначили и проблемы, которые могут стоять на пути принятия единой для всех россиян идеологии. Так, трудности в реализации идеологической основы могут возникнуть при попытке объяснить ее необходимость молодежи.
«У нас разрыв поколений, который может оказаться пропастью. Старшие не осваивают формы общения со своими потомками. Дети не понимают мнений взрослых. Это заставляет нас идти друг к другу через Сеть и быстрее выстраивать коммуникацию с другими поколениями, — пояснил Андрей Шутов. — Например, в обществознание предлагается ввести курс коммуникации через Сеть». «Октябрята и пионеры ушли в прошлое», — отметил он.
Впрочем, до конца года ИЭСИ планирует провести аналогичные мероприятия в десятке городов России. Уже намечены семинары во Владивостоке, Ярославле и Томске — пока неизвестно, будет ли там обсуждаться включение идеологии в Конституцию, или это такая особенность Севастополя.