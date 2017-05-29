Россиянам явно не хватает идеологии. В этом, во всяком случае, уверены в Кремле. Внутриполитический блок Администрации президента постоянно разрабатывает новые концепции, которые призваны сплотить российских граждан вокруг действующего президента, и каждый раз всплывает вопрос идеологии.

На этот раз об идеологии, как пишут «Известия», вспомнили политологи, социологи и историки в ходе семинара «Россия-2030», организованного в Севастополе Экспертным институтом стратегических исследований (ЭИСИ), выступающим экспертной площадкой администрации президента. По их мнению, для консолидации общества, элит, а также выработки общего вектора развития государства просто необходима идеологическая основа, которая может стать своего рода «дорожной картой».

Между тем в российской Конституции установлен прямой запрет на государственную идеологию — это прописано в статье 13, которая входит в главу «Основы конституционного строя». Для того, чтобы внести поправки в эту главу, недостаточно просто конституционного большинства в Думе и одобрения большинства региональных парламентов. Необходимо избирать Конституционное собрание, которое, фактически, будет принимать новую конституцию.

Андрей Шутов (слева) на первом семинаре ЭИСИ в Калининграде БФУ им. И. Канта

Между тем глава совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов заявил «Известиям», что «Возвращение понятия идеологии в конституцию — политический вопрос, с одной стороны, а с другой — вопрос политической конъюнктуры». «Мне кажется, идеологическая скрепа, которая зафиксировала бы базовые ценности, конечно, необходима и будет принята обществом», — заявил он.

Между тем далеко не все собравшиеся в Севастополе считают, что идеология должна быть прописана в Конституции. Профессор МГУ Александр Ширинянц также заявил, что консолидация и сплочение граждан возможны только на основе идеологии, которая устранит проблему самоидентификации. При этом он объяснил, что идеология ставит рамки того, что можно и что нельзя делать в обществе. «В ней концентрируются ценности, обозначается смысл общественного развития», — заявил Александр Ширинянц, добавив, что 90% граждан России считают себя представителями российской нации и «необходимость в идеологии назрела». Представить, что столь сложные конструкции будут внесены в Основной закон достаточно сложно.

Также эксперты обозначили и проблемы, которые могут стоять на пути принятия единой для всех россиян идеологии. Так, трудности в реализации идеологической основы могут возникнуть при попытке объяснить ее необходимость молодежи.

Открытие "Аллеи правителей" в Петроверигском переулке. 26 мая 2017 Александр Авилов / АГН "Москва"

«У нас разрыв поколений, который может оказаться пропастью. Старшие не осваивают формы общения со своими потомками. Дети не понимают мнений взрослых. Это заставляет нас идти друг к другу через Сеть и быстрее выстраивать коммуникацию с другими поколениями, — пояснил Андрей Шутов. — Например, в обществознание предлагается ввести курс коммуникации через Сеть». «Октябрята и пионеры ушли в прошлое», — отметил он.

Впрочем, до конца года ИЭСИ планирует провести аналогичные мероприятия в десятке городов России. Уже намечены семинары во Владивостоке, Ярославле и Томске — пока неизвестно, будет ли там обсуждаться включение идеологии в Конституцию, или это такая особенность Севастополя.