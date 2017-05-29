В конце прошлой недели в Италии прошел саммит участников G7. По итогам этой встречи канцлер Германии Ангела Меркель заговорила о ненадежности США под предводительством президента Дональда Трампа и о том, что Европе необходимо полагаться только на себя. СМИ оживленно обсуждают эти новости.

The Atlantic эмоционально сообщает, что «турне Трампа было катастрофой для американско-европейских отношений». Далее повествуется история о том, как после Второй мировой войны Советский Союз время от времени подступался к ФРГ с предложениями вывести войска из Восточной Германии и разрешить ей восстанавливать свою армию, а за это Германия должна будет отказаться от членства в НАТО.

Но Германия не поддалась на уговоры, а, наоборот, вступила в НАТО в 1955 г. и стала развивать у себя либеральную демократию. Но СССР на этом не остановился. На протяжении всей холодной войны он пытался всеми способами посеять раздор между Германией и Западом (в первую очередь, США). Наиболее успешным был заход в начале 1980-х гг., когда миллионы немцев выступили против того, чтобы НАТО задействовало ядерные ракеты.

Демонтаж Берлинской стены / YouTube.com

Но и это не сработало: альянс устоял, а Советский Союз распался. Наиболее важную роль в этом сыграли США, которые всячески поощряли интеграцию Германии в «западный мир». Если бы не США, объясняет автор, интеграция проходила бы менее быстро и мягко, за что Германия была благодарна. Но потом начались конфронтации, из-за которых возникло охлаждение. После того как Германия и США не нашли взаимопонимания по поводу войны в Ираке в 2003 г., Германия стала относиться к американскому руководству более скептически.

С тех пор Германия все меньше прислушивалась к США и все больше выбирала свои приоритеты самостоятельно. Во время президентства в США Барака Обамы американско-немецкие отношения формально были доброжелательными, но Меркель совершенно не прислушивалась к его пожеланиям, касающимся экономики Германии. В 2014 г. руководство Германии выгнало из Берлина представителя американских спецслужб, что ранее было бы немыслимым шагом.

В таком контексте, комментирует автор, очевидно, что к началу правления следующего президента США, кем бы он ни оказался, отношения уже оказались непростыми, и от этого президента потребовались бы большие усилия, если бы он захотел их улучшить. Но Трамп не то что не стремится к этом, а, наоборот, только усугубляет конфронтацию. Тем самым он разрушает одну из наиболее важных внешнеполитических связей США. И он это делает в тот момент, когда многие подозревают его в том, что к власти он пришел благодаря вмешательству России в американские выборы. Ситуация, считает автор, одновременно «безобразна и опасна», и он призывает всех американцев «называть вещи своими именами».

Wall Street Journal рассказывает историю в гораздо более прагматичных терминах. В пятницу и субботу Меркель вела с Трампом жесткие переговоры о торговле и политике, связанной с глобальным потеплением. По итогам этих переговоров подтвердились опасения крупных европейских игроков, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы выйти из парижского климатического соглашения. Трамп не выразил ни отчетливого намерения поддерживать соглашения, ни отчетливого нежелания это делать, что только усилило их тревогу.

Глобальное потепление. Тающий ледник / pixabay.com

Для Меркель это послужило удобным поводом в очередной раз призвать ЕС к сплочению в условиях внешней нестабильности (в данном случае нестабильность проистекает из несговорчивости Трампа). Впрочем, неблагонадежность США позиционаруется как выдающийся пример неблагонадежности внешней по отношению к ЕС среды, и это значит, что ЕС следует больше полагаться на себя (что предполагает внутреннее единство) и меньше на другие страны. Меркель оговорила, что при этом ЕС должен сохранять приятельские отношения с США, а также с Британией (еще один неблагонадежный элемент) и Россией, но при этом последовательно отстаивать свои интересы.

Такая риторика со стороны Меркель, комментирует автор, вполне закономерна. В сентябре в Германии состоятся выборы, и Меркель претендует на то, чтобы в четвертый раз оказаться канцлером. В этом предвыборном контексте она стремится закрепить за собой имидж опытного и надежного лидера, на которого можно положиться в нынешнем мире, полном неопределенностей.